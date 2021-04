Δεν πρόλαβε καλά-καλά να χαρεί την οσκαρική νίκη του στην κατηγορία της Διεθνούς Ταινίας ο Τόμας Βίντερμπεργκ και είδε το πνευματικό τέκνο του, το Another Round, να γίνεται αντικείμενο πλειστηριασμού ανάμεσα σε αμερικανικές εταιρείες παραγωγής για τα δικαιώματα του remake.

Υπερθεματιστής αναδείχθηκε η Appian Way, η εταιρεία παραγωγής του Λεονάρντο Ντι Κάπριο. Ο διάσημος σταρ βλέπει στο φιλμ του Βίντερμπεργκ το υλικό για το επόμενο πρωταγωνιστικό του όχημα.

Θυμίζουμε ότι στην ταινία του Βίντερμπεργκ τέσσερεις σαραντάρηδες μεσοαστοί σε κρίση ηλικίας παίρνουν την απόφαση να εκτελούν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα, έχοντας καταναλώσει πρώτα μια συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ.

Δεν είναι το αλκοόλ, όμως, το ζητούμενο, ούτε προάγει τον αλκοολισμό το φιλμ. Τη σοβαροφάνεια που μαστίζει τον δυτικό ανθρωπότυπο στηλιτεύει και την απελευθέρωση από τη μέγγενή της προάγει, καταλήγοντας σε ένα ξεσηκωτικό φινάλε που αναμένεται να απογειώσει και το ελληνικό κοινό, το οποίο θα απολαύσει την ταινία στα θερινά σινεμά εντός του προσεχούς Ιουλίου.

Σαφείς οι παραλληλισμοί με την προσωπική στάση ζωής του Ντι Κάπριο, μπορείς να καταλάβεις τι είδε στο project και του τράβηξε το ενδιαφέρον, σίγουρα ζήλεψε και την performance του Μαντς Μίκελσεν στην αξέχαστη τελική σκηνή του έργου.

Προς το παρόν ο Ντι Κάπριο είναι απασχολημένος με τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε, του Killers of the Flower Moon, όπου πρωταγωνιστεί στο πλευρό του Ρόμπερτ Ντε Νίρο, ενώ θα τον δούμε και στη νέα σατιρική κωμωδία του Άνταμ ΜακΚέι, το Don’t Look Up, που γυρίστηκε για λογαριασμό του Netflix.