O Αμερικανός ηθοποιός Κέβιν Σπέισι επιστρέφει μπροστά από την οθόνη, συμμετέχοντας σε μια ιταλική παραγωγή σε σκηνοθεσία Φράνκο Νέρο – ο original Django- στο πλευρό του σκηνοθέτη και της συζύγου του, Βανέσα Ρεντγκρέιβ.

Ο τίτλος της είναι The Man who drew God και, κρίνοντας από το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ήδη γυρίσματα, ο ρόλος του Σπέισι θα είναι πιθανότατα περιορισμένος σε έκταση. Η ταινία αφορά την άνοδο και την πτώση ενός τυφλού ζωγράφου, ο οποίος μπορεί να κάνει ακριβή πορτρέτα απλά ακούγοντας τη φωνή των ανθρώπων που ποζάρουν για εκείνον.

Θυμίζουμε ότι ο Κέβιν Σπέισι απέχει από τα κινηματογραφικά γυρίσματα από το 2017, όταν στο πλαίσιο του #metoo υπήρξαν αρκετές καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Τότε ο αμερικανός ηθοποιός είχε παυθεί από τα πρωταγωνιστικά του καθήκοντα στο House of Cards του Netflix, οδηγώντας τη σειρά σε ένα άδοξο τέλος με μια αναιμική τελευταία σεζόν που πάσχιζε να κρατήσει η Ρόμπιν Ράιτ μόνη της, ενώ κόπηκε κι από την ταινία All the Money in the World, με τον Κρίστοφερ Πλάμερ να τον αντικαθιστά την τελευταία στιγμή και τον Ρίντλεϊ Σκοτ να πραγματοποιεί πρόσθετα γυρίσματα.

Τελευταία φορά που είχαμε δει τον Σπέισι στο σινεμά ήταν το 2018 στο Billionaire Boys Club, ταινία που είχε γυριστεί πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο, αλλά κυκλοφόρησε στις αίθουσες έναν χρόνο μετά. Τέλος, να σημειωθεί πως καμία από τις καταγγελίες σε βάρος του Σπέισι που προχώρησαν στο δικαστήριο, δεν οδήγησε σε καταδίκη του ηθοποιού.