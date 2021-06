Ο Γουόνγκ Καρ Βάι επιστρέφει με νέα σειρά (και ταινία;) – Δείτε το τρέιλερ

Αυτό το διάστημα επισκεπτόμαστε ξανά στις θερινές μας αίθουσες το λουσμένο με νέον κινηματογραφικό σύμπαν του Γουόνγκ Καρ Βάι. Τα Chungking Express, Fallen Angels και Happy Together προβάλλονται ήδη στις αίθουσες, στις 17 Ιουνίου αναμένουμε το In the Mood For Love, το οποίο θα ανοίξει το Athens Open Air Film Festival, ενώ την 1η Ιουλίου θα δούμε και το 2046, όλα τους στις αποκατεστημένες 4Κ κόπιες υπό την επίβλεψη του ίδιου του Καρ Βάι. Και τώρα ο σκηνοθέτης επιστρέφει με μια τοιχογραφία εποχής που, σύμφωνα με τον ίδιο κλείνει την άτυπη τριλογία που άνοιξε με τα In the Mood for Love και 2046.

Η φιλόδοξη παραγωγή του Blossoms Shanghai, όπως λέγεται το project, ξεκίνησε τα γυρίσματά της στις αρχές του 2020 υπό τη μορφή ταινίας, για να πέσει κι αυτή θύμα της πανδημίας. Η διακοπή άλλαξε τα σχέδια του Γουόνγκ Καρ Βάι, ο οποίος αποφάσισε να κάνει σειρά αυτή τη διασκευή ενός μυθιστορήματος του κινέζου συγγραφέα Ζιν Γιουτσένγκ, που ακολουθεί έναν νεαρό οπορτουνιστή στη Σανγκάη που αναζητά τον πλούτο, την καταξίωση αλλά και τον έρωτα στη Σαγκάη μιας άλλης εποχής.

Όταν είχαν κυκλοφορήσει τα νέα για την αλλαγή των πλάνων του Καρ Βάι, συνοδεύτηκαν από την πληροφορία ότι τη σειρά θα ακολουθήσει μια ταινία. Τα πρόσφατα νέα από την Κίνα κάνουν λόγο μόνο για σειρά, το trailer της οποίας μόλις κυκλοφόρησε. Άγνωστο παραμένει αν η φημολογούμενη ταινία θα αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο της ιστορίας μετά τη σειρά ή αν θα αποτελεί μια οικονομικότερη, μονταρισμένη ειδικά για τις κινηματογραφικές αγορές εκδοχή της τηλεοπτικής σειράς.

Αφίσα της σειράς Αφίσα της σειράς

Το trailer, που συνοδεύεται μουσικά από το Let’s Twist Again του Τσάμπι Τσέκερ, μαρτυρά το μέγεθος της παραγωγής και την έκταση της ιστορίας, χωρίς να μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα γι’ αυτή. Φαίνεται, επίσης, να στηρίζεται λίγο παραπάνω στην ψηφιακή τεχνολογία από όσο μας έχει συνηθίσει ο ασιάτης δημιουργός. Όπως και να ’χει, ο δείκτης προσμονής μας έχει χτυπήσει κόκκινο. Η σειρά (και η ταινία;) αναμένονται μέσα στο 2022.