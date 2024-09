Ο βρόμικος Μονέ του Ουίνστον Τσόρτσιλ

Στη φιλόδοξη έκθεση «Monet and London: Views of the Thames» στην Courtauld Gallery ,από τις 27 Σεπτεμβρίου 2024 ως τις 19 Ιανουαρίου 2025, θα εκτεθούν 21 σκηνές του Λονδίνου που ζωγράφισε ο Μονέ.

Ανάμεσα στα έργα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το «Charing Cross Bridge», ένα έργο που ανήκε στον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η συνήθεια του Ουίνστον Τσόρτσιλ να καπνίζει πούρα συνέβαλε αναμφίβολα στη συσσώρευση βρομιάς στο τοπίο του Μονέ που βρισκόταν στο καθιστικό του. Ο πίνακας, που απεικονίζει τη γέφυρα Charing Cross του Λονδίνου, έχει συντηρηθεί από το National Trust, στο οποίο ανήκει το Chartwell, το σπίτι του πολιτικού στην ύπαιθρο του Κεντ.

Αν και ο Μονέ υπέγραψε και χρονολόγησε τον πίνακα το 1902, στην πραγματικότητα τον ξεκίνησε σε μια επίσκεψη στο Λονδίνο το φθινόπωρο του 1899 ή στις αρχές του 1900. Ωστόσο, μια σημαντική ανακάλυψη είναι ότι τελικά ολοκληρώθηκε το 1923, όταν τον πούλησε. Η κύρια αλλαγή που έκανε ήταν η προσθήκη κίτρινων λωρίδων στις αντανακλάσεις στο νερό και στις περιοχές του ουρανού, που καταλαμβάνουν το ένα τρίτο του καμβά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Ας πάμε μια βόλτα στον κήπο και το σπίτι του Μονέ

Αυτό το κίτρινο σταδιακά έγινε πολύ λιγότερο ορατό λόγω της συσσώρευσης ακαθαρσιών που μεταφέρονται με τον αέρα και του σκούρου χρώματος του βερνικιού. Η Rebecca Hellen, η συντηρήτρια του National Trust, επισημαίνει ότι μαζί με την αιθάλη που εναποτίθεται από τα τζάκια, οι άνθρωποι που κάπνιζαν στον ίδιο χώρο «συνέβαλαν στη βρομιά της επιφάνειας».

Ο Τσόρτσιλ, ο οποίος έζησε στο Chartwell για 40 χρόνια, κάπνιζε συνήθως δέκα μεγάλα κουβανέζικα πούρα την ημέρα. Στις φωτογραφίες απεικονίζεται πολύ συχνά να καπνίζει πούρο, κάτι που έγινε σχεδόν το προσωπικό του έμβλημα.

Ο Μονέ εργάστηκε στον πίνακα από ένα μπαλκόνι στον επάνω όροφο του ξενοδοχείου Savoy, όπου διέμενε. Έβλεπε από ψηλά τη γέφυρα του 1864 και τα πιο απομακρυσμένα κτίρια του Κοινοβουλίου. Ο καλλιτέχνης είχε εντυπωσιαστεί από τη χαρακτηριστική κίτρινη ομίχλη του Λονδίνου. Το 1901 είχε γράψει στη σύζυγό του, Άλις, σχολιάζοντας την «εξαιρετική ομίχλη που ήταν τόσο πολύ κίτρινη». Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις εκπομπές θείου από την καύση άνθρακα.

Facebook Twitter Η Rebecca Hellen, η συντηρήτρια του National Trust, επισημαίνει ότι μαζί με την αιθάλη που εναποτίθεται από τα τζάκια, οι άνθρωποι που κάπνιζαν στον ίδιο χώρο «συνέβαλαν στη βρομιά της επιφάνειας». Φωτ.: The Art Newspaper

Παρόλο που ο Μονέ δημιούργησε τη σύνθεσή του «Charing Cross Bridge» το 1899-1900, έκανε προσαρμογές σε αυτήν το 1902, στο στούντιό του στο Giverny. Εκεί παρέμεινε το έργο μέχρι που το πούλησε το 1923 (τρία χρόνια πριν από τον θάνατό του). Εκείνα τα χρόνια ξαναδούλεψε τον πίνακα ουσιαστικά, κάνοντας πιο έντονη την κίτρινη ομίχλη. Μετακίνησε επίσης τους πύργους των κτιρίων του Κοινοβουλίου, από την πραγματική τους θέση στην άκρη δεξιά, λίγο πιο κοντά στο κέντρο της σκηνής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Πορτρέτο του πολιτικού ως νεαρού καλλιτέχνη: Τα ζωγραφικά έργα του Τσόρτσιλ

Αφού πήγε στα χέρια ενός Παριζιάνου εμπόρου τέχνης, το «Charing Cross Bridge» αγοράστηκε από τον επιχειρηματία Ανρί Εντμόντ Κανόν. Πουλήθηκε το 1942 και αγοράστηκε από τον Αμερικανό λογοτεχνικό πράκτορα Έμερι Ριβς το 1949. Ο Ριβς, ο οποίος εργαζόταν ως σύμβουλος τέχνης για τον Τσόρτσιλ, απέκτησε τον Μονέ ειδικά για να τον χαρίσει στον πελάτη του, ο οποίος ήταν τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

Η ιστορία πίσω από αυτό το εξαιρετικό δώρο αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα «The Art Newspaper» το 2007. Στις 23 Δεκεμβρίου 1949 ο Ριβς έγραψε στον Τσόρτσιλ: «Γνωρίζοντας ότι ο Μονέ είναι ο αγαπημένος σας ζωγράφος, έψαχνα έναν από τους καλούς του πίνακες εδώ και πολλούς μήνες… Παρακαλώ αποδεχτείτε τον ως ένα πολύ μικρό δείγμα της ευγνωμοσύνης μου για τη φιλία σας».

Ο Ριβς ολοκλήρωσε την επιστολή του: «Τις καλύτερες ευχές μου για ένα ευτυχισμένο 1950, κατά τη διάρκεια του οποίου ελπίζω να διαλύσετε την ομίχλη που σκεπάζει το Γουέστμινστερ». Το 1945 ο Τσόρτσιλ είχε χάσει τη θέση του πρωθυπουργού από τον ηγέτη των Εργατικών Κλέμεντ Ατλ. Έγινε ξανά πρωθυπουργός το 1951. Ένα σημείωμα στην ατζέντα του Τσόρτσιλ αποκαλύπτει ότι κάλεσε τον Ριβς για μεσημεριανό γεύμα στις 26 Δεκεμβρίου, τρεις μέρες μετά την επιστολή.

Facebook Twitter Ο Τσόρτσιλ, που ήταν και ο ίδιος ταλαντούχος ερασιτέχνης ζωγράφος, πρέπει να ενθουσιάστηκε με τον πίνακα.

Ένας πολιτικός που αγαπούσε την τέχνη

Ο Τσόρτσιλ, που ήταν και ο ίδιος ταλαντούχος ερασιτέχνης ζωγράφος, πρέπει να ενθουσιάστηκε με τον πίνακα. Το 1935 έφτιαξε ένα αντίγραφο μιας θαλασσογραφίας του Μονέ στις ακτές της Νορμανδίας. Αργότερα, στο βιβλίο του «Η ζωγραφική ως χόμπι» του 1948, ξεχώρισε το έργο του Μονέ και τριών άλλων Γάλλων καλλιτεχνών «που επιπλέουν στον αστραφτερό αέρα».

Σήμερα, ένα τόσο μεγάλης αξίας δώρο σε έναν βουλευτή του βρετανικού Κοινοβουλίου θα έπρεπε να δηλωθεί στο κοινοβουλευτικό Μητρώο Οικονομικών Συμφερόντων των Μελών (και σίγουρα θα προκαλούσε θύελλα στα μέσα ενημέρωσης), αλλά τέτοια θέματα θεωρούνταν τότε ιδιωτικά. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Τσόρτσιλ, ο πίνακας του Μονέ παρέμεινε ένα μυστικό που γνώριζαν μόνο οι κοντινοί του άνθρωποι. Ο Τσόρτσιλ δεν καταγράφηκε καν ως ιδιοκτήτης του πίνακα στον επίσημο κατάλογο των έργων του καλλιτέχνη.

Ο Τσόρτσιλ κρέμασε το έργο του Μονέ στο σαλόνι του Chartwell, στην καρδιά του οικογενειακού σπιτιού. Εκεί χαλάρωνε μετά από μια δύσκολη μέρα, συνήθως με ένα πούρο στο χέρι. Μετά τον θάνατό του το 1965, το Chartwell και το περιεχόμενό του πέρασαν στο National Trust. Ο Μονέ παρέμενε πάντα στον ίδιο τοίχο και, μέχρι την επικείμενη έκθεση Courtauld, δεν είχε δανειστεί ποτέ.

Facebook Twitter Ο πίνακας, που εκτίθεται τώρα στο Courtauld, συνήθως κρέμεται στην αρχική του θέση στο σαλόνι του Chartwell, το οποίο τώρα διαχειρίζεται το National Trust.

Οι συντηρητές έχουν πλέον ολοκληρώσει το έργο τους. Όλος ο πίνακας έχει καθαριστεί, αφήνοντας προσωρινά ένα κομμάτι αποχρωματισμένο μη αυθεντικό βερνίκι γεμάτο με παγιδευμένη βρομιά στην κάτω αριστερή γωνία. Οι συντηρητές αποφάσισαν να μη ρετουσάρουν τις απώλειες χρώματος, οι οποίες είναι μικρές.

Η επιχρυσωμένη κορνίζα του πίνακα είναι γαλλική, από τις αρχές του 20ού αιώνα, και πιθανότατα προστέθηκε από τον έμπορο που αγόρασε τον πίνακα από τον Μονέ το 1923. Θα θεωρούνταν αρκετά κομψή εκείνη την εποχή, απόδειξη της ισχυρής θέσης του Μονέ στην τέχνη.

Δεν έχει καταγραφεί το ποσό που πλήρωσε ο Ριβς για το «Charing Cross Bridge», αλλά δύο από τους άλλους πίνακες του Μονέ που απεικονίζουν το Λονδίνο πουλήθηκαν στον οίκο Christie's το 2022 για 65 εκατομμύρια δολάρια και 76 εκατομμύρια δολάρια: πρόκειται για τα «Waterloo Bridge Veiled Sun» και «The Houses of Parliament, Sunset» που θα ενταχθούν επίσης στην έκθεση Courtauld.

Με πληροφορίες από the artnewspaper