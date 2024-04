Λονδίνο: Έρχεται η μεγαλύτερη συλλογή έργων του Bansky

Έρχεται στο Σόχο του Λονδίνου η μεγαλύτερη συλλογή έργων τέχνης του Bansky. Για πρώτη φορά θα εκτεθούν τα εμβληματικά «Flower Thrower» και «Girl With Balloon».

Η έκθεση «The Art of Banksy» με περισσότερες από 150 δημιουργίες του ανώνυμου street art καλλιτέχνη από το Μπρίστολ εγκαινιάζεται στις 11 Απριλίου, σύμφωνα με το BBC.

Στα έργα περιλαμβάνονται το «Dismaland» και πιο πρόσφατα για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Η έκθεση, η οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον καλλιτέχνη, πριν το Λονδίνο, έχει παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο στο Ώκλαντ, τη Βοστώνη, το Σικάγο, το Γκέτεμποργκ, το Μαϊάμι, το Σαν Φρανσίσκο, το Σίδνεϊ, το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον.

Ο Michel Boersma, επιμελητής και παραγωγός της έκθεσης έργων του Bansky, δήλωσε: «Ποια θα μπορούσε να είναι η καλύτερη τοποθεσία για μια έκθεση με έργα του Banksy από το δικό του μποέμ κέντρο του Λονδίνου, το Soho;».

«Ανυπομονούμε να μοιραστούμε όλα όσα έχουμε σχεδιάσει για τη νέα μας στέγη» σημείωσε. Οι διοργανωτές της έκθεσης διευκρίνισαν ότι θα αναδείξουν νέα έργα του καλλιτέχνη και περισσότερα οπτικοακουστικά στοιχεία.

Τα έργα «Flower Thrower», «Girl With Balloon» και για πρώτη φορά το «Mona Lisa» του 2022 θα φιλοξενηθούν στον νέο χώρο στο Soho.

Don't be an April fool - The Art of Banksy returns at 100 Charing Cross Road from 11 April.



