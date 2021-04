Μετά από αρκετές ακυρώσεις εκδηλώσεων λόγω πανδημίας, το συγκρότημα Lincoln Center for the Performing Arts του Μανχάταν μετέτρεψε την υπαίθρια πλατεία τους σε ένα καταπράσινο πάρκο και έναν υπαίθριο χώρο παραστάσεων που ονομάζεται The Green.

Από τις 10 Μαΐου, η πρωτοβουλία Restart Stages θα προσθέσει ψεύτικο γρασίδι στα 1.300 τ.μ. της πλατείας Josie Robertson. Η πλατεία, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε από τους Philip Johnson, Wallace K. Harrison και Max Abramovitz, και ανακαινίστηκε από τη βραβευμένη αρχιτεκτονική εταιρεία DS + R το 2010, θα μετατραπεί σε δημόσιο αστικό χώρο συγκέντρωσης, αναψυχής και ψυχαγωγίας.

Όλα τα πρόσφατα σχεδιασμένα στοιχεία του πάρκου, όπως ράμπες, υπερυψωμένα καθίσματα και ημικυκλικά κρησφύγετα γύρω από το συντριβάνι Revson, θα καλυφθούν από ψεύτικο γρασίδι κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμο, βιολογικό υλικό. Το υλικό που μοιάζει με χόρτο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σόγια, που προέρχεται από αγρότες των ΗΠΑ. Βιβλία που παρέχονται από τη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης για τις Παραστατικές Τέχνες, ένα σνακ μπαρ και αναδυόμενες παραστάσεις θα είναι διαθέσιμα όλο το καλοκαίρι και στις αρχές του φθινοπώρου.

Courtesy of Mimi Lien

Η βραβευμένη με Τόνι, Μίμι Λιέν, που σχεδίασε το The Green, έλαβε υπόψη φυσικά και τα άτομα με προβλήματα όρασης, δημιουργώντας απαλές καμπύλες και ανοιχτές οπτικές γωνίες. «Όταν προσκλήθηκα να σκεφτώ πώς ο φυσικός χώρος του Josie Robertson Plaza θα μπορούσε να επανεξεταστεί ώστε να δημιουργεί ένα πιο φιλόξενο περιβάλλον, σκέφτηκα αμέσως ότι αλλάζοντας την επιφάνεια του εδάφους και τα σκληρά λιθόστρωτα χωρίς καθίσματα σε ένα υλικό σαν γρασίδι, ξαφνικά κάποιος θα μπορούσε να καθίσει οπουδήποτε. Ελπίζω ότι αυτή η κυρτή επιφάνεια του γρασιδιού θα έχει την αίσθηση μιας αγκαλιάς και όποιος φτάνει να μπορεί να φανταστεί ξανά την πλατεία ως έναν τόπο κοινωνικής υποδομής, σαν μια πράσινη πόλη - ένα μέρος για συγκέντρωση, ένα κοινό έδαφος», είπε η Λιεν. Οι επισκέπτες θα έχουν πρόσβαση στο The Green καθημερινά από τις 10 Μαΐου έως τον Σεπτέμβριο, αλλά με πρωτόκολλα κοινωνικής απόστασης. Μετά τον τερματισμό του, το The Green θα διαχωριστεί και θα ανακυκλωθεί σε παιδικές χαρές για παιδιά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το Κέντρο Λίνκολν για τις Παραστατικές Τέχνες είναι το πρώτο ίδρυμα καλλιτεχνικών παραστάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες και το πρώτο παγκοσμίως που συνδυάζει όλες τις τέχνες σε μία πανεπιστημιούπολη. Η ανακαίνιση και ο επανασχεδιασμός του DS + R περιελάμβαναν όλους τους δημόσιους χώρους του συγκροτήματος, τη σχολή Juilliard, το Alice Tully Hall και το School of American Ballet.

Η πλατεία όπως επανασχεδιάστηκε από τους DS+R. Courtesy of DS+R

