Η Νταϊάνα Ρος επιβεβαίωσε ότι θα βρεθεί στη σκηνή του φεστιβάλ Glastonbury 2022 για πρώτη φορά στην ζωή της.

«Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ευγνώμων που επιτέλους έμαθα, ότι θα σας δω στο Glastonbury κατά τη διάρκεια της περιοδείας μου στo Ηνωμένο Βασίλειο, την Κυριακή, 26 Ιουνίου 2022», ανέφερε η θρυλική τραγουδίστρια των Supremes.

Η Ρος που κυκλοφόρησε το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «Thank You» την περασμένη Παρασκευή θα εμφανιστεί στο πλαίσιο των ειδικών σόου του φεστιβάλ, για τα ονόματα θρύλους της μουσικής σκηνής.

Στο παρελθόν έχουν φιλοξενηθεί η Ντόλι Πάρτον, η Κάιλι Μινόγκ και ο Λάιονελ Ρίτσι.

Επιβεβαιώνοντας την είδηση, ο λογαριασμός του Glastonbury έγραψε στο Twitter: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε ότι η @DianaRoss θα παίξει στο Sunday legends στη σκηνή του Pyramid στο #Glastonbury2022».

Η διοργανώτρια του Glastonbury, Emily Eavis πρόσθεσε πως είναι «ενθουσιασμένη που μπορώ να σας ενημερώσω ότι η υπέροχη @DianaRoss έρχεται να παίξει στο @glastonbury το επόμενο καλοκαίρι.

»Ήμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που κλείσαμε έναν τέτοιο θρύλο για το Glastonbury 2022 και πολύ χαρούμενοι που είναι η πρώτη που επιβεβαιώνει εκ νέου την εμφάνισή της για την επόμενη χρονιά».

