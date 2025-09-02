ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η χορογράφος Λίντα Καπετανέα στο τιμόνι της ΚΣΟΤ

Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Δάφνι Κόκκινο.

Αργυρώ Μποζώνη
Αργυρώ Μποζώνη
Φωτ.: Πάρις Ταβιτιάν/LIFO
Η χορογράφος, χορεύτρια και δασκάλα σύγχρονου χορού Λίντα Καπετανέα αναλαμβάνει τη διεύθυνση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης μετά την παραίτηση του Δάφνι Κόκκινου που ήταν στο τιμόνι της σχολής από το 2020.

Η Λίντα Καπετανέα, απόφοιτος και η ίδια της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, αναλαμβάνει τη θέση μετά από την επταετή θητεία της ως καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, θέση από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Δεκέμβριο. 

Η Λίντα Καπετανέα, με σχεδόν τρεις δεκαετίες στον χορό, ανακοίνωσε από τους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media την ανάληψη της θέσης, γράφοντας: 

«Μια νέα πρόκληση, μια μεγάλη τιμή: αναλαμβάνω τη Διεύθυνση της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. 

Ευχαριστώ θερμά το ΔΣ και τον Δάφνι Κόκκινο για την πρόταση και την εμπιστοσύνη τους. 

Να έχουμε μια δημιουργική χρονιά!»

Η Λίντα Καπετανέα, που διαδέχεται τον επί σειρά ετών χορευτή και βοηθό της Πίνα Μπάους και μέχρι σήμερα διευθυντή προβών του διάσημου χοροθεάτρου του Βούπερταλ, Δάφνι Κόκκινο, μετά την αποφοίτησή της από την ΚΣΟΤ συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στη Νέα Υόρκη ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Από το 2002 έως το 2006, ήταν μέλος της ομάδας ULTIMA VEZ του Wim Vandekeybus, συμμετέχοντας στις παραστάσεις «Blush», «Sonic Boom» και «Pure» και στις ταινίες χορού «Blush» και «Here After». 

Το 2007 ίδρυσε μαζί με τον Γιόζεφ Φρούτσεκ την ομάδα Rootlessroot, με την οποία έχουν παρουσιάσει 24 έργα σε πάνω από 30 χώρες του κόσμου (Ευρώπη, Ασία, Β. Αμερική) αποσπώντας διεθνείς διακρίσεις. Μαζί με τον Γιόζεφ Φρούτσεκ έχουν αναπτύξει, επίσης, την τεχνική Fighting Monkey Practice, την οποία διδάσκουν σε διακεκριμένες σχολές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

Από το 2006 μέχρι 2012 υπήρξε μέλος του διδακτικού προσωπικού της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης. 

Η Λίντα Καπετανέα με τη θητεία της στο φεστιβάλ Καλαμάτας έδωσε στον θεσμό έναν αέρα εξωστρέφειας και πνοή στην πόλη, με εκδηλώσεις καθημερινά στην πλατεία της, ενώ ενέταξε όλες τις μορφές σύγχρονου χορού στο πρόγραμμά της. 

«Χωρίς περιττές σπατάλες και πολυτέλειες, με προτεραιότητα στο καλό όνομα του φεστιβάλ και στις πολύ βασικές ανάγκες και ελλείψεις του, αποχωρώ γνωρίζοντας ότι έκανα το καλύτερο για τον μοναδικό αυτό θεσμό. Όχι μόνο για τα αντικειμενικά αποτελέσματα που όλοι γνωρίζετε, αλλά και για το γεγονός ότι η δική μου προσπάθεια, μαζί με την προσπάθεια της μικρής μου ομάδας, ξεπέρασε το 100%. Η αγάπη μου για αυτό που κάνω είναι ανεξάντλητη και η πίστη όλων μας ότι θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε ό,τι σχεδιάσαμε ήταν δεδομένη» είχε δηλώσει όταν δεν ανανεώθηκε η σύμβασή της.

Λίντα

