Grammy 2025: Η Chappell Roan «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» - Το ηχηρό μήνυμα στους ισχυρούς της μουσικής βιομηχανίας

Η Chappell Roan αναδείχθηκε Καλύτερη Νέα Καλλιτέχνιδα στα Grammy Awards 2025, κατακτώντας το βραβείο σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία με δυνατούς υποψήφιους, πολλοί εκ των οποίων σημείωσαν τεράστια επιτυχία στα charts τη χρονιά που πέρασε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η τραγουδίστρια ευχαρίστησε τους συνυποψήφιούς της, τονίζοντας ότι η μουσική τους ήταν μια πηγή στήριξης για την ίδια τον τελευταίο χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο άλμπουμ Brat της Charli XCX, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους θαυμαστές της, τους φίλους, την οικογένειά της και τη δισκογραφική της εταιρεία.

Facebook Twitter Chappell Roan/ Φωτ.: EPA

Η Roan εκμεταλλεύτηκε την παρουσία της στη σκηνή για να αναδείξει ένα σημαντικό ζήτημα που αφορά τους ανερχόμενους καλλιτέχνες. «Είχα πει στον εαυτό μου ότι αν κερδίσω ποτέ ένα Grammy και σταθώ εδώ, μπροστά στους πιο ισχυρούς ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, θα απαιτήσω από τις δισκογραφικές και όσους κερδίζουν εκατομμύρια από τους καλλιτέχνες, να προσφέρουν αξιοπρεπείς αμοιβές και υγειονομική περίθαλψη, ειδικά στους ανερχόμενους δημιουργούς», δήλωσε, προκαλώντας θερμά χειροκροτήματα από το κοινό.

Η πορεία της Chappell Roan

Η Roan γνώρισε τεράστια επιτυχία μέσα στο 2024, με το ντεμπούτο άλμπουμ της "The Rise and Fall of a Midwest Princess" να φτάνει στη δεύτερη θέση του Billboard 200, πίσω μόνο από την Taylor Swift. Παράλληλα, εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις της σε κορυφαία φεστιβάλ, όπως το Lollapalooza και το Austin City Limits, ενώ είχε ήδη αποσπάσει το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα MTV Video Music Awards.

Η τραγουδίστρια έχει ξεχωρίσει για την αισθητική των ζωντανών εμφανίσεών της, με drag-inspired κοστούμια και glam αισθητική, ενώ είναι μια από τις πιο δυναμικές φωνές υπεράσπισης της LGBTQ+ κοινότητας, έχοντας δηλώσει ανοιχτά τη δική της ταυτότητα ως queer.

Παρά την επιτυχία της, η ίδια έχει μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει λόγω της ξαφνικής της ανόδου στη δόξα, αλλά και της στάσης της σε κοινωνικά ζητήματα.