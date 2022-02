Θυμίζουμε ότι οι ηθοποιοί αποτελούν τον πολυπληθέστερο κλάδο ανάμεσα στα μέλη της Ακαδημίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα βραβεία τους υποδεικνύουν και τον τελικό νικητή. Μόλις πέρυσι, για παράδειγμα, τα Screen Actors Guild Awards είχαν βραβεύσει τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν και τη Βάιολα Ντέιβις για το Ma’ Rainy’s Black Bottom, τα σχετικά Όσκαρ, όμως, πήγαν στους Άντονι Χόπκινς και Φράνσες ΜακΝτόρμαντ.

Φέτος το Σωματείο στον Α’ Ανδρικό Ρόλο επέλεξε τον Γουίλ Σμιθ, επικυρώνοντας το προβάδισμα που του δίνουν τα στοιχηματικά πρακτορεία. Για τον Α’ Γυναικείο, που για πρώτη φορά εδώ και χρόνια όχι μόνο δεν έχει ξεκάθαρο φαβορί, αλλά θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε υποψήφια, νικήτρια αναδείχθηκε η Τζέσικα Τσαστέιν. Βέβαια, η υποψηφιότητα και η διαφαινόμενη οσκαρική νίκη του Eyes of Tammy Faye στην κατηγορία του Μακιγιάζ, ίσως αποδυναμώνει λίγο την υποψηφιότητα της Τσαστέιν, καθώς δείχνει ότι ένα μέρος της ερμηνείας της πιστώνεται στη δουλειά των μακιγιέρ.

Στον Β’ Γυναικειο Ρόλο προτιμήθηκε η Αριάνα Ντε Μπόουζ, στη μοναδική ερμηνευτική κατηγορία των Όσκαρ που μοιάζει να έχει ακλόνητο φαβορί, ενώ στον Β’ Ανδρικό ο Τρόι Κότσουρ του CODA θριάμβευσε, όπως και όλο το καστ της ταινίας που πήρε το βραβείο συνολικού καστ. Αυτό ίσως δείχνει ότι η ταινία αρέσει, πλην του Κότσουρ, όμως, δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε ότι θα πάρει κάποιο άλλο βραβείο, ειδικά εκείνο της Καλύτερης Ταινίας. Οι αναλυτές λένε ότι ο νικητής του σχετικού βραβείου κερδίζει πόντους για το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, αν ήταν έτσι, όμως, τότε ταινίες όπως το Trial of the Chicago 7 ή το Hidden Figures θα συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους πρόσφατους νικητές.

Στο πεδίο της τηλεόρασης το Squid Game έκλεψε την παράσταση με τρία βραβεία, με το πρωταγωνιστικό του δίδυμο να κερδίζει τους Α’ Ρόλους σε δραματική σειρά απέναντι σε υποψηφίους όπως οι Μπράιαν Κοξ και Σάρα Σνουκ του Succession.Η δημοφιλής σειρά του HBO παρηγορήθηκε με το βραβείο συνολικού καστ σε δραματική σειρά, ενώ το Ted Lasso της Apple πήρε τόσο το βραβείο συνολικού καστ σε κωμική σειρά, όσο κι εκείνο της καλύτερης ανδρικής ερμηνείας σε κωμική σειρά για τον πρωταγωνιστή του Τζέισον Σουντέικις. Ο Μάικλ Κίτον πήρε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε δραματική σειρά για τη δουλειά του στο Dopesick, ενώ η Κέιτ Γουίσνλετ κέρδισε το αντίστοιχο γυναικείο για την καταπληκτική της ερμηνεία στο Mare of Eastown.

Αναλυτικά τα βραβεία:

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

CODA

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

WILL SMITH (KING RICHARD)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

JESSICA CHASTAIN (THE EYES OF TAMMY FAYE)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

ARIANA DeBOSE (WEST SIDE STORY)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

TROY KOTSUR (CODA)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series

MICHAEL KEATON (DOPESICK)

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series

KATE WINSLET (MARE OF EASTTOWN)

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

SUCCESSION

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

JUNG HO-YEON (SQUID GAME)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

LEE JUNG-JAE (SQUID GAME)

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

TED LASSO

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

JEAN SMART (HACKS)

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

JASON SUDEIKIS (TED LASSO)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

NO TIME TO DIE

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series

SQUID GAME

SAG Life Achievement Award

HELEN MIRREN