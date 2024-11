Φρανκ Άουερμπαχ: Πέθανε ο κορυφαίος ζωγράφος της Σχολής του Λονδίνου

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών o Γερμανο-Βρετανός ζωγράφος ζωγράφος Φρανκ Άουερμπαχ.

Ο καλλιτέχνης, που θεωρείται ένα από τα κορυφαία ονόματα της Σχολής του Λονδίνου μαζί με τους Φράνσις Μπέικον, Χένρι Μουρ και Λούσιαν Φρόιντ, ήταν γνωστός για τα πορτρέτα του και τις σκηνές δρόμου του Κάμντεν στο βόρειο Λονδίνο.

Κατά τη διάρκεια μιας καριέρας επτά δεκαετιών, τα έργα του -που χαρακτηρίζονται από τα παχύρευστες στρώσεις χρώματος- έχουν εκτεθεί σε κάθε μεγάλη εθνική γκαλερί.

«Ο Φρανκ Άουερμπαχ, ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της εποχής μας, πέθανε ειρηνικά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου στο σπίτι του στο Λονδίνο», δήλωσε ο Geoffrey Parton, διευθυντής της γκαλερί του Auerbach Frankie Rossi Art Projects.

