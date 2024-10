Έξι ώρες ασταμάτητης μουσικής στο μεγάλο πάρτι της Στέγης στη γειτονιά του Νέου Κόσμου

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα απελευθερωτικό πάρτι που απλώνεται στους δρόμους στη γειτονιά του Νέου Κόσμου, την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18:00 με ένα ξεσηκωτικό παιδικό session από το Bobos Arts Festival με μουσική, χορό, bubbles και πολλές άλλες εκπλήξεις.

Την ένταση θα ανεβάσει στη συνέχεια ένα πολυσυλλεκτικό lineup με αναπάντεχα ονόματα της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής: ο Αθηναίος μύστης της northern soul και κυνηγός σπάνιων βινυλίων DJ Breakin Moves, η νέα φωνή της ελληνικής ραπ Ladele, η Billie Kark με το δικό της «Πάρτυ», το φαινόμενο της ελληνικής house και techno σκηνής K.atou, το δυναμικό hip-hop δίδυμο των Joker/Two-Face και, τέλος, η εκρηκτική Αυστραλιανή DJ και παραγωγός HAAi με τη μελωδική και πολυρυθμική house & techno της.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

18:00-19:00 | Παιδικό session

19:00-19:40 | Breakin Moves

19:45-20:10 | Ladele

20:15-20:35 | Billie Kark

20:40-21:35 | K.atou

21:40-22:25 | Joker/Two-Face

22:30-00:00 | HAAi

Billie Kark

Billie Kark - Πάρτυ

Ο ήχος της Billie Kark μπορεί να περιγραφεί ως ambient και αιθέριος, αλλά μερικές φορές και σκοτεινός ή μυστηριώδης. Της αρέσει να συνδυάζει αιχμηρές υφές με απαλά και ήρεμα φωνητικά και μελωδίες. Κατά την παράστασή της, η Billie ελπίζει να μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο μυθικά πλάσματα, όπως νεράιδες και άλλα πνεύματα των δασών, και να μας βοηθήσει να χαθούμε στη δική μας φαντασία μας ενώ χορεύουμε.

Ladele

Ladele - Payback

Η ανερχόμενη rapper Ladele, που μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και έχει καταγωγή από τη Νιγηρία, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική ραπ σκηνή το 2022. Συνδυάζει new wave ήχους, αφοπλιστικούς στίχους και μια δυνατή σκηνική παρουσία. Μετράει δύο EPs (ένα solo κι ένα σε συνεργασία με τον Rima) και μια πληθώρα κομματιών τόσο ως solo artist όσο και με άλλους καλλιτέχνες της σκηνής, όπως οι Tsaki, DJ Silence, Χαρά, Grizzle, Split, και άλλοι.

Joker/Two-Face

Joker/Two-Face 3. Σπασ’το

Από την θρυλική κολεκτίβα των Bong Da City μέχρι την καθολική underground αποδοχή των Joker/Two-Face στη vibrant αισθητική, μπήκε πολύ νερό στο αυλάκι για τον Styl Mo και τον Tsaki. Το ντουέτο, που δεν φοβάται να πειραματιστεί με το στυλ του, τόσο στα flows όσο και στους στίχους, δημιούργησε τον δικό του μοναδικό new school ήχο, και καθιερώθηκε γρήγορα στη σκηνή. Οι J2F, αναγνωρίσιμοι όσο λίγοι, παραγωγικοί όσο ακόμη λιγότεροι και πάντα ευρηματικοί σε κάθε τους βήμα, δεν σταματούν να εκπλήσσουν με τη δισκογραφική συνέπεια, τη συναυλιακή τους ενέργεια και την ασυναγώνιστη φρεσκάδα τους!

HAAi

Lights Out (feat. Fred again..) (HAAi Remix)

H HAAi, DJ και παραγωγός που γεννήθηκε στην Αυστραλία και ζει στο Λονδίνο είναι μια σταρ που έχει καιρό να εμφανιστεί στην Ελλάδα. Αφού λάνσαρε δύο EPs –τα “Feel Good” και “Motorik Voodoo Bush Doof Musik”– που έτυχαν μεγάλης αποδοχής στη δική της εταιρεία, την Coconut Beats, κυκλοφόρησε το “Systems Up, Windows Down” στη Mute το 2019, ενώ το 2020 ακολούθησε το “Put Your Head Above the Parakeets”. «Τότε ήταν που ξεκίνησαν όλα», λέει η HAAi. Το “Baby, We’re Ascending” σηματοδοτεί το ντεμπούτο της και την πρώτη ολοκληρωμένη κυκλοφορία της από τότε που άνοιξαν ξανά τα κλαμπ.

Με τους χώρους να ανοίγουν και τις πτήσεις να ξαναρχίζουν, η HAAi έχει περάσει πολύ χρόνο πίσω από το DJ booth, περιτριγυρισμένη από θόρυβο, ρυθμούς και ανθρώπους. Εκεί αισθάνεται πιο άνετα, πιο πολύ ο εαυτός της. «Παίζεις σε ένα πάρτι όπου κάθε βράδυ νιώθεις ότι είναι τα γενέθλιά σου», λέει. «Είναι σημαντικό να κάνεις διαλείμματα πού και πού. Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα είναι τρελά φορτωμένο».

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πάρτι της Στέγης εδώ.