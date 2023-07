Εθνική Λυρική Σκηνή: Αρχίζει αύριο η προπώληση για τις παραγωγές Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου

H προπώληση των παραγωγών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που θα πραγματοποιηθούν από τον Σεπτέμβριο έως και τον Δεκέμβριο του 2023 ξεκινά αύριο, Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023, στις 9.00.

Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας.

Τον Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η τρίτη ανάθεση του κύκλου μουσικής και εικαστικών τεχνών «The Artist on the Composer» στην Ιωάννα Πανταζοπούλου, σε συμπαραγωγή με τον Οργανισμό ΝΕΟΝ.

Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί το χοροθέατρο για βρέφη και γονείς «Underwater» των Ξένιας Αηδονοπούλου και Γεωργίας Τέγου, καθώς και η συναυλία «Ο κλασικός Μίκης Θεοδωράκης» για σόλο πιάνο.

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο επιστρέφει στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η όπερα «Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ» του Ντμίτρι Σοστακόβιτς, σε μουσική διεύθυνση Φαμπρίτσιο Βεντούρα και σκηνοθεσία Φανί Αρντάν. Στην Εναλλακτική Σκηνή τον Οκτώβριο θα παρουσιαστεί η όπερα δωματίου «Στρέλλα» του Μιχάλη Παρασκάκη.

Τον Νοέμβριο έρχεται στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος η δεύτερη συμπαραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με την Κωμική Όπερα του Παρισιού, η όπερα «Les Éclairs» του Φιλίπ Ερσάν σε λιμπρέτο Ζαν Εσνόζ, μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη και σκηνοθεσία Κλεμάν Ερβιέ-Λεζέ.

Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί από το Μπαλέτο της ΕΛΣ το τρίπτυχο σύγχρονου χορού «Colours», σε χορογραφίες Εύας Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι και Κωνσταντίνου Ρήγου, η όπερα για παιδιά και νέους «Το ερωτευμένο σύννεφο» της Σοφίας Καμαγιάννη, καθώς και το 6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής.

Τον Δεκέμβριο στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος θα παρουσιαστούν το ντοκιμαντέρ «Μαίρη, Μαριάνα, Μαρία – Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας», η «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι σε μουσική διεύθυνση Οντρέι Όλος και σκηνοθεσία Γκρέιαμ Βικ, καθώς και το μπαλέτο «Ο καρυοθραύστης» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι σε χορογραφία Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική διεύθυνση Γιώργου Ζιάβρα. Στην Εναλλακτική Σκηνή θα παρουσιαστεί το μιούζικαλ «Into the Woods» σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν.

Εθνική Λυρική Σκηνή: Η προπώληση αφορά τις ακόλουθες παραγωγές

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

The Artist on the Composer – Ιωάννα Πανταζοπούλου

22, 23, 24 Σεπτεμβρίου 2023

Λαίδη Μάκβεθ του Μτσενσκ – Ντμίτρι Σοστακόβιτς

21, 24, 27, 31 Οκτωβρίου & 5, 9 Νοεμβρίου 2023

Les Éclairs – Φιλίπ Ερσάν

16, 19, 21 Νοεμβρίου 2023

Μαίρη, Μαριάνα, Μαρία – Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας-Βασίλης Λούρας

2 Δεκεμβρίου 2023

Μποέμ – Τζάκομο Πουτσίνι

9, 12, 17, 27, 29, 31 Δεκεμβρίου 2023 & 2 Ιανουαρίου 2024

Ο καρυοθραύστης – Κωνσταντίνος Ρήγος / Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

23, 24, 28, 30 Δεκεμβρίου 2023 & 3, 4, 5 Ιανουαρίου 2024

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΛΣ – ΚΠΙΣΝ

Underwater – Ξένια Αηδονοπούλου, Γεωργία Τέγου

20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2023

Ο κλασικός Μίκης Θεοδωράκης για σόλο πιάνο

23 Σεπτεμβρίου 2023

Στρέλλα – Μιχάλης Παρασκάκης

18, 20, 21, 22, 26, 27, 29 Οκτωβρίου & 1, 2, 3, 4 Νοεμβρίου 2023

Colours – Εύα Γεωργιτσοπούλου, Ντιέγκο Τορτέλλι, Κωνσταντίνος Ρήγος

26 Μαρτίου 2023

6ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Μουσικής: 1723

13, 15, 18, 19 Νοεμβρίου 2023

Το ερωτευμένο σύννεφο – Σοφία Καμαγιάννη

25, 26, 30 Νοεμβρίου & 1, 2, 3 Δεκεμβρίου 2023

Into the Woods – Σε μουσική και στίχους του Στήβεν Σόντχαϊμ και κείμενο του Τζέιμς Λαπάιν

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 2023 & 2, 3, 4, 5, 7 Ιανουαρίου 2024

Σημεία προπώλησης

Ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ, τηλ.: 2130885700, καθημερινά 9.00-21.00 (Τα ταμεία της ΕΛΣ θα παραμείνουν κλειστά 12-20 Αυγούστου)

Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742

www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services, Πανεπιστημίου 39

www.nationalopera.gr.