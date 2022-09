Έρχονται οι «Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη»

To Ίδρυμα Schwarz σε συνεργασία με τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα παρουσιάζουν τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Από τις 27 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, τo Curtis on Tour, The Nina von Maltzahn Global Touring Initiative of the Curtis Institute of Music, η παγκόσμια περιοδεία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis, επιστρέφει στην Αθήνα σταθερά, όπως κάθε φθινόπωρο από το 2015.

Φέτος, ένα μουσικό σχήμα αποτελούμενο από αποφοίτους του Curtis συστήνει ένα πρόγραμμα συνδυασμού σοπράνο και εγχόρδων, που θα ερμηνεύσει, μεταξύ άλλων, τα Τραγούδια της Φύσης (Canti della Natura), μία ειδική παραγγελία του Ινστιτούτου Curtis από το μέλος του διδακτικού του προσωπικού Ρίτσαρντ Ντάνιελπουρ ειδικά για αυτήν την περιοδεία. Αυτό το συναρπαστικό νέο έργο βασίζεται στα σονέτα του Αντόνιο Βιβάλντι που γράφτηκαν για να συνοδεύσουν τις Τέσσερις Εποχές (Le quattro stagioni).

Οι απόφοιτοι του Curtis Αντρέα Ομπίσο, Τιμόθεος Πέτριν-Γαβριηλίδης, Παλάβι Μαχιντάρα, Ελένα Περόνι, Τζόζεφ Τανκρέντι, Χεϊσού Λι και Μιλός Ρεπισκί συμπράττουν σε ένα πρόγραμμα συναυλιών με έργα Μότσαρτ, Μπραμς, Σούμπερτ, Ντεμπυσσύ, Άρβο Περτ, Ρίχαρντ Στράους, Φερνάντο Όμπραντορς κ.ά. Τέσσερις διαφορετικές συναυλίες που θα μεταδοθούν και ζωντανά μέσω YouTube από τις ιστοσελίδες της Γενναδείου Βιβλιοθήκης και του Ιδρύματος Schwarz με ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους λάτρεις της μουσικής δωματίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.



Η ευρωπαϊκή περιοδεία Curtis on Tour, που ξεκινάει από την Αθήνα, θα συνεχιστεί τον Οκτώβριο στη Γερμανία (Konzerthaus Berlin), στην Ιταλία (Salone Dugentesco, Βερτσέλι) και στην Ισπανία (Auditori Teulada Moraira, Αλικάντε & Fundación Juan March, Μαδρίτη). «Μία από τις καλύτερες Ακαδημίες του κόσμου» σύμφωνα με το ΒΒC Culture, το Ινστιτούτο Μουσικής Curtis συνδυάζει την παράδοση και την καινοτομία, προσφέροντας σε εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς μια πραγματική εμπειρία περιοδείας, την ίδια ώρα που δίνει σε νέους σπουδαστές μουσικής στην Ελλάδα την ομολογουμένως σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν ζωντανά μουσική δωματίου.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791)

Σονάτα για πιάνο Νο. 12 σε φα μείζονα, Κ. 332

I. Allegro

II. Adagio

III. Allegro Assai

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο



Έρνεστ Μπλοχ (1880-1959)

From Jewish Life

I. Prayer

II. Supplication

III. Jewish Song

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο



Κλωντ Ντεμπυσσύ (1862-1918)

Σονάτα για τσέλο και πιάνο, L. 135

I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto

II. Sérénade: Modérément animé

III. Finale: Animé, léger et nerveux

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο



Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897)

Σονάτα για βιολί αρ. 3 σε ρε ελάσσονα, έργο 108

I. Allegro

II. Adagio

III. Un poco presto e con sentimento

IV. Presto agitato

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Φερνάντο Όμπραντορς (1897-1945)

Canciones Clásicas Españolas

La mi sola, Laureola

¿Corazón, por qué pasáis?

Del Cabello más sutil

Chiquitita, la Novia

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Ρίχαρντ Στράους (1864-1949)

Heimliche Aufforderung έργο 27, αρ. 3

Zueignung έργο 10, αρ. 1

Schön sind die Himmelssterne έργο 19, αρ. 3

Cäcilie έργο 27, αρ. 2

Τζόζεφ Τανκρέντι, τενόρος

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Έριχ Κόρνγκολντ (1897-1957)

“Glück das mir verblieb” από την όπερα «Η Νεκρή Πόλη»

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Φραντς Λέχαρ (1870-1948)

“Lippen Schweigen” από την οπερέτα «Η Εύθυμη Χήρα»

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Τζόζεφ Τανκρέντι, τενόρος

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Φραντς Λέχαρ (1870-1948)

“Meine Lippen sie küssen so heiss” από την όπερα Τζουντίτα

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Ρίχαρντ Στράους (1864-1949)

“Di rigori armato il seno” από την όπερα «Ο Ιππότης με το Ρόδο»

Τζόζεφ Τανκρέντι, τενόρος

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Τζάκομο Πουτσίνι (1858-1924)

“O mio babbino caro” από την όπερα «Τζιάνι Σκίκι»

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Τζουζέπε Βέρντι (1813-1901)

“Signor né prinicipe... É il sol dell'anima” από την όπερα «Ριγκολέτο»

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Τζόζεφ Τανκρέντι, τενόρος

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Φραντς Σούμπερτ (1797-1828)

Τρίο σε σι ύφεση μείζονα D. 471

I. Allegro

II. Andante sostenuto (fragment)

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο



Ρίτσαρντ Ντάνιελπουρ (γ. 1956)

“Canti Della Natura” («Τραγούδια της Φύσης»)

Estate

Autunno

Inverno

Primavera

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Το έργο “Canti Della Natura” («Τραγούδια της Φύσης») είναι ειδική παραγγελία του Ινστιτούτου Μουσικής Curtis.



Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791)

Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, K. 478

I. Allegro

II. Andante

III. Rondo

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο

Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022

Άρβο Περτ (γ. 1935)

“Mozart-Adagio” για βιολί, τσέλο και πιάνο

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Ολιβιέ Μεσιάν (1908-1992)

“La Mort du Nombre”

Ελένα Περόνι, σοπράνο

Τζόζεφ Τανκρέντι, τενόρος

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Μιλός Ρεπισκί, πιάνο



Γιοχάνες Μπραμς (1833-1897)

Κουαρτέτο με πιάνο αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, έργο 25

I. Allegro

II. Intermezzo. Allegro ma non troppo – TrioΠ. Animato

III. Andante con moto

IV. Rondo alla Zingarese, Presto

Αντρέα Ομπίσο, βιολί

Χεϊσού Λι, βιόλα

Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν, τσέλο

Παλάβι Μαχιντάρα, πιάνο