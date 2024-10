Εκθέσεις, συναυλίες και πρεμιέρες: Ο Οκτώβριος στην Αθήνα μπήκε δυναμικά

ΘΕΑΤΡΟ

Οδυσσέας

Το νέο έργο του Λύσανδρου Σπετσιέρη ανεβαίνει, με τον Τάσο Παλαντζίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Με οδηγούς τον James Joyce και τον Κωνσταντίνο Καβάφη παραπαίει συνεχώς μεταξύ του απολαυστικά κωμικού, του τραγικού και της ματαίωσης.

4-27/10, θέατρο Μικρό Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 10-20 ευρώ

Οι Οικοδόμοι της Αυτοκρατορίας

Η Σοφία Καλογιάννη παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το αριστούργημα του Μπόρις Βιαν, ενός από τους σημαντικότερους διανοούμενους της μεταπολεμικής Γαλλίας. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά το 1959 στο Παρίσι, σε σκηνοθεσία του Ζαν Βιλάρ, και απαγορεύτηκε έως το 1962. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα απροσδιόριστο συγκρότημα διαμερισμάτων, όπου μια τριμελής μεσοαστική οικογένεια, μαζί με την οικιακή της βοηθό, καταδιώκεται από έναν ανεξήγητο και τρομακτικό θόρυβο που την αναγκάζει να δραπετεύει συνεχώς από το ένα διαμέρισμα στο άλλο.

5/10-24/11, Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41, (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Σάβ. 21:15, Κυρ. 20:00, είσοδος: 12-15 ευρώ

Outro

Ο Λουκάς, ένας συγγραφέας, επιστρέφει έπειτα από πολλά χρόνια στο πατρικό του, σ’ ένα χωριό της ελληνικής επαρχίας. Θέλει να κερδίσει τον χαμένο χρόνο, τις χαμένες ευκαιρίες, να βρει το θάρρος ν’ αντιμετωπίσει την οικογένειά του. Ένα έργο του Κωνσταντίνου Βασιλακόπουλου για το δυσλειτουργικό οικογενειακό περιβάλλον. Εκεί όπου απομυθοποιούνται οι παραδοσιακές συγκεντρώσεις γύρω από το ίδιο τραπέζι και αποκαλύπτονται οι αλήθειες με τις οποίες παλεύουν όλα τα μέλη.

5-30/10, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Αθήνα, Τετ.-Παρ. 21:00, Σάβ.-Κυρ. 18:00, 21:00, είσοδος: 19 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo

Το διάσημο και πολυσυζητημένο μπαλέτο, οι Trocks, ο πιο αγαπημένος ανδρικός θίασος χορευτών στον κόσμο, αποτελούμενος αποκλειστικά από άνδρες χορευτές, οι οποίοι ερμηνεύουν γυναικείους ρόλους, επιστρέφει μόνο για 4 παραστάσεις στην Αθηνα, 13 χρόνια μετά τη sold-out εμφάνισή τους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών που καθήλωσε κοινό και κριτικούς.

2-5/10, 21:00, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, είσοδος: από 20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Saskepticism Festival

Για δυο ημέρες ο Σάσκε παρουσιάζει ένα υπερθέαμα με σπουδαίους καλεσμένους. Την πρώτη ημέρα το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε ζωντανή εκτέλεση το πρόσφατο άλμπουμ του με τίτλο Deluxe, το οποίο και κατέκτησε την 5η θέση στο top-10 Albums Debut Global του Spotify. Τη δεύτερη μέρα προσκαλεί διεθνή σούπερ-στάρ ονόματα, όπως οι Ghetts, Rich the Kid κ.ά.

8-9/10, 19:00, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, είσοδος: 15-85 ευρώ

Τwin Noir

Ένα post-punk/wave/EBM duo από το Βερολίνο. Δημιουργήθηκαν το 2021 από τους Cody Barcelona και Ian Volt. Η μουσική τους ισορροπεί ανάμεσα σε electronic monotonic ήχους, raw punk riffs και ατμοσφαιρικές μελωδικές στιγμές, σε συνδυασμό με minimalistic στίχους στη μητρική τους γλώσσα. Τα shows τους είναι εμπνευσμένα από την club culture του Βερολίνου, το punk και το vaudeville, με στόχο να γιορτάσουν και να εκδηλώσουν την ελευθερία, τη δημιουργικότητα και την τέχνη τους. Εμφανίστηκαν live στο Βερολίνο το 2022 και στη συνέχεια σε 17 χώρες.

5/10, 21:00, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου, Ψυρρή, είσοδος: 15 ευρώ

Someone who isn’t me

Οι SWIM παρουσιάζουν ζωντανά το νέο τους άλμπουμ «Heartbreaker». Το δεύτερο full-length album του electro-pop ντουέτου των SWIM μας προσφέρει ένα ηλεκτρισμένο μαγευτικό ταξίδι, ένα roller-coaster συναισθημάτων. Opening warm-up acts ο VoxPopuli, η VAL και η MJW.

5/10, 21:00, ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, Αθήνα, είσοδος: 10-13 ευρώ

In Orbit vol. 5

Για τρεις ημέρες o Θόλος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φιλοξενεί εδραιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες σε ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα. Line-up: Buzz Capitano, mi55t, Mira, Dolly Vara, Turboflow3000, Ολίνα, Καλλιόπη Μητροπούλου & Νίκος Βελιώτης, Bhukhurah, Moa Bones, Lemonostifel, Commuter, Come.

4-6/10, 20:00, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

DISTANCE MATTER (ή MATER)

Το στέγαστρο στον Εθνικό Κήπο της Αθήνας αποτέλεσε το ερέθισμα για τον Παύλο Καραμαρούδη για μια εκτεταμένη ενότητα έργων που περιλαμβάνει από πολύ μικρά σχέδια-μελέτες σε άσπρο-μαύρο μέχρι συνθέσεις μεγάλων διαστάσεων σε χρώμα. Ο ζωγράφος αποδίδει τη ζωτική του σχέση με τον κόσμο και μεταγράφει την οπτική πραγματικότητα μέσα από εικαστικές αξίες ανάλογα με τη διάθεση και τις ανάγκες του, «πότε με τρυφερότητα και με αγάπη, πότε με φόβο, με εκτόνωση, με θυμό», αντανακλώντας έναν εσωτερικό τρόπο βίωσης της πραγματικότητας, έναν ιδιαίτερο ψυχισμό. Σε επιμέλεια Γιάννη Μπόλη.

3-26/10, Αίθουσα Τέχνης Έκφραση - Γιάννα Γραμματοπουλου, Βαλαωρίτου 9Α, Αθήνα, Τρ., Πέμ.-Παρ. 12:00-20:00, Τετ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-15:00

Δύο αφετηρίες. Παράλληλες διαδρομές

Δύο καλλιτέχνες χρησιμοποιούν διαφορετικά πρωτογενή υλικά όπως το λινό, το βαμβάκι και το μετάξι και αξιοποιούν παραδοσιακές τεχνικές, όπως η ύφανση με φυτικές βαφές και η παραγωγή χειροποίητου χαρτιού, δημιουργώντας παράλληλα γλυπτικά τοπία. Τα έργα της Μαρίας Γρηγορίου αποτελούν καταγραφή της ίδιας καθημερινής διαδρομής επί δύο χρόνια. Τα έργα της φέρουν τα μελανά σημάδια του χρόνου, της σκουριάς, την αλμύρας, της ομορφιάς του εφήμερου και της ατέλειας. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, από τη μεριά του, επιδίδεται σε ένα ταξίδι αναθεώρησης, επανεκτίμησης και απόρριψης του περιττού. Ξετυλίγει το κουβάρι του χρόνου και ξαναβρίσκει την άκρη του νήματος.

3/10-7/11, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Θησείο,Τρ.-Παρ. 11:00-18:30, Σάβ. 12:00-16:00

silent kingdom

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από ένα δοκίμιο της Βιρτζίνια Γουλφ, που περιλαμβάνεται στη συλλογή της Oh, to be a painter!. Σε αυτό η Γουλφ δεν προσφέρει τόσο μια κριτική όσο έναν στοχασμό πάνω στη σχέση που συνδέει θεατή, θέμα και καλλιτέχνη, αναδεικνύοντας τον σιωπηλό διάλογο που ενυπάρχει στη ζωγραφική, μια ιδέα που αντηχεί στα πρόσφατα έργα της Tamina Amadyar. Συνομιλώντας με τις ιδέες της Γουλφ, το silent kingdom εμβαθύνει σε θέματα ηρεμίας και ανοιχτότητας τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, εξερευνώντας την ένταση μεταξύ σιωπής και έκφρασης και το πώς η ζωγραφική υπερβαίνει τα όρια της γλώσσας.

3/10-30/11, γκαλερί Ελένη Κορωναίου, Δημοφώντος 30 & Θορικιών 7, Αθήνα, Τρ.-Παρ. 12:00-18:00, Σαβ. 12:00-14:00

Season Extension

Στην πρώτη της ατομική έκθεση η Ζωή Σκλέπα παρουσιάζει ένα σύνολο από γλυπτικά assemblage που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν να αποτελούνται από συνηθισμένα ready-made προϊόντα. Με μια προσεκτικότερη ματιά, όμως, ο θεατής συνειδητοποιεί ότι έχουν ανακατασκευαστεί έτσι ώστε να σχηματίσουν ένα νέο, απροσδιόριστο αντικείμενο, στο οποίο δεν μπορεί κανείς να αποδώσει κάποια συγκεκριμένη λειτουργία.

3/10-23/11, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα, Τρ., Πέμ. 15:00-20:00, Τετ., Παρ. 12:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΠΑΡΤΙ

ODDITY Opening with Dubfire b2b Luke Slater

Το αγαπημένο dancefloor της Αθήνας επιστρέφει ανανεωμένο για τρίτη χρονιά, δίνοντας τον τόνο στη φετινή σεζόν με δύο υπερδυνάμεις της techno μαζί στα decks. Support από τον Mikee.

5/10, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, είσοδος: 20-30 ευρώ

VLCT RELOADED W/ Lucia Lu

Η Lucia Lu επιστρέφει στην Αθήνα μετά την τελευταία της εμφάνιση τον περασμένο Δεκέμβριο, φέρνοντας ξανά τη μοναδική της ενέργεια. Μεγαλωμένη ανάμεσα στους εκλεκτικούς ρυθμούς και την καλειδοσκοπική ενέργεια του Βερολίνου, το μουσικό ταξίδι της Lucia έχει διαμορφωθεί από την απεριόριστη δημιουργικότητα και το ανυποχώρητο πνεύμα της πόλης. Με αποστολή να μοιραστεί την ουσία του Βερολίνου με τον κόσμο, η ενέργεια και η μαγνητική παρουσία της έχουν αιχμαλωτίσει το κοινό σε μεγάλο βαθμό.

5/10, 23:30, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 10-12 ευρώ