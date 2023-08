Duran Duran: «Το φάρμακο για τον καρκίνο μού έδωσε άλλα πέντε χρόνια ζωής» λέει ο Andy Taylor

Ο κιθαρίστας των Duran Duran, Andy Taylor, είπε ότι ένα καινοτόμο φάρμακο που θεραπεύει τον προχωρημένο καρκίνο του προστάτη του έχει παρατείνει τη ζωή του για πέντε χρόνια.

Ο Andy Taylor διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε τελικό στάδιο, πριν από οκτώ χρόνια, αλλά αποκάλυψε την κατάστασή της υγείας του μόλις το 2022.

Όταν ο Andy Taylor αποκάλυψε την ασθένειά του, ένας γιατρός ήρθε σε επαφή για να του προσφέρει «ένα φάρμακο, το Lutetium-177, το οποίο είναι στοχευμένο ώστε να βλέπει μόνο καρκινικά κύτταρα», είπε.

Πριν από 6 εβδομάδες ο Andy Taylor έκανε την πρώτη δόση. «Το φάρμακο δεν βλέπει τα υγιή κύτταρα», είπε ο 62χρονος. «Σκοτώνει το τελικό στάδιο του καρκίνου στα οστά. Και έτσι αυτό που επιτυγχάνεται αποτελεσματικά είναι «να παρατείνει τη ζωή μου για πέντε χρόνια.»

Ο Andy Taylor είπε ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί πριν από αυτό, και ήταν στη «μαύρη λίστα» όπως έλεγε. Ο κιθαρίστας αποκάλυψε τη διάγνωση τον περασμένο Νοέμβριο σε μια επιστολή που διάβασαν μέλη του συγκροτήματος στην τελετή του Rock 'n' Roll Hall of Fame στο Λος Άντζελες. Οι Duran Duran έγιναν γνωστοί στη δεκαετία του 1980, για κομμάτια τους όπως τα Rio, το Girls On Film, το Hungry Like The Wolf και το Ordinary World.

Η εκδήλωση στο Λος Άντζελες προοριζόταν να είναι μια επανένωση για το συγκρότημα, του οποίου η κλασική σύνθεση δεν έχει παίξει μαζί από το 2006.

Ο Andy Taylor είπε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» που έχασε την εκδήλωση επειδή ήταν πολύ άρρωστος. «Λίγες μέρες πριν, δεν μπορούσα πραγματικά να σηκωθώ και να παίξω», είπε. «Έχασα τη μεγαλύτερη νύχτα της ζωής μου», είπε στο Breakfast BBC, προσθέτοντας ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή, «κανείς δεν ήξερε πραγματικά για τη διάγνωσή του - μόνο η οικογένεια και λίγοι φίλοι».

Δεν το είπε καν στο υπόλοιπο συγκρότημα μέχρι λίγο πριν την τελετή του Hall of Fame. Τους έστειλε ένα γράμμα, για να το διαβάσουν στη σκηνή. Στη συνέχεια, ο Andy Taylor έκανε τη νέα θεραπεία που πρότεινε ο καθηγητής sir Chris Evans, ιδρυτής του The Cancer Awareness Trust.

«Φρόντισα πραγματικά τον εαυτό μου με διαφορετικό τρόπο. Και μετά μετά τον πρώτο γύρο θεραπείας είπα: «Δεν θέλω να είμαι ένας ασθενής που έχει κολλήσει εδώ. Θέλω να είμαι εργαζόμενος ασθενής, ένας μικρός φάρος ελπίδας, γιατί αυτό το πράγμα ο καρκίνος, απλώς "σέρνει" εσάς και την οικογένειά σας στο σκοτάδι», είπε.

Με πληροφορίες του BBC