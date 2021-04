Η βραχεία λίστα βραβείων του International Booker δημοσιεύθηκε και περιλαμβλανει βιβλία όπως αυτά της Μαρίας Στεπάνοβα και του Ερίκ Βουιγιάρ που θα διαγωνισθούν για το έπαθλο των 50 χιλιάδων στερλινών με έργα που «ωθούν πραγματικά τα όρια» της μυθοπλασίας και της μη μυθοπλασίας, σύμφωνα με το σκεπτικό της επιτροπής όπως αναφέρει ο Γκάρντιαν.

Το International Booker απονέμεται στο «καλύτερο μυθιστόρημα από όλο τον κόσμο» που έχει μεταφραστεί στα Αγγλικά και θεωρείται από τα βραβεία που εκτοξεύουν τις πωλήσεις ου βιβλίου του νικητή ή της νικήτριας αλλά και όσων το όνομα βρίσκεται στη βραχεία λίστα.

Οι κριτές διάβασαν 125 βιβλία και επέλεξαν έξι από αυτά για να συμπεριλάβουν στη βραχεία λίστα, με το βραβείο να μοιράζεται ανάμεσα σε συγγραφέα και μεταφραστή.

Όλα παρουσιάζουν «εφευρετικότητα και πρωτοτυπία» όπως δήλωσε η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Lucy Hughes-Hallett. «Είναι διαφορετικά και κάπως πιο συναρπαστικά από πολλά βιβλία που διάβασαν και είναι καλά, απλά, ντεμοντέ μυθιστορήματα που αφηγούνταν μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος», πρόσθεσε ανάμεσα σε άλλα η Πρόεδρος της επιτροπής.

Τέσσερις από τους συγγραφείς στη σύντομη λίστα, ο Diop, ο Labatut, ο Ravn και η Stepanova - δεν είχαν μεταφραστεί προηγουμένως στα Αγγλικά, αν και είναι στις χώρες τους αναγνωρισμένοι συγγραφείς. Πέντε από αυτούς έχουν εκδοθεί από μικρούς εκδοτικούς οίκους, ενώ Pushkin Press έχει εκδώσει τους Diop και Labatut.

Η βραβεία λίστα του Booker International 2021

At Night All Blood is Black του David Diop, μεταφρασμένο από τα γαλλικά από την Anna Moschovakis (Pushkin Press)

The Dangers of Smoking in Bed της Mariana Enríquez, μεταφρασμένο από τα Ισπανικά από τη Megan McDowell (Granta Books)

When We Cease to Understand the World του Benjamín Labatut, μεταφρασμένο από τα ισπανικά από τον Adrian Nathan West (Pushkin Press)

The Employees της Olga Ravn, μεταφρασμένο από τα Δανικά Martin Aitken (Lolli Editions)

In Memory of Memory της της Maria Stepanova, μεταφρασμένο από τα ρωσικά από τη Sasha Dugdale (Fitzcarraldo Editions)

The War of the Poor του Éric Vuillard, μεταφρασμένο από τα Γαλλικά από τον Mark Polizzotti (Pan Macmillan)