The Crown - Backstage: Φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 5ου κύκλου

Η πολυαναμενόμενη πέμπτη σεζόν του «The Crown» θα περιλαμβάνει το ταξίδι του πρίγκιπα Κάρολου και της πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1991 στην Ιταλία, όπως αποκαλύπτεται από πρόσφατη φωτογραφία από τα γυρίσματα με τους ηθοποιούς που τους ενσαρκώνουν οι Ντόμινικ Γουέστ και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι στη δραματική σειρά για βρετανική τη βασιλική οικογένεια.



Εκείνη τη χρονιά, το ζευγάρι έκανε ταξίδι με σκάφος με τους γιους του, πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, λίγους μήνες προτού τερματιστεί ο γάμος τους.



Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η Νταϊάνα ήταν δυστυχισμένη, αφού είχε ήδη μιλήσει για τις δυσκολίες στον γάμο της με τον βιογράφο Άντριου Μόρτον. Παρά τον διαλυμένο γάμο, η οικογένεια συγκεντρώθηκε στο γιοτ «Αλεξάντρα» του Κάρολου.

Η Ντεμπίκι και ο Γουέστ υποδύονται το ζεύγος αυτή τη σεζόν και τα γυρίσματα γίνονται στο γιοτ «Χριστίνα Ο» στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Το «Χριστίνα Ο», αν και δεν είναι πραγματικό γιοτ της βασιλικής οικογένειας του Ηνωμένου Βασιλείου έχει τη δική του πλούσια ιστορία - κάποτε ανήκε στους Τζάκι Κένεντι και Αριστοτέλη Ωνάση.

Στον πέμπτο κύκλο του «The Crown» η Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι και Ντόμινικ Γουέστ παίρνουν τους ρόλους από τους Έμμα Κόριν και Τζος Ο’ Κόνορ, που ήταν η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο πρίγκιπας Κάρολος της Ουαλίας σε νεότερη ηλικία στα προηγούμενα επεισόδια.

Ο Τίμοθι Σάμπορ 11 ετών και ο Τέντι Χόλεϊ 7 ετών, υποδύονται τους πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι. Οι νεαροί ηθοποιοί στις φωτογραφίες φορούν ασορτί λευκά μπλουζάκια πόλο και τζιν.

