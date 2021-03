Έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του τίτλο του νέου της άλμπουμ, η Lana Del Rey κυκλοφόρησε τελικά το έβδομο κατά σειρά άλμπουμ της. Ο δίσκος έρχεται μετά το Norman Fucking Rockwell του 2019 και την ποιητική συλλογή της, Violet Bent Backwards Over the Grass.

Περιέχει τα κομμάτια Let Me Love You Like a Woman και Chemtrails Over the Country Club, όπως και το Tulsa Jesus Freak. Κλείνει επίσης μια διασκευή ενός τραγουδιού της Joni Mitchell, For Free, στο οποίο συμμετέχουν οι Zella Day and Weyes Blood.

Ο βασικός συνεργάτης της και εδώ είναι ο Jack Antonoff που έχει αναλάβει όλη την παραγωγή του δίσκου μαζί με τη Λάνα. Το Yosemite γράφτηκε σε συνεργασία με τον Rick Nowels, ενώ στο άλμπουμ κάνει επίσης φωνητικά η Nikki Lane.

Το άλμπουμ είχε συζητηθεί πριν από την κυκλοφορία του λόγω του εξωφύλλου του αλλά και για επίμαχες δηλώσεις που είχε κάνει πέρσι τον Μάιο αλλά και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, όταν φωτογραφήθηκε με οπαδούς της σε βιβλιοπωλείο της αλυσίδας Barnes and Noble στο Λος Άντζελες, φορώντας μία «δικτυωτή μάσκα» η οποία δεν φαίνεται να εμποδίζει την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Μπορείτε να το ακούσετε εδώ: