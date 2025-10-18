ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Bugonia: Ειδική προβολή της ταινίας του Λάνθιμου, αλλά μόνο για όσους δεν έχουν μαλλιά

Η προβολή ξεκινά στις 8 μ.μ., αλλά ο κουρέας θα είναι έτοιμος από τις 6 μ.μ. για να ξεκινήσει το ξύρισμα των κεφαλιών

Στις 20 Οκτωβρίου, στο Culver Theater, θα πραγματοποιηθεί ειδική προβολή της ταινίας Bugonia, του σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου, με πρωταγωνιστές την Έμμα Στόουν και τον Τζέσι Πλέμονς.

Όμως αυτή δεν θα είναι μια απλή προβολή της ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου: Είναι για όσους δεν έχουν μαλλιά.

Αν πάλι πάνε όσοι έχουν μαλλιά, θα υπάρχει κουρέας στο χώρο για να τους ξυρίσει το κεφάλι, ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την ταινία. 

Η προβολή ξεκινά στις 8 μ.μ., αλλά ο κουρέας θα είναι έτοιμος από τις 6 μ.μ. για να ξεκινήσει το ξύρισμα των κεφαλιών.

Μέρος της προβολής θα κινηματογραφηθεί για διαφημιστικούς σκοπούς. 

