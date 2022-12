Βρετανία: Ακτιβιστές θα πληρώσουν αποζημίωση 1.000 λίρες στην Εθνική Πινακοθήκη για καταστροφή πίνακα

Δύο ακτιβιστές για το κλίμα καλούνται να αποζημιώσουν την Εθνική Πινακοθήκη καθώς δικαστήριο αποφάνθηκε ότι προκάλεσαν ζημιά άνω των 1.000 λιρών στον Hay Wain, πιθανότατα τον πιο γνωστό πίνακα του Τζον Κόνσταμπλ.

Τον Ιούλιο, οι ακτιβιστές του Just Stop Oil, Hannah Hunt και Eden Lazarus, κόλλησαν τυπωμένες αφίσες μιας δυστοπικής απεικόνισης, πάνω στον πίνακα, για να δείξουν πώς θα μπορούσε να φαίνεται ο κόσμος, εάν η κυβέρνηση της Βρετανίας συνέχιζε να επιτρέπει την παραγωγή και εξόρυξη πετρελαίου.

Στη συνέχεια κόλλησαν τα χέρια τους στο επίχρυσο πλαίσιο του πίνακα.

«Μπορείτε να ξεχάσετε την «πράσινη και ευχάριστη γη μας» όταν η περαιτέρω εξόρυξη πετρελαίου θα οδηγήσει σε εκτεταμένες καταστροφές των καλλιεργειών, πράγμα που σημαίνει ότι θα παλέψουμε για τροφή», είχε πει τότε η Hunt.

Χθες οι δύο ακτιβιστές, καταδικάστηκαν για πρόκληση εγκληματικής ζημίας από περιφερειακό δικαστήριο του Westminster.

Οι Hunt και Lazarus αρνήθηκαν την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι τα άρθρα 10 και 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι – τους δίνουν νόμιμη αιτιολογία για τις πράξεις τους.

Αλλά ο περιφερειακός δικαστής Daniel Sternberg απέρριψε τον ισχυρισμό τους, λέγοντας ότι η ζημιά που προκάλεσαν ήταν «σημαντική και όχι ασήμαντη» και ότι οι κατηγορούμενοι «ήταν απερίσκεπτοι» και δεν είχαν «νόμιμη δικαιολογία».

Το δικαστήριο όρισε μια 18μηνη υπό όρους απαλλαγή για τον καθένα ενώ τους διέταξε να καταβάλουν στην Εθνική Πινακοθήκη 540,74 λίρες ο καθένας ως αποζημίωση, καλύπτοντας συνολικά το κόστος της ζημιάς.

Κατά την δίκη, οι δύο ακτιβιστές ανέφεραν ότι πριν την πράξη τους ζήτησαν συμβουλές από έναν «ειδικό τέχνης» ο οποίος τους είπε ότι η κολλητική ταινία και μια μικρή ποσότητα κόλλας, που θα χρησιμοποιούσαν, δεν θα προκαλούσαν ζημιά στον πίνακα ή το πλαίσιο του.

Αλλά σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο πίνακας μεταφέρθηκε για να γίνουν διαδικασίες αποκατάστασής του με κόστος 1.081 λίρες και στη συνέχεια τοποθετήθηκε μπροστά του γυάλινο προστατευτικό τζάμι, πριν εκτεθεί ξανά το επόμενο πρωί στην Εθνική Πινακοθήκη.

