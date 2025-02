BAFTA 2025: Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς – Θρίαμβος για το Conclave

Η λαμπερή βραδιά των BAFTA Film Awards 2025 πραγματοποιήθηκε στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, με παρουσιαστή τον Σκωτσέζο ηθοποιό David Tennant. Με πλήθος σταρ και μεγάλες κινηματογραφικές στιγμές, η τελετή ανέδειξε τους καλύτερους της χρονιάς, ενώ ξεχώρισαν το Conclave, το The Brutalist και το Emilia Pérez.

Το δραματικό θρίλερ Conclave, σε σκηνοθεσία Edward Berger και πρωταγωνιστές τους Ralph Fiennes και Stanley Tucci, απέσπασε το κορυφαίο βραβείο της Καλύτερης Ταινίας, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στα βραβεία, όπου είχε συγκεντρώσει 12 υποψηφιότητες. Η ταινία κέρδισε επίσης στην κατηγορία Καλύτερης Βρετανικής Ταινίας και Διασκευασμένου Σεναρίου, εδραιώνοντας τη θέση της ως ένα από τα κορυφαία φιλμ της χρονιάς.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, το βραβείο κατέκτησε ο Brady Corbet για το The Brutalist, μια καλλιτεχνικά τολμηρή ταινία που εντυπωσίασε την Ακαδημία. Ο Adrien Brody ξεχώρισε με τη νίκη του στην κατηγορία Καλύτερου Ηθοποιού για την ίδια ταινία.

Η Mikey Madison αναδείχθηκε νικήτρια στην κατηγορία Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο Anora, ενώ στην κατηγορία Β’ Ανδρικού Ρόλου, ο Kieran Culkin κέρδισε το βραβείο για την ερμηνεία του στο A Real Pain. Στον Β’ Γυναικείο Ρόλο, η Zoë Saldaña κέρδισε για το Emilia Pérez, που απέσπασε επίσης το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Διακρίσεις για νέους δημιουργούς και τεχνικές κατηγορίες

Το βραβείο Rising Star δόθηκε στον David Jonsson, ενώ το βραβείο Outstanding Debut απονεμήθηκε στον Rich Peppiatt για το Kneecap.

Στην κατηγορία Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, το βραβείο πήρε το Super/Man: The Christopher Reeve Story, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Στον τομέα του Μοντάζ, το Conclave επικράτησε, ενώ στην Κινηματογράφηση, η νίκη πήγε στο The Brutalist.

Dune: Part Two’s Ron Bartlett, Doug Hemphill, Gareth John and Richard King take the award for Sound 🔊 @dunemovie @WarnerBrosUK #EEBAFTAs pic.twitter.com/4m4j2drIWC — BAFTA (@BAFTA) February 16, 2025

Στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων, νικητής αναδείχθηκε το Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, που απέσπασε και το βραβείο Καλύτερης Παιδικής Ταινίας.

Στον τεχνικό τομέα, το Dune: Part Two ξεχώρισε για τα Ειδικά Οπτικά Εφέ και τον Ήχο, ενώ το Wicked κέρδισε το Καλύτερο Κοστούμι και το The Substance αναγνωρίστηκε για το Καλύτερο Μακιγιάζ & Χτένισμα.

Ο Warwick Davis τιμήθηκε με το BAFTA Fellowship, σε μια συγκινητική στιγμή που περιλάμβανε αφιέρωμα από George Lucas, Mark Hamill και Ron Howard. Ο Davis πρόσφερε γέλια στο κοινό, δηλώνοντας: "Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί – και ήμουν στο Star Wars!", αλλά και συγκίνηση, μιλώντας για τον δύσκολο τελευταίο χρόνο μετά τον θάνατο της συζύγου του.

The BAFTA for Production Design goes to Nathan Crowley and Lee Sandales for Wicked ✨ @wickedmovie @universaluk #EEBAFTAs pic.twitter.com/Vwn5eredZz — BAFTA (@BAFTA) February 16, 2025

Η πρόεδρος της BAFTA, Sara Putt, τόνισε την ανάγκη για περισσότερη ισότητα στη βιομηχανία, ανακοινώνοντας νέα βραβεία για παιδικό περιεχόμενο.

Με λαμπερές εμφανίσεις, συγκινητικές στιγμές και δυνατές ταινίες, η 77η απονομή των BAFTA άνοιξε τον δρόμο για τα Όσκαρ, που πλησιάζουν σε λίγες εβδομάδες.