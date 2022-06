Athens Pride weekend: Τα events του τριημέρου (17-19/6)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/6

PERFORMANCE

SNAP Athens Queer Comedy Clup-open mic

Το Snap (Athens Queer Comedy Club) διοργανώνει μια Βραδιά Ανοιχτού Μικροφώνου στο Communitism! Οκτώ νέα κωμικά πλάσματα δοκιμάζουν την τύχη τους στην κωμωδία σε ένα open mic αφιερωμένο στην Ημέρα Υπερηφάνειας. Παρουσιάζει η Χριστίνα Βούλγαρη. Special guests: Λάλα Κωλοπή και Μελίνα Κόλλια.

Communitism!, Κεραμεικού 28, Αθήνα, Ελλάδα, 21:00

ΣΙΝΕΜΑ

Οι περιπέτειες της Πρισίλα, Βασίλισσας της Ερήμου

Τι συμβαίνει όταν δύο drag queens και μία τρανς ξεκινούν να διασχίσουν την αυστραλέζικη έρημο μέσα σε ένα ετοιμόρροπο λεωφορείο, με σκοπό να εμφανιστούν στο νυχτερινό κέντρο μιας κωμόπολης που βρίσκεται καταμεσής της στέπας; Τη φαντασμαγορική και άκρως χιουμοριστική απάντηση έδωσε το 1994 ο Στέφαν Έλιοτ, χάρη στη βραβευμένη με Όσκαρ Κοστουμιών και άκρως πετυχημένη εμπορικά Πρισίλα του. Σε συνεργασία με το 12ο Athens Open Air Film Festival.

Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα, 21:30, ελεύθερη είσοδος

ΘΕΑΤΡΟ

Φωτεινός Θάλαμος

Ο φωτεινός θάλαμος. Ένας μονόλογος για πέντε ηθοποιούς. Ένα άλμπουμ φωτογραφιών που κρύβουν ιστορίες, πληγές, εκπλήξεις, μοναξιά και πόνο. Η φωτογραφία ως μέσο ανάμνησης. Ο αόριστος ως ο χρόνος που περιγράφει μια ευτυχία. Μια ευτυχία που την περιμένουμε, αλλά δεν έρχεται ποτέ. Μια παράσταση του Γιώργου Καλογερόπουλου με τους Δημήτρη Γρηγοριάδη, Γιώργο Καλογερόπουλο, Νατάσα Λυμπεροπούλου Μαρία Μιχαηλίδου και Εύη Τσακλάνου. Σε συνεργασία με την οργάνωση Proud Seniors Greece - Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ Ατόμων 50 και Άνω.

atraktos, Μαραθωνομάχων 8, 21:30, ελάχιστη εισφορά: €7. Η εισφορά καλύπτει τα έξοδα παραγωγής, ενώ μέρος της θα διατεθεί ως δωρεά στο σωματείο «Proud Seniors Greece»

ΠΑΡΤΙ

Up-Minded Street Party

«Μετά από τρεις συνεχόμενες χρονιές ενωνόμαστε υπό τους ήχους της ηλεκτρονικής μουσικής για το Athens Pride 2022 με ένα ακόμα μοναδικό street party αποτελούμενο από line up Ελλήνων DJs (Fro, GRETA, Linkshand, OLGA, VRGN)», λένε οι διοργανωτές του. «Με τη λέξη “Up-Minded” να σημαίνει “προοδευτικός” και “θετικός”, ας βρεθούμε ξανά με αγάπη και χαμόγελο».

Μπη Σάιντ, Μαυροκορδάτου 6, από τις 20:00 μέχρι αργά

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Dangerous Pride

Μια εκδήλωση αλληλεγγύης με έργα τέχνης διαθέσιμα προς αγορά από μερικούς από τους σημαντικότερους queer καλλιτέχνες της Ουκρανίας. Η queer καλλιτεχνική και ακτιβιστική κοινότητα της Ουκρανίας αγωνίζεται άφοβα για το όνειρο των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας, της ανεκτικότητας, της ενσωμάτωσης και της θετικότητας, για ένα ελπιδοφόρο, δημοκρατικό μέλλον. Έκθεση και συζήτηση με τους καλλιτέχνες και τον δημοσιογράφο Alex King.

Communitism!, Κεραμεικού 28, 18:00

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Spyros Rennt «Portraits»

Το βιβλιοπωλείο Hyper Hypo παρουσιάζει τη νέα έκδοση Portraits του φωτογράφου Spyros Rentt με μια έκθεση στον υπόγειο χώρο του. H νέα δουλειά του φωτογράφου αποτελείται από πορτρέτα της queer κοινότητας σε Aθήνα και Βερολίνο. Διοργάνωση: Ηyper Hypo & Spyros Rennt.

Hyper Hypo Athens, Βορέου 10, 19:00

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/6

ΠΑΡΤΙ

Pre-Parade Pool Party: A MAN TO PET / CHRAJA

Το διεθνές φαινόμενο A MAN TO PET και η θεά CHRAJA ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα απογευματινό πάρτι στην πισίνα με αμέτρητο sexiness, μουσική, κέφι και χορό μέχρι τελικής πτώσης με θέα την Ακρόπολη.

Lighthouse Athens by Brown Hotels, Μαρίκας Κοτοπούλη 3, 13:00-18:00, 15 ευρώ

PTX / Astytekk, Wanton Witch, ZULI

Στο σπέσιαλ αυτό πάρτι που διοργανώνει το PTX για να γιορτάσει το Pride προσκαλεί τη Μαλαισιανή τρανς DJ και παραγωγό Wanton Witch μαζί με τον Αιγύπτιο Ahmed El Ghazoly, αλλιώς ZULI, πολυοργανίστα παραγωγό από το Κάιρο, και τον Astytekk.

PTX, πλατεία Θεάτρου 10, 23:00-9:00, 10 ευρώ.

Power Dance Pride

Τρεις σκηνές σε όλους τους χώρους του «Ρομάντσο» με non stop μουσική από Amateurboyz, Clubkid, Figkott, Jacob of Cappadocia, K.atou, Leon (Bogota), Luigi Di Venere (Berlin), Maria Politi, Noff, Stathis (Berlin), Fab Hosting by A Man to Pet (London).

«Ρομάντσο», Αναξαγόρα 3-5, από τις 22:00 μέχρι αργά, 10 ευρώ.

BananaQx Tribe Pride at six d.o.g.s

«Μήνας Pride, οι κουήρ αγώνες συνεχίζονται, γιορτάζουμε και είμαστε περήφανα, θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε ότι το Pride προέρχεται από μαύρα queer & trans άτομα. Χορεύουμε μέχρι το πρωί με κάθε είδους χορευτική μουσική, ποπ, hyperpop, tribe, tecno, electronic, hyper ρυθμούς μέχρι νωρίς το πρωί. Δεν ανεχόμαστε παραβιαστικές συμπεριφορές, δεν υπάρχει χώρος για τρανσφοβία, ομοφοβία, σεξισμό και προνόμια, αυτό το πάρτι φτιάχτηκε από queer άτομα για queer άτομα, όλοι είστε ευπρόσδεκτοι, αρκεί να αναγνωρίζετε τα προνόμιά σας, φέρτε μόνο θετικά vibes και αφήστε τον ρυθμό να σας ταξιδέψει». Shows by Mercedes & Glastra. Music by Que, Qasbah & Djloopa.

six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, από 23:00, ελεύθερη είσοδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/6 (ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ)