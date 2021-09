Athens Art Book Fair 2021: Μια έκθεση για τις καλλιτεχνικές εκδόσεις στην Ελλάδα

To Athens Art Book Fair είναι ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις.

Πρόκειται για ανεξάρτητο, artist-run εγχείρημα που στοχεύει στην προώθηση και υποστήριξη της εγχώριας παραγωγής καλλιτεχνικών εντύπων, στη δημιουργία μιας σκηνής γύρω από τις ανεξάρτητες εκδόσεις και στη δημιουργία συνδέσμων με αντίστοιχες εκδοτικές πρακτικές (αναλογικές, ψηφιακές και οτιδήποτε ενδιάμεσο) στο εξωτερικό.

Φέτος η ομάδα του Athens Art Book Fair μας καλεί να σκεφτούμε σε μικρότερη γεωγραφική κλίμακα και να επαναπροσδιορίσουμε την έννοια του τοπικού. Μετατρέποντας την ανασφάλεια που επικρατεί γύρω από τις διεθνείς μετακινήσεις σε ευκαιρία για ενδοσκόπηση, η φετινή επιμέλεια του AABF εστιάζει σε εκδοτικές πρακτικές που δρουν εντός και γύρω από τον ελλαδικό χώρο.

Με σκοπό την ανάδειξη της πολυμορφία των εκδοτικών πρακτικών, το Athens Art Book Fair για τις ημέρες διεξαγωγής του φέρνει κοντά εγκαθιδρυμένους εκδοτικούς οίκους, πειραματικές, DIY εκδόσεις και άλλες ανεξάρτητες πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το έντυπο. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύψουν καλλιτέχνες του εικαστικού εντύπου, εκδόσεις καλλιτεχνικών βιβλίων, περιοδικές εκδόσεις ποίησης, δημιουργούς φανζίν και φωτογραφικών βιβλίων, και πληθώρα άλλων έντυπων καλλιτεχνικών δημιουργιών. Στον ίδιο χώρο θα πραγματοποιηθεί έκθεση φανζίν από την Athens Zine Bibliotheque, ενώ το δημόσιο πρόγραμμα θα φιλοξενήσει ομιλίες, παρουσιάσεις και εργαστήρια, και θα λάβει χώρα διαδικτυακά στις 6, 7 και 8 Σεπτεμβρίου.

Συμμετέχοντες: A) GLIMPSE) OF), A.M., Athens Zine Bibliotheque & Psaroskala, Arurkokk/ Mirella Moir, Big Black Mountain The Darkness Never Ever Comes, Blood Becomes Water, Bom Dia Books (with a selection of Greek & Balkan publications), Cube Art Editions, Desired Landscapes, Dispozitiv Books, Dolce Publications, Enterprise Projects, Floodplain, Folded City, Fred Afraid, Εκδόσεις FUTURA, Heyt Be! Fanzine, Ilan Manouach, Kati Akraio, Keda Press, Kyklada Press, Lia Nalbantidou/ L.loves artbooks, Margarita Athanasiou, Mpataria, Never Brush My Teeth, OMBLOS Editions, OMMU, Partizan Press, Private Print, PUNCH, Radio Athènes, Sleep on it Press, Spyros Rennt, untitled-1, Void, YUSRA, ZOETROPE, Ευαγγελία Μπίζα, ΤΕΦΛΟΝ, Τοποβόρος, ΦΑΡΜΑΚΟΝ, 3 137

Συμμετοχές στο συλλογικό τραπέζι: Aether Space, Embado Project, FATE zine, Erica Scourti, KEROZINE, Kroutsef, Letters from Moria, Loukia Kastriti, Naomi Frisson, Papi the dog zines, Parwana Amiri & Marily Stroux, REUNITE US NOW!, Sanja Vasic, StraightBoy3000, The Feminine Sublime, Teo Anomal, Άτυχη Σακούλα, Γιώργος Κυπριανίδης, Δανάη Σίμου, Δημήτρης Ταϊρης, Κατερίνα Μονιάκη, Κατερίνα Στάμου, Κιουρι@, Κωνσταντίνος Κομνηνός, Λία Μώρη, Λίνα Βερακλιώτη, ΝΥΞ, Ρισκάρω, Χαρά Τρε, Όλγα Βερελή & Κατερίνα Μαρκουλάκη