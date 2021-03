Το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος μόλις κυκλοφόρησε. Λέγεται 'Heart, We Will Forget Him' και οι στίχοι είναι στα αγγλικά - από το ομώνυμο ποίημα της Έμιλι Ντίκινσον. Στα φωνητικά είναι η Sissi Rada.

To 'Heart, We Will Forget Him' είναι το πρώτο δείγμα από το καινούργιο άλμπουμ της Λένας Πλάτωνος που θα έχει τίτλο ‘Hope is The Thing With Feathers’ όπως ονομάζεται ένα από τα πιο διάσημα ποιήματα της Ντίκινσον που χρονολογείται το 1861. To άλμπουμ θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαρτίου.

Οι στίχοι του τραγουδιού:

Heart, we will forget him!

You an I, tonight!

You may forget the warmth he gave,

I will forget the light.

When you have done, pray tell me

That I my thoughts may dim;

Haste! lest while you're lagging.

I may remember him!