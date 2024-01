AC/DC: Το «Back in Black» έσπασε το φράγμα του 1 δισ. views στο YouTube

Οι AC/DC μπήκαν στο κλαμπ των καλλιτεχνών με προβολές δισεκατομμυρίων στο YouTube. Η αυστραλιανή μπάντα το κατάφερε με το «Back in Black», την επιτυχία του 1980, που σήμερα ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views.

Το επίσημο βίντεο για το «Back in Black», που ανέβηκε για πρώτη φορά στο YouTube τον Νοέμβριο του 2012, σηματοδοτεί το δεύτερο τραγούδι των AC/DC που έφτασε στο ορόσημο του 1 δισ. views, μετά το «Thunderstruck» το 2021.

Το «Back in Black» είναι ένας φόρος τιμής στον πρώην τραγουδιστή των AC/DC Bon Scott, ο οποίος πέθανε τον Φεβρουάριο του 1980.

Το βίντεοκλιπ του «Back in Black» των AC/DC στο YouTube έχει γίνει remaster και είναι διαθέσιμο σε ποιότητα έως και 4K. Το κομμάτι έχει ακουστεί σε πολλές ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των «Iron Man», «Megamind», «Spider-Man: Far From Home», «Family Guy» και «Supernatural».

Σε μια συνέντευξη του 2021 στο Rolling Stone, ο κιθαρίστας Angus Young είπε σχετικά με την κυκλοφορία του άλμπουμ «Back in Black», το οποίο θα γινόταν ένας από τους δίσκους με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, ότι «Με τον Brian στο συγκρότημα, πηγαίναμε στο άγνωστο, οπότε δεν ξέραμε πώς θα το δεχόταν ο κόσμος».

Άλλα τραγούδια από τη δεκαετία του 1980 που βρίσκονται στο κλαμπ των δισεκατομμυρίων προβολών του YouTube, ένα επίτευγμα σχετικά σπάνιο για τραγούδια που προϋπήρχαν του ίντερνετ, περιλαμβάνουν το «Careless Whisper» του Τζορτζ Μάικλ, το «Sweet Child O' Mine] των Guns N' Roses, το «Take On Me» των A-ha, το «Billie Jean» του Μάικλ Τζάκσον, το «Never Gonna Give You Up» του Ρικ Άστλεϊ, το «Girls Just Want To Have Fun» της Σίντι Λόπερ, το «The Final Countdown» των Europe και το «Every Breath You Take» των Police.

Με πληροφορίες του Variety