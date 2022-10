25 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (7-13/10/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Νατάσσα Μποφίλιου στο Άλσος

Η Νατάσσα Μποφίλιου, με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο στο πλευρό της, δύο ακριβώς χρόνια μετά την κυκλοφορία της «Εποχής του Θερισμού» και ύστερα από ένα μεγάλο συναυλιακό καλοκαίρι σε Ελλάδα και Κύπρο, κλείνει τώρα έναν ακόμα δημιουργικό κύκλο με μια τελευταία συναυλία το Σάββατο 8 Οκτωβρίου στο θέατρο Άλσος.

8/10, Θέατρο Άλσος, Ευελπίδων 4, Κυψέλη, 20:30, είσοδος: 12-30 ευρώ

FF.C «TRIBUTE LIVE» στο Faliro Summer Theater

Μια αναδρομή στην ιστορία των FF.C, του πρώτου ελληνικού χιπ χοπ συγκροτήματος, μέσα από τη ματιά του Δημήτρη Πετσούκη aka Σκηνοθέτη. Μαζί του οι Άυλος, Δημήτρης Μεντζέλος, Ζωγράφος, Μαρία Ρίζου, Νικόλας (Razastarr), Ρήγας, Ταφ Λάθος, Αnser, JK1, Lobo, Social Waste, Taki Tsan και WEIRD.

8/10, Faliro Summer Theater, Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο, 21:00, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (ταμείο)

O Mario Biondi στο Θέατρο Παλλάς

Ο Μario Biondi υπόσχεται να μας ταξιδέψει στη ζηλευτή εποχή των μεγάλων μιούζικ χολ σε μια βραδιά γεμάτη σόουλ ιστορίες, πάθος, πλούσιες ενορχηστρώσεις και τη βαθιά, αισθαντική και ερωτική χροιά της φωνής του.

10/10, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 3-5, 21:00, είσοδος: 30-80 ευρώ

Portico Quartet live in Athens

Οι Λονδρέζοι Portico Quartet κάνουν μια στάση στην ευρωπαϊκή τους περιοδεία στο Piraeus Club Academy (LouLou is Present) για μια βραδιά γεμάτη instrumental-jazz ήχους.

8/10, Piraeus Club Academy, Πειραιώς 105, 21:00, είσοδος: 26-40 ευρώ

Οι Fuzztones στο Gagarin 205

Ο Rudi Protrudi και η παρέα του επιστρέφουν τρία χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση. Όπως είχε γράψει στην LiFO ο αείμνηστος Νίκος Τριανταφυλλίδης «Μ’ έναν σατανικό τρόπο, η μπάντα του Rudi Protrudi προσηλυτίζει νέους πιστούς σε μια ροκ εν ρολ αίρεση, ανανεώνοντας διαρκώς το ποίμνιό της. Πιστεύω ειλικρινά πως ο Rudi είναι ένας σαμάνος που διαιωνίζει τρομερά μυστικά ως ιερέας, μάγος και γιατρός της ροκ εν ρολ θρησκείας. Όταν τον ρωτάς για το ελιξίριο της νεότητάς του, αυτός χαμογελάει ειρωνικά». Opening act ο Sparn Dame.

7/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 21:00, είσοδος: 20 ευρώ (προπώληση), 22 ευρώ (ταμείο)

Η Ιουλία Καραπατάκη στο Gazarte

Το ευρύ κοινό γνώρισε την Ιουλία τα τελευταία χρόνια στις συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, όμως ήδη από το 2005 τραγουδούσε, με την κιθάρα της, σε μαγαζιά στην Αθήνα και στην επαρχία. Την Κυριακή 9 Οκτωβρίου, μαζί με τους μουσικούς της, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με ρεμπέτικα, παλιά λαϊκά και έντεχνα τραγούδια. Με σεβασμό και αγάπη, θα τα τραγουδήσει με τον ίδιο τρόπο που γελάει, με την καρδιά της.

9/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 32-34 Γκάζι, 22:00, είσοδος: 13 ευρώ

Οι Τσοπάνα Rave στο Κύτταρο

Το πατροπαράδοτο ελληνικό συγκρότημα με την άγνωστη ημερομηνία ιδρύσεως και την άγνωστη ημερομηνία διάλυσης επιστρέφει στο Κύτταρο για να παίξει την «Κορνηλία», το «Μίλα ρε», το «Μου το ’χα πει» και πολλές άλλες από τις επιτυχίες του που θα του επέτρεπαν «να γεμίζει γήπεδα, αλλά βαριόταν».

8/10, Κύτταρο, Ηπείρου 48 & Αχαρνών, 22:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση), 12 ευρώ (ταμείο)

D3lta Live στο Faust

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου ο Ελληνοβρετανός τραγουδιστής και songwriter D3lta με την true rock χροιά, η οποία χαρακτηρίζει και τον ήχο των ζωντανών του εμφανίσεων, έρχεται για πρώτη φορά στο Faust για ένα δυνατό live.

7/10, Faust, Αθηναΐδος 12 & Καλαμιώτου 11 Μοναστηράκι, 22:00, είσοδος: 8 ευρώ

Fantastic Fann II Tour στο Gagarin

Πρώην μέλος των Chemical B, ο Fann (μέχρι πρότινος γνωστός ως Παι.Φαν) είναι ενεργός στο rap game από το 2009. Με τα δύο solo albums «Lilith Tape» και «2×15» δημιούργησε έναν σκληρό πυρήνα οπαδών και με το πρόσφατο EP «Fantastic Fann» φέρνει στην επιφάνεια ένα νέο πρόσωπο που αναμένεται να εντυπωσιάσει τα χρόνια που θα έρθουν.

8/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, 20:30, είσοδος: 10 ευρώ (προπώληση)

Οι Gadjo Dilo στο Gazarte

Oι Gadjo Dilo, πιστοί στο ραντεβού τους με το αθηναϊκό κοινό και το Roof Stage του Gazarte, συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ίδιο χώρο που ξεκίνησαν πριν από τέσσερα χρόνια. O ιδιαίτερος ήχος τους είναι ένας συνδυασμός της μουσικής παράδοσης της gypsy jazz με τα χρώματα της ελληνικής μουσικής. Το πάθος των Gadjo Dilo παρασύρει το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους.

8/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, 22:00, είσοδος: 8-10 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

Το Larsen C του Χρήστου Παπαδόπουλου επιστρέφει στη Στέγη

Facebook Twitter

Λίγο πριν ταξιδέψει και πάλι εκτός συνόρων, το τελευταίο έργο του Χρήστου Παπαδόπουλου, μια διεθνής συμπαραγωγή της Στέγης, κάνει για δεύτερη σεζόν μια στάση εκεί όπου ξεκίνησαν οι πρόβες και έγινε αρχή της δημιουργίας του: στην Αθήνα. Ένα έργο τέχνης εν κινήσει που εμπνέεται από τη βραδύτητα της τήξης των παγετώνων προκειμένου να μιλήσει για τη σφοδρότητα της ζωής.

6/10-9/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Συγγρού 107, 20:30, είσοδος: 7-25 ευρώ

PERFORMANCE

«Κρατήρες», στο Εθνικό Ωδείο

Φωτ.: Κατερίνα Δρούκα

Μια θεατρική περφόρμανς που εμπνέεται από τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία βίωσε την προσφυγιά το 1922 και έχτισε ένα νέο σπίτι με τα χέρια της, καθώς και από την αρχιτεκτονική των προσφυγικών κτιρίων της Αθήνας, και ερευνά το κενό που δημιουργείται στους ανθρώπους όταν χάνουν τα πάντα καθώς και την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα νέο κέλυφος σε έναν νέο τόπο. Με τους Κατερίνα Αναστασίου (Nerisisty) και Χρήστο Καπενή.

6-7/10, Εθνικό Ωδείο, Μάγερ 18, 20:30, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

ΠΑΡΤΙ

MARRØN [Eerste Communie] CIRKLE A.METZ στο six d.o.g.s

Πρώτος international techno guest της σεζόν ο ταχύτατα ανερχόμενος MARRØN, συνιδρυτής και resident DJ των Eerste Communie πάρτι στο Άμστερνταμ. Mε gigs από το Berghain και το Fabric μέχρι το Awakenings Festival, έρχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα και στο six d.o.g.s, φέρνοντας μαζί τον ιδιαίτερο rolling και up tempo techno ήχο του. Μαζί του οι residents του six d.o.g.s Cirkle και a.metz

7/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8 Μοναστηράκι, μετά τα μεσάνυχτα, είσοδος: 10 ευρώ

«Bloody Pleasures»: A darkwave fetish party at Death Disco

Το Σάββατο 8 Οκτωβρίου, ο σκοτεινός κόσμος του «Bloody Pleasures» επιστρέφει στο Death Disco. Fetish performances, drag shows, ένα εναλλακτικό fashion show και άλλες μορφές ερωτικής καλλιτεχνικής έκφρασης σας περιμένουν. Στον πάνω όροφο το Darkroom δέχεται μόνο τους πιο τολμηρούς.

8/10, Death Disco, Ωγύγου 16 & Λεπενιώτου 24 Ψυρρή, 00:00, είσοδος: 8 (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι Παίχτες» του Γκόγκολ σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή στο Θέατρο Κιβωτός

Facebook Twitter Φωτ.: Χρήστος Συμεωνίδης

Σ’ ένα απομακρυσμένο πανδοχείο της Ρωσίας καταφθάνει ένας δεινός χαρτοπαίχτης, απατεώνας και πλαστογράφος με στόχο να βρει τα επόμενα θύματά του. Στο ίδιο πανδοχείο διαμένουν όμως δύο κομπιναδόροι που έχουν τον ίδιο σκοπό. Ένα έργο για εμμονή του ανθρώπου με την επικράτησή του επί σκηνής. Αξίζει να ζεις εξαπατώντας, αλλά χωρίς να εξαπατάσαι;

12/10-30/11, Θέατρο Κιβωτός, Πειραιώς 115, Γκάζι, Τετ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, Κυρ. 19:00, είσοδος: 17-20 ευρώ

Το «Μαύρο Ταξίδι» από την bijoux de kant στο θέατρο Μπέλλος

Facebook Twitter

Το Μαύρο Ταξίδι είναι η αφήγηση ενός νέου που έφυγε από το χωριό του για να συμμετάσχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Είναι η εξιστόρηση του πολέμου μέσα από τη ματιά ενός ανθρώπου που δεν γνώριζε προς τα πού πηγαίνει και γιατί πηγαίνει, έρμαιο των αποφάσεων και των συμφερόντων άλλων. Yπεύθυνος για την «ανασκαφή» του κειμένου ο δημοσιογράφος Χρήστος Παρίδης. Για πέντε μόνο παραστάσεις.

12/10-16/10, θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Πλάκα, Τετ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:30, είσοδος: 12 ευρώ

«Μοναξιά της Δύσης» σε σκηνοθεσία Νίκου Κουρή στο Θέατρο Αθηνών

Φωτ.: Εβίτα Σκουρλέτη, Γιώργος Ηλιόπουλος

Σε μια μικρή πόλη της Κονεμάρα στην κομητεία του Γκόλγουεϊ της Ιρλανδίας δυο αδέλφια, ο Κόλμαν και ο Βαλίν, που διασκεδάζουν να αλληλοσπαράζονται, παίζοντας με τα όριά τους, προσπαθούν να συνυπάρξουν. Ένας ιερέας, ο Ουέλς, που η πίστη του δοκιμάζεται, και ένα περίεργα έξαλλο κορίτσι, η Γκερλίν, θα τους φέρουν αντιμέτωπους με μια δύσκολη δοκιμασία, προκειμένου να τους βοηθήσουν. Μέσα στο πατρικό τους σπίτι τα δυο αδέλφια θα αναμετρηθούν μέχρι τελικής πτώσης. Με την υπογραφή του Μάρτιν ΜακΝτόνα.

7/10-30/12, Θέατρο Αθηνών, Βουκουρεστίου 10, Τετ.-Σάβ. 21:00, Σάβ.-Κυρ. 18:00, είσοδος: 13-20 ευρώ

«Νυχιάνγκ» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου στο θέατρο Πορεία

Φωτ.: Πάτροκλος Σκαφιδάς

Η Αργυρώ είναι αισθητικός και προσφέρει τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον. Η Κάλλια χρειάζεται μανικιούρ και της κλείνει ραντεβού στο διαμέρισμά της. Η Αργυρώ καταφτάνει με τα σύνεργά της και η ιεροτελεστία του μανικιούρ ξεκινάει. Για 10 μόνο παραστάσεις η «σκοτεινή» κωμωδία που έγραψε η 20χρονη Ευαγγελία Γατσωτή στο πλαίσιο της Σχολής Πυροδότησης Θεατρικής Γραφής του θεάτρου Πορεία. Παίζουν η Αλεξία Καλτσίκη και η Θάλεια Σταματέλου.

5/10 -16/10, Θέατρο Πορεία, Τρικόρφων 3-5 Πλατεία Βικτωρίας, Τετάρτη-Κυριακή 21:00, 10 -15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Shaking Traces» του Cameron Jamie στο Bernier/Eliades Gallery

Shaking Traces, Jamie Smokestack Rhythm, 2014-15. Φωτ.: Valentin Chavairolles

Για τριάντα χρόνια ο Cameron Jamie προσπαθεί με διάφορες καλλιτεχνικές μεθόδους να εξερευνήσει την ταυτότητα, την ψυχολογική και σωματική μεταμόρφωση του εαυτού και τις αντιστοιχίσεις μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Μέσα στη δουλειά του αποσυντίθενται τα όρια μεταξύ αναπαράστασης και αφαίρεσης.

1/10-5/2, Bernier/Eliades Gallery, Επταχάλκου 11, Θησείο, Τρ.-Παρ. 10:30-18:30 & Σάββατο 12-16:00

«Το φανταστικό μου Μουσείο» του Στάθη Βατανίδη στον Τεχνοχώρο

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος ξεκινάει τη νέα εικαστική σεζόν με την ατομική έκθεση του Στάθη Βατανίδη με τίτλο «Το φανταστικό μου Μουσείο» σε επιμέλεια του ιστορικού τέχνης Μάνου Στεφανίδη. Ένας φόρο τιμής στους μεγαλύτερους δημιουργούς της κλασικής και σύγχρονης τέχνης.

6/10-29/10, Αίθουσα Τέχνης «Τεχνοχώρος», Λεμπέση 4 & Μακρυγιάννη, Τρ., Πέμ., Παρ. 11:00-14:30 & 17:30-20:30, Τετ. 11:00-17:00, Σάβ. 11:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Σήμερα όμως είναι αλλιώς» της Κατερίνας Παπαζήση

Reclining nude by Katerina Papazissi, 2021.

Ο δήμος Αθηναίων παρουσιάζει την έκθεση «Σήμερα όμως είναι αλλιώς», η οποία περιλαμβάνει την τελευταία ζωγραφική δουλειά της Κατερίνας Παπαζήση. Η καλλιτέχνις, αξιοποιώντας εικόνες από τη μαζική κουλτούρα, από πορνογραφικά περιοδικά και την επικαιρότητα, δημιουργεί «τοπία σάρκας», τα οποία αναφέρονται σε μια ρευστή υλικότητα όπου το μέσα και το έξω, ο χώρος και η μορφή, οι μορφές μεταξύ τους, χάνουν τα όριά τους και γίνονται ένα. Την επιμέλεια της έκθεσης υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

8/10-20/11, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Μελίνα, Ηρακλειδών 66α & Θεσσαλονίκης Αθήνα, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. & Κυρ. 10:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

«Digging» του Θωμά Διώτη στην γκαλερί Ζουμπουλάκη

Άτιτλο, Μελάνι σε χαρτί, 2021, 29,7X42 © Zoumboulakis Galleries

Ο Θωμάς Διώτης παρουσιάζει την εικόνα του δράκου στη σύγχρονη εκδοχή της, αποκαλύπτοντας νέες ερμηνείες, ενώ ενσωματώνει στο έργο του το παρελθόν και τη φαντασία. Ένα οπτικό πέρασμα της ιστορίας του δράκου από τη μυθική του σύνθεση στην ψηφιακή του υβριδοποίηση, σε επιμέλεια της Αγγελικής Μπάρα.

6/10-5/11, γκαλερί Ζουμπουλάκη, πλ. Κολωνακίου 20, Τρ.-Παρ. 11.00-20:00, Τετ.-Σάβ. 11:00-15:00, είσοδος ελεύθερη

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«Με το βλέμμα στο μέλλον»: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο

Facebook Twitter

Στηρίζοντας τους αξιόλογους νέους μουσικούς, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει τρεις φερέλπιδες νέους σολίστ που ξεχώρισαν σε πρόσφατο σχετικό διαγωνισμό να ερμηνεύουν ισάριθμα κοντσέρτα υπό τη διεύθυνση του γνώριμου στο ελληνικό κοινό Καναδού μαέστρου Τσαρλς Ολιβιέρι-Μάνροου.

7/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-25 ευρώ

«Ο ήχος της κραυγής» στην Εναλλακτική Σκηνή του Σταύρος Νιάρχος

Facebook Twitter

Το νεοσύστατο ντουέτο Duo Vocialo που δημιούργησαν ο δραστήριος μουσικός και ερευνητής Χρήστος Μαρίνος και η ανήσυχη μεσόφωνος Ιωάννα Βρακατσέλη παρουσιάζει στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ μια συναυλία αφιερωμένη στον ήχο της κραυγής των ανθρώπων που βίωσαν ανθρωπιστικές καταστροφές, όπως η Μικρασιατική Καταστροφή, το Ολοκαύτωμα, η Χιροσίμα, η Γενοκτονία των Ποντίων και η τρέχουσα προσφυγική κρίση.

9/10, Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, 19:30, είσοδος ελεύθερη (απαιτείται προκράτηση)

«Horizons…» με την Αlexandra Gravas στο Μέγαρο

Facebook Twitter

Μια πολυπολιτισμική βραδιά με τραγούδια σε οκτώ διαφορετικές γλώσσες από τα μουσικά ταξίδια της Αlexandra Gravas σε διάφορα σημεία του πλανήτη αλλά και με τα τραγούδια από το καινούργιο της άλμπουμ «Songbook 3, El amor es vida».

9/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 8-18 ευρώ