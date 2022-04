17 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (1-7/4/2022)

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το «Maman» της Louise Bourgeois στο ΚΠΙΣΝ

Απόλυτα ανατριχιαστικό, το «Maman» της Louise Bourgeois (1999), μια μπρούντζινη αράχνη στο μέγεθος ενός κτιρίου, έρχεται και στην Αθήνα. Το έργο, που αποτέλεσε φόρο τιμής στη μητέρα της καλλιτέχνιδος και θυμίζει κάπως τα πλάσματα του Νταλί, μεταφέρθηκε από τον Οργανισμό Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) στην Καλλιθέα σε μια κοινή προσπάθεια περαιτέρω αναγνώρισης της σύγχρονης τέχνης. Το «Maman», με ύψος πάνω από 10 μέτρα, δημιουργήθηκε το 2000 και, σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, συμβολίζει τη μητέρα της, η οποία ύφαινε και αποκαθιστούσε ταπισερί. Έχοντας δέκα μαρμάρινα αυγά στην κοιλιά-κλωβό, το γλυπτό υποδηλώνει τη μητρική προστασία, ενώ με τα πελώρια λεπτά πόδια της προκαλεί φόβο και υποδηλώνει παγίδευση.

31/3-6/11, Εσπλανάδα ΚΠΙΣΝ, είσοδος ελεύθερη

Martin Belou, «Vessels»

Τα έργα του Γάλλου καλλιτέχνη Martin Belou αποτελούν παρουσιάζουν πρωτόγνωρο συνδυασμό μινιμαλισμού και αγριότητας της φύσης. Αυτά που θα συναντήσει ο περιπλανώμενος επισκέπτης στις αίθουσες της γκαλερί Bernier/Eliades θυμίζουν τελετουργικά σκεύη και πιθανό να κρύβουν μυθολογικές αναφορές, αποτελώντας ταυτόχρονα μια γόνιμη πηγή ανάλαφρου στοχασμού.

31/3-12/5, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, είσοδος ελεύθερη

Vera Lutter, «Fragments of Τime Ρast»

Η διακεκριμένη καλλιτέχνις Vera Lutter, έπειτα από πρόσκληση των «New York Times», επισκέφτηκε χώρους με αρχαιοελληνικές δημιουργίες, ώστε να τις απαθανατίσει. Στην έκθεσή της «Fragments of Time Past» παρατίθενται φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αρχαία αρχιτεκτονική της Αττικής, τους ελληνικούς ναούς της Ποσειδωνίας στην Κάτω Ιταλία και κλασικά γλυπτά που στεγάζονται στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των έργων της είναι η φωτεινότητα που ενισχύεται μπροστά από ένα πολύ σκοτεινό σκηνικό. Το φωτογραφικό υλικό της που θα παρουσιαστεί στην γκαλερί Gagosian αποτελεί ένα σχόλιο πάνω στην ιστορία της ανθρώπινης δημιουργικότητας και στην ανθεκτικότητα των δομημένων κατασκευών.

7/4-28/5, Gagosian, Αναπήρων Πολέμου 22, Κολωνάκι. Ώρες λειτουργίας: Τρ.-Σάβ. 11:00- 19:00, Τετ. 11:00-20:00

Ομαδική έκθεση «Ephemeral»

Facebook Twitter Γιώργος Καζαζής

Στον χώρο σύγχρονης τέχνης FokiaNou θα παρασταθεί το έργο δύο συνεργαζόμενων καλλιτέχνιδων, της Ιωάννας Τερλίδου και της Piyi Wong. Η ιδιαιτερότητα της έκθεσης έγκειται στο ότι οι δύο δημιουργοί χρησιμοποιούν διαφορετικά καλλιτεχνικά μέσα. Ο χώρος συνολικά θα καλύπτεται από τη μια από υφάσματα, βελόνες και ανθρώπινες μορφές και από την άλλη από φωτογραφικά πορτρέτα βοτανικής, που θα διαμορφώνουν τελικά ένα αρμονικό σύνολο. Η έκθεση αυτή ταιριάζει τόσο στις ψυχές με καλλιτεχνικές ανησυχίες όσο και στους λάτρεις της φιλοσοφίας, καθώς η Piyi Wong αντλεί την έμπνευσή της και από την αρχαία κινέζικη φιλοσοφία.

31/3-16/4, FokiaNou Art Space, Φωκιανού 24, Παγκράτι, είσοδος ελεύθερη

Κατερίνα Καλούδη, «Αδειάζοντας το σπίτι των γονιών μου»

Έμπνευση για την πρωτότυπη αυτή έκθεση έδωσε ένα τραγικό γεγονός της ζωής της φωτογράφου. Η Κατερίνα Καλούδη, μετά τον θάνατο της μητέρας της, έπρεπε να περάσει τον συναισθηματικό γολγοθά του αδειάσματος του σπιτιού των γονιών της. Η τέχνη αποτέλεσε έκφρασης και διοχέτευσης ποικίλων συναισθημάτων που προέκυψαν από αυτήν τη διαδικασία. Οι φωτογραφίες συνοδεύονται από τις καταγεγραμμένες σκέψεις της, σχηματίζοντας έναν χώρο μελαγχολίας και πικρής ομορφιάς.

31/3-22/5, Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, Αθήνα, είσοδος: 3-6 ευρώ

Στέφανος Ρόκος, «Οι Δύο Ναοί»

"Kasuga taisha & Todayi, Nara-Οι 2 Ναοί" 2020. Μεικτή τεχνική σε χαρτί, 70 x 100 εκ.

Αντλώντας έμπνευση από το σύντομο ταξίδι του στην Ιαπωνία, ο Στέφανος Ρόκος ετοιμάζει την ατομική του έκθεση «Οι δύο ναοί». Ζωγραφικά έργα μεικτής τεχνικής σε χαρτί και καμβά, δύο ξυλογραφίες, ένα animation αλλά και το ομότιτλο βιβλίο (εκδόσεις Στερέωμα) θα παρουσιαστούν στην γκαλερί Ζουμπουλάκη. Κεντρικό χαρακτηριστικό των έργων του αποτελούν οι αντιθέσεις. Όπως οι δύο ναοί του βουδισμού και του σιντοϊσμού αντιπαρατίθενται μεταξύ τους, έτσι έχουν αντιθετικά στοιχεία και τα δημιουργήματα του καλλιτέχνη, τα οποία, όπως αναφέρει ο ίδιος, εκφράζουν και «τα φαντάσματα του μυαλού του».

7/4-7/5, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Κριεζώτου 6, Κολωνάκι

ΘΕΑΤΡΟ

Παύλος Μάτεσις, «Αφροδίτη»

Φωτ.: Γιάννης Μουσουρίδης

Η νουβέλα του Παύλου Μάτεσι, Αφροδίτη, θα μεταφερθεί για πρώτη φορά στο θέατρο σε σκηνοθεσία Κατερίνας Κλειτσιώτη και Σοφίας Κορώνη. Η πλοκή ακολουθεί μια γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργάτρια σε βιοτεχνία πουκάμισων, που την πνίγουν οι πιέσεις της καθημερινότητας. Εγκαταλειμμένη από τον άνδρα της και έχοντας τσακωθεί με το αφεντικό-εραστή της και τον γιο της, δεν αντέχει άλλο τη ζωή της. Η απελευθέρωση που επιλέγει, όμως, είναι απρόσμενη. Σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, όπου όλοι έχουν συνηθίσει την καταπίεση και τον εξευτελισμό, οι ήρωες ρεαλιστικά, αλλά ποιητικά, περιγράφουν την αντιξοότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Η παράσταση είναι ακατάλληλη για ανηλίκους.

2/4-8/5, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, είσοδος: 12-15 ευρώ

Γεωργία Τσαγκαράκη, «In Between»

Το In Between της Γεωργίας Τσαγκαράκη αποτελεί διασκευή των Βακχών του Ευριπίδη. Στο έργο του αρχαίου ποιητή πρωταγωνιστεί ο θεός Διόνυσος που φτάνει στη Θήβα με μορφή ανθρώπου και σκοπό να επιβάλει τη λατρεία του. Στέλνει μανία στις γυναίκες της Θήβας και τον Πενθέα, μεταμφιεσμένο σε γυναίκα, να παρακολουθεί τις παγανιστικές τελετές τους στον Κιθαιρώνα. Η Γεωργία Τσαγκαράκη, με τη βοήθεια δέκα ηθοποιών και ενός μουσικού, παρουσιάζει τις Βάκχες ως τη βίαιη τελετή ενηλικίωσης του Πενθέα.

30/3-13/4, Bios, Πειραιώς 84, Γκάζι, είσοδος: 10-12 ευρώ

Φιλ Πόρτερ, «Blink»

Το θεατρικό έργο του Φιλ Πόρτερ, απόλυτα σύγχρονο, πραγματεύεται τη σχέση δύο νέων που ζουν στον εικοστό πρώτο αιώνα. Αναδεικνύει την αδυναμία τους να επικοινωνήσουν ικανοποιητικά χωρίς την παρεμβολή κάποιου ηλεκτρονικού μέσου. Πόσο κοντά μπορούν να έρθουν εν τέλει, όταν έχουν τα τείχη των οθονών ανάμεσά τους; Σκοπός του έργου είναι να διερευνήσει τον τρόπο που οι ανθρώπινες σχέσεις γίνονται προβληματικές στην εποχή μας, στο πλαίσιο μιας απρόσωπης μεγαλούπολης.

1/4-17/4, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, είσοδος: 5-15 ευρώ

«Απουσία το σώμα»

Την ατμόσφαιρα του σουρεαλισμού που επικρατεί τα δύο τελευταία χρόνια λόγω του αναπάντεχου ξεσπάσματος της πανδημίας, έρχεται να εκφράσει η παράσταση της ομάδας Πλεύσις σε συνεργασία με το κουκλοθέατρο Αγιούσαγια και το θέατρο μαριονέτας Ανταμαπανταχού. Σε μια περφόρμανς όπου το σωματικό θέατρο και το κουκλοθέατρο συνδυάζονται γίνεται λόγος για τη μοναξιά, την απουσία σωματικής επαφής και τις γενικότερες αντιξοότητες που δημιουργεί η σημερινή κρίση. Η αναζήτηση, η σύνδεση και η μνήμη αποτελούν σημεία-κλειδιά του πρωτότυπου αυτού έργου.

2/4-29/5, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Αθήνα, είσοδος: 8-12 ευρώ

Irène Bonnaud, «Μέρα Σάββατο»

Η παράσταση Μέρα Σάββατο της Γαλλίδας σκηνοθέτιδας Irène Bonnaud θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όπου και δημιουργήθηκε, μετά την περιοδεία της στη Γαλλία. Το διήγημα του Δημήτρη Χατζή Σαμπεθάι Καμπιλής (από τη συλλογή διηγημάτων Το τέλος της μικρής μας πόλης) αλλά και οι μαρτυρίες Εβραίων επιζώντων της έχουν αποτέλεσαν πηγή έμπνευσής της. Επίκεντρό της ο εκτοπισμός της εβραϊκής κοινότητας από τα Ιωάννινα στο Άουσβιτς. Την παράσταση συνοδεύει η φωνή της Φωτεινής Μπάνου, ενώ τη σκηνογραφία συνθέτουν έντεκα μικρά γλυπτά που δημιούργησε η Κλειώ Μακρή. Η μουσική ενισχύει την αφήγηση, καθώς απαρτίζεται από ρωμανιώτικα, σεφαραδίτικα και ηπειρώτικα τραγούδια, καθώς και από «τραγούδια του στρατοπέδου», αυτά που χρησιμοποιούσαν οι εξόριστοι για να επικοινωνούν μεταξύ τους και να εκφράζονται.

19/3-17/4, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, είσοδος: 5-14 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Katia & Marielle Labèque στο Μέγαρο Μουσικής

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Άνοιξης, προσφέρει στους λάτρεις της κλασικής μουσικής κομμάτια των πλέον γνωστών συνθετών, μοναδικά εκτελεσμένα από τις Γαλλίδες αδελφές Λαμπέκ που αποτελούν κορυφαίο πιανιστικό δίδυμο εδώ και μισό αιώνα. Παγκοσμίως αναγνωρισμένες, έρχονται και στην Αθήνα, φέρνοντας στο κοινό το ιδιαίτερα φινετσάτο παίξιμό τους και την άριστη τεχνογνωσία τους.

31/3, Μέγαρο Μουσικής, Ευζώνων, Αθήνα, είσοδος: 11-60 ευρώ

Γκοτιέ Καπισόν και Ζερόμ Ντικρός

Την πρώτη Κυριακή του Απριλίου το Μέγαρο Μουσικής παρουσιάζει μια μεσημεριανή συναυλία στην οποία πρωταγωνιστούν ο Γκοτιέ Καπισόν, ένας από τους πιο προβεβλημένους σύγχρονους τσελίστες και ο Ζερόμ Ντικρός, αγαπημένος φίλος του και αντάξιος πιανίστας και συνθέτης. Το πετυχημένο αυτό δίδυμο θα ερμηνεύσει κομμάτια του Ντεμπισί, του Μπραμς, του Ντβόρακ και πολλών ακόμη διαχρονικών συνθετών.

3/4, Μέγαρο Μουσικής, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας, Αθήνα, είσοδος: 8-25 ευρώ

Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης, «Ρεμπώτικα»

Αντλώντας έμπνευση από την παράνομη σχέση του Ρεμπώ με τον Βερλέν, οι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης ετοιμάζουν μια πρωτότυπη βραδιά, συνδυάζοντας την αλληλογραφία των δύο εραστών με ρεμπέτικη μουσική. Η πρωτόγνωρη αυτή σύζευξη επιφυλάσσει σε όσους σκοπεύουν να παρευρεθούν μια άκρως ενδιαφέρουσα εμπειρία.

3/4, six d.o.g.s, Aβραμιώτου 6-8, είσοδος: 15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Blend presents Adam Beyer & Joseph Capriati

Στο άλλοτε αθλητικό κέντρο Tae Kwon Do στο Φάληρο το Blend προετοιμάζει ένα Σαββατόβραδο με πρωταγωνιστές τους DJs Adam Beyer και Joseph Capriati. Με εμφανίσεις σε κλαμπ και φεστιβάλ του κόσμου στο παλμαρέ τους και τη συνοδεία των resident DJs του Blend, Mikee & Manolaco, υπόσχονται στους Αθηναίους μία ακόμη γεμάτη «ηλεκτρονική» νύχτα.

2/4, Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου, Μωραϊτίνη 2, Παλαιό Φάληρο, είσοδος: 35-480 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

All that matter or notes on performing friendship, από τους arisandmartha

Οι χορευτές, περφόρμερ και δημιουργοί Άρης Παπαδοπούλου και Μάρθα Πασακοπούλου, οι arisandmartha, που συνεργάζονται από το 2016, δημιούργησαν από κοινού μια περφόρμανς που επικεντρώνεται στα θέματα της φιλίας, της συνεργασίας, της σχέσης και της σκηνικής συνύπαρξής τους. Παρότι το έργο τους αντλεί έμπνευση από το κοινό παρελθόν τους, παραμένει ανοιχτό σε ερμηνείες.

31/3-3/4, Πρώην Βιομηχανικό Πάρκο ΠΛΥΦΑ, Κορυτσάς 39, Βοτανικός, είσοδος: 8-10 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Exist Festival 2022

Ένα φεστιβάλ με μουσική, ομιλίες, προβολές και άλλες εκπλήξεις, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ολοκαίνουργιο κλαμπ και κοινωνικό χώρο PTX. Θα διαρκέσει δύο μέρες και θα φιλοξενήσει Έλληνες και ξένους μουσικούς με επιρροή στον χώρο της χορευτικής μουσικής και του πειραματικού ήχου. Κάποια από τα ονόματα που θα συμμετάσχουν είναι οι CCL, Drew McDowall, Hiro Kone, Morah, Jay Glass Dubs, Zoe Mc Pherson, Ciarra Black, Odai Masri, Nadeem Ghareeb και Kujo.

31/3-1/4 PTX, πλατεία Θεάτρου 10, είσοδος: 15-25 ευρώ