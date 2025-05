15 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι’ αυτή την εβδομάδα (1-7/5)

ΘΕΑΤΡΟ

Η γυναίκα και ο ακροβάτης

Η bijoux de kant, πιστή στην σύγχρονη νεοελληνική δραματουργία, παρουσιάζει το θεατρικό έργο του Μιχάλη Βιρβιδάκη. Μια υπερρεαλιστική ιστορία για τα μικρά θαύματα που ετοιμάζει ο καθένας μας κρυφά πίσω από τα κλειστά παράθυρα των διαμερισμάτων. Μια παράσταση για την ιερή μανία της επιθυμίας.

2/5-2/6, bijoux de kant hood art space, Πολυκλείτου 21, Μοναστηράκι, Παρ.-Δευτ. 21:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

Η ταράτσα

Η παρισινή κωμωδία με τίτλο Η Ταράτσα (1997) του βραβευμένου με Όσκαρ σεναριογράφου Ζαν-Κλοντ Καριέρ παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό της Αθήνας σε σκηνοθεσία Τάσου Πυργιέρη. Ένα ζευγάρι χωρίζει – ο ανυποψίαστος σύζυγος ξαφνιάζεται δυσάρεστα. Αυτό όμως που φαίνεται να τον ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι τι θα γίνει με το διαμέρισμα στο οποίο μένουν, το οποίο διαθέτει και μια ταράτσα, στοιχείο που το κάνει εξόχως ελκυστικό στη μεσίτρια και τους υποψήφιους αγοραστές.

2/5-1/6, Σύγχρονο Θέατρο, Ευμολπιδών 45, Γκάζι, Τετ., Κυρ. 19:00, Παρ.-Σάβ. 21:30, είσοδος: 5-20 ευρώ

H παράξενη υπόθεση του δόκτωρ Τζέκιλ και του κύριου Χάιντ

Με μια δυναμική ομάδα ηθοποιών και χορευτών, ο Πάρης Μαντόπουλος δημιουργεί μια ελκυστική παράσταση που συνδυάζει την ένταση της ψυχολογικής πάλης με τη χορογραφία και την κινησιολογία, αποδίδοντας την εσωτερική σύγκρουση του Τζέκιλ και του Χάιντ με μοναδικό τρόπο.

2/5-1/6, θέατρο Αργώ, Ελευσινίων 15 (μετρό Μεταξουργείο), Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 10-15 ευρώ

Βρυκόλακες

Ο σκηνοθέτης Κοραής Δαμάτης συνεργάζεται ξανά με την Αθηναϊκή Σκηνή μετά τον Εδουάρδο Β του Μάρλοου και μαζί παρουσιάζουν το εμβληματικό αυτό έργο του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Μια ομάδα σημαντικών συντελεστών, όπως η Δήμητρα Γαλάνη στη μουσική, και ηθοποιών (Φίλιππος Σοφιανός, Ασπασία Κράλλη, Μιχάλης Καλαμπόκης, Ερατώ Πίσση, Νίκος Παντελίδης) υπογράφει την παράσταση.

2/5-1/6, θέατρο Ελέρ, Φρυνίχου 10, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 8-15 ευρώ

L’aide memoire

Το L’aide memoire –που σημαίνει ατζέντα ή σημειωματάριο, αυτό που βοηθά τη μνήμη, και όπου ο Ζαν-Ζακ καταγράφει τις ερωτικές του παρτενέρ– ανεβαίνει ξανά στη χώρα μας σαράντα έξι χρόνια μετά την πρώτη του παράσταση το 1969 στο θέατρο Αλάμπρα με τον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου. Γραμμένο το 1968 από τον Ζαν-Κλοντ Καριέρ, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί από τον ρυθμό της εποχής του και, φυσικά, τον υπαρξισμό που κυριαρχούσε ως φιλοσοφικό ρεύμα.

2/5-1/6, Studio Μαυρομιχάλη, Μαυρομιχάλη 134, Εξάρχεια, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

Λίβινγκ Ρουμ

Ένα νέο σύγχρονο έργο της Εύας Οικονόμου-Βαμβακά που μιλάει για την προσπάθεια επιβίωσης ενός νέου ζευγαριού στην Ελλάδα του σήμερα, όπου τα πάντα καταρρέουν και η στεγαστική κρίση βαθαίνει. Σε μια επαρχιακή πόλη που φωτίζεται από τον λαμπερό ήλιο και την παντελή έλλειψη ελπίδας, ένα ζευγάρι γνωρίζεται, δοκιμάζει και αποτυγχάνει, καθώς η έλλειψη ζωτικού χώρου έχει προδιαγράψει το μέλλον του.

5-14/5, 21:00, θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν, Φρυνίχου 14, Πλάκα, είσοδος: 5-17 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

The fall of the House of Commons

Ένα φουτουριστικό και τολμηρό έργο για τη μυστηριώδη συνύπαρξη ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης σε μουσική Ορέστη Παπαϊωάννου, σύλληψη-δραματουργία Αλέκου Λούντζη και λιμπρέτο Αλέκου Λούντζη και Ορφέα Απέργη ζωντανεύει μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Αλέξανδρου Ευκλείδη έναν κόσμο φαντασίας, μια πραγματικότητα όχι μακρινή από τη δική μας, συνομιλώντας με το αρχετυπικό διήγημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε Η πτώση του οίκου των Άσερ. Το εξαμελές μουσικό σύνολο διευθύνει ο Μιχάλης Παπαπέτρου.

3-4, 8, 10-11/5, 20:30, Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, είσοδος: 10-20 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

What I see when the street walks over me

Οι μορφές της Κικής Κολυμπάρη μοιάζουν σαν συμπαγείς όγκοι που λιώνουν, σαν απροσδιορίστως οικεία αντικείμενα που διαθλώνται πίσω από ένα βρεγμένο τζάμι, επιμηκύνονται και συστρέφονται καθώς οι νόμοι μιας εσωτερικής και ψυχικής φυσικής επεμβαίνουν στην όρασή μας και αλλοιώνουν τα σχήματά τους. Σύμφωνα με την καλλιτέχνιδα, αφετηρία τους είναι πάντα συγκεκριμένα αντικείμενα και σχέσεις.

3-17/5, Α.Antonopoulou.Art, Αριστοφάνους 20, Ψυρρή, Τετ.-Παρ. 14:00-20:00, Σάβ. 12:00-16:00

ΠΑΡΤΙ

Mind Against I

Οι χαρισματικοί Ιταλοί Alessandro & Federico Fognini, με έδρα το Βερολίνο, εμφανίσεις στα σημαντικότερα φεστιβάλ και venues, κυκλοφορίες σε διάσημα labels όπως τα Afterlife, Siamese, Life and Death, Fabric Records, Anjunadeep, Hotflush και Armada, καθώς και τη δική τους δισκογραφική, τη Habitat, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια πολυαναμενόμενη, μαγευτική εμφάνιση. Μαζί τους οι Sideral & Cay και support από Nessa.

3/5, 21:00, Bolivar Beach Bar, λεωφ. Ποσειδώνος, Ακτή του Ήλιου Άλιμος, είσοδος: από 18 ευρώ

Santarosa Beat

Η _&beyond επιστρέφει δυναμικά στο κέντρο της πόλης και δίνει ζωή σε μία από τις πιο εμβληματικές πλατείες της Αθήνας, μεταμορφώνοντάς τη σε ένα ανοιχτό dancefloor για τρίτη συνεχή χρονιά. Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο μουσικό open-air event γεμάτο ρυθμό, ενέργεια και αυθεντική αστική ατμόσφαιρα.

4/5, 17:00, πλατεία Σανταρόζα, πλατεία Δικαιοσύνης

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

A Place to Bury Strangers

Οι A Place to Bury Strangers επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο μοναδικές εμφανίσεις που υπόσχονται να ταράξουν τα νερά της ζωντανής μουσικής. Η μπάντα κυκλοφόρησε πρόσφατα το έβδομο άλμπουμ της, «Synthesizer», μέσω της Dedstrange, αποσπώντας διθυραμβικές κριτικές από κοινό και κριτικούς. Το «Synthesizer» δεν είναι απλώς ένας τίτλος αλλά ένα φυσικό μουσικό όργανο που σχεδιάστηκε ειδικά για τη δημιουργία του δίσκου. Στη βινυλιακή έκδοση οι θαυμαστές μπορούν να συναρμολογήσουν το δικό τους synth, μια μοναδική κίνηση που ενισχύει το DIY πνεύμα του συγκροτήματος.

2/5, 20:00, Arch Club, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 111, είσοδος: 26 ευρώ

The Kovenant

Οι The Kovenant επιστρέφουν επί σκηνής για μια αποκλειστική «Nexus Polaris» ευρωπαϊκή περιοδεία! Η βραχύβια, αλλά άκρως επιδραστική πορεία των The Kovenant είναι από εκείνες που εντυπωσιάζουν και μνημονεύονται ακόμα, έχοντας αφήσει το στίγμα της και έχοντας ρίξει πέπλο μυστηρίου στις συνθήκες και στα ακριβή γεγονότα που οδήγησαν σε τόσο αξιοσημείωτα milestones.

3/5, 20:30, Gagarin205 Live Music Space, Λιοσίων 20, είσοδος: 35 ευρώ

Plisskën presents Porridge Radio

Οι Porridge Radio είναι ένα συγκρότημα από το Brighton με έδρα το Λονδίνο. Οι δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους και οι συναισθηματικά φορτισμένοι στίχοι τους έχουν αποκτήσει ένα αφοσιωμένο κοινό και έχουν κερδίσει την εκτίμηση κοινού και κριτικών με τη μοναδική μείξη indie rock και post-punk ευαισθησίας.

6/5, 20:30, An Club, Σολωμού 13-15, είσοδος: 21 ευρώ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Athens Street Food Festival

Tο μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας θα ανάψει τους φούρνους του και τον φετινό Μάϊο για να μας παρουσιάσει λαχταριστό «φαγητό του δρόμου» στις πιο πρωτότυπες και απίθανες εκδοχές του! Τα τρία πρώτα τριήμερα του Μαΐου οι foodies θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν στο Γκάζι street γεύσεις από κάθε γωνιά του κόσμου, με συνταγές που δημιουργούνται αποκλειστικά για το φεστιβάλ και υπάρχουν πουθενά αλλού!

2-4, 9-11, 16-18, 12:00, Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ, Ερμού 1 & Πειραιώς, Γκάζι, είσοδος: 3,50 ευρώ

This is Athens City Festival

Ξεκινά το καθιερωμένο φεστιβάλ που διοργανώνει ο δήμος Αθηναίων κάθε Μάιο και διαρκεί έναν μήνα, περιλαμβάνοντας πάνω από 200 εκδηλώσεις σε διάφορα σημεία της Αθήνας.