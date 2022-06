14 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (3-9/6/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Bauhaus, The Jesus and Mary Chain, dEUS στο Release Athens 2022

Την Τετάρτη 8/6 το Release Athens 2022 ανοίγει την αυλαία με τους Bauhaus, τους Jesus and Mary Chain και τους dEUS. Τρία ιστορικά συγκροτήματα που σημάδεψαν τον σκοτεινό ήχο στα ’80s και ’90s συναντιούνται στην πλατεία Νερού για να ξεσηκώσουν το κοινό με τον δικό τους ξεχωριστό ήχο. Μαζί τους οι Strawberry Pills και οι Youth Valley.

8/6, πλατεία Νερού, Φάληρο, είσοδος: 40-100 ευρώ

Οι Central Pozitronics στο Ρομάντσο

Ακολουθώντας την κυκλοφορία του ομώνυμου ντεμπούτου τους και μετά από μακρά απουσία, οι Central Pozitronics εμφανίζονται στη σκηνή του «Ρομάντσο» για ένα μοναδικό live με υψηλής στάθμης θόρυβο, νόστιμη ποπ και χαοτικά ηλεκτρονικά. Στη περίπλοκη τελετουργική διαδικασία θα συμβάλει με τα ηχητικά ακροβατικά του ο Degear0001 και με τα έξυπνα beats και τις αναλογικές ηλεκτρονικές μηχανές ήχου ο Panú.

3/6, «Ρομάντσο», 21.00, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια, είσοδος: 6 ευρώ

Ο Λεωνίδας Καβάκος και η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής

Το Σάββατο 4/6 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τον Λεωνίδα Καβάκο και την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών για μια φιλανθρωπική συναυλία υπό την αιγίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες από την Ουκρανία. Το πρόγραμμα της συναυλίας θα περιλαμβάνει κομμάτια από Μπαχ, Mότσαρτ, Σιμπέλιους και Μπραμς. Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο Λεωνίδας Καβάκος, ενώ χρέη σολίστ αναλαμβάνουν ο Ουκρανός Ντμίτρο Ουντοβιτσένκο στο βιολί και ο Ηλίας-Ίων Λιβιεράτος στη βιόλα.

4/6, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είσοδος: 15-70 ευρώ

Meat Injection, Boxes Of Blow, Man Over Heart και Dagon στο six d.o.g.s

Οι Meat Injection, oι Man Over Heart, οι Boxes of blow και ο Dagon (Γεώργιος Γεωργαλάς) θα συναντηθούν στη σκηνή του six d.o.g.s. Τέσσερα αθηναϊκά συγκροτήματα με darkwave-electro, synthwave και post punk έρχονται να δώσουν μια αίσθηση ανατριχίλας στον χώρο της Αβραμιώτου.

4/6, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, είσοδος: 5 ευρώ

Οι Cigarettes After Sex live στην Τεχνόπολη

Οι ερωτικοί Αμερικανοί Cigarettes After Sex, από τις πιο ξεχωριστές και συζητημένες μπάντες των τελευταίων ετών, έρχονται στην Αθήνα και υπόσχονται να μας ταξιδέψουν σε ένα μουσικό σύμπαν γεμάτο συναισθήματα, ρομαντισμό και ατμοσφαιρικές μελωδίες. Οι Cigarettes After Sex είναι μια ambient ποπ κολεκτίβα που δημιουργήθηκε το 2008 με επικεφαλής τον τραγουδοποιό Greg Gonzalez και έδρα το Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Με επιρροές από Mazzy Star, Cocteau Twins και Red House Painters, η μουσική τους χαρακτηρίζεται από στοιχεία dream pop, ambient και slowcore.

6-7/6, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: 20-29 ευρώ

Στίχοιμα και Planet of Zeus live στην Τεχνόπολη

Οι δημοφιλείς και αγαπημένοι stoner rockers Planet of Zeus και οι εναλλακτικοί, underground ράπερ Στίχοιμα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μουσική σύμπραξη που θα γράψει ιστορία. Με φανατικό κοινό και οι δυο και συναρπαστικά live, υπόσχονται μια αξέχαστη βραδιά με ενέργεια και κοινωνικοπολιτικό στίχο.

5/6, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: 13-15 ευρώ

Ο Nick Mason, ο εμβληματικός ντράμερ των Pink Floyd, στην Τεχνόπολη

Ένας από τους σπουδαιότερους ροκ μουσικούς όλων των εποχών, ο Nick Mason, συμμετείχε σε όλους τους δίσκους των Pink Floyd και ως ντράμερ αλλά και στη σύνθεση των κομματιών. Στην Ελλάδα έρχεται με το συγκρότημά του για να παρουσιάσουν ένα φαντασμαγορικό οπτικοακουστικό show και να δώσουν μαθήματα ροκ ιστορίας.

4/6, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, είσοδος: 45-48 ευρώ

Onyx, DJ Illegal και RNS live στο Gagarin

Το αμερικανικό χιπ-χοπ γκρουπ από τη νότια Τζαμάικα, οι Onyx, επιστρέφουν μετά από τέσσερα χρόνια στην Αθήνα για να γιορτάσουν τριάντα χρόνια καριέρας, διατηρώντας ακάθεκτα το κλασικό ’90s στυλ τους. Τους Onyx θα συνοδεύει ο Γερμανός ραπ DJ και παραγωγός DJ Illegal από τους Snowgoons. Η παρουσία των RNS (Roll ‘N’ Stoners) θα δώσει μια ελληνική γεύση στη βραδιά,

4/6, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 13-18 ευρώ

Metal από τους Absinthe Green, Negative Contrast και Beyond Perception

Το γερμανικό metal συγκρότημα, Absinthe Green θα παίξει ακυκλοφόρητα κομμάτια από το ντεμπούτο τους άλμπουμ «Οf love and pain». Τη βραδιά θα ανοίξει το αθηναϊκό ατμοσφαιρικό progressive rock/metal συγκρότημα Negative Contrast και στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρουν οι Αθηναίοι βετεράνοι groove metallers Beyond Perception.

4/6, An Club, Σολωμού 13, είσοδος: 8 ευρώ

Το «One Man Show» του Iratus στο Κύτταρο

Ο «οργισμένος» Iratus επιστρέφει στο Κύτταρο με το «One Man Show». Το τρίωρο show του εκρηκτικού ράπερ περιλαμβάνει πάνω από σαράντα κομμάτια διαλεγμένα απ’ όλους τους δίσκουςτου, από τις «Φούσκες» μέχρι και τον καινούργιο δίσκο «Korea».

3/6, Κύτταρο Live, Ηπείρου & Αχαρνών, είσοδος: 12 ευρώ

H Beth Hart στο Θέατρο Βράχων

Μέσα στo πλαίσιo της περιοδείας της «Thankful Tour» η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια θα μοιραστεί με την Αθήνα αγαπημένα μπλουζ και ροκ κομμάτια, καθώς και το καινούργιο της άλμπουμ «A tribute to Led Zeppelin» που κυκλοφόρησε τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ την συναυλία θα ανοίξει η Αλεξάνδρα Σιετή.

4/6, Θέατρο Βράχων, είσοδος: 27-37 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Οι ώρες ανάμεσα», μια περφόρμανς της ομάδας Αmor Omnia

Οι «Ώρες ανάμεσα» είναι μια περφόρμανς-σύμπραξη ενός ηθοποιού κι ενός μουσικού, μια έρευνα πάνω στο έργο του Σάμουελ Μπέκετ. Ένας ζωντανός, ακατέργαστος και συχνά αυτοσχεδιαστικός διάλογος μεταξύ τους με μόνα όπλα τα εν τάξει επιλεγμένα ψελλίσματα, λέξεις και φράσεις του Ιρλανδού λογοτέχνη, ποιητή και θεατρικού συγγραφέα. Ο ηθοποιός, μαζί με τον μουσικό, αντικρίζοντας το ατελείωτο δάσος του Μπέκετ, εστιάζουν στο δέντρο. Ψηλαφούν την καρδιά του, ανιχνεύουν τις φλέβες, τις ρίζες του με όλο τον υπόγειο μικρόκοσμό τους, αφουγκράζονται τον εκκωφαντικό θόρυβο της απομόνωσής τους.

16/5-7/6, Bios, Πειραιώς 84, είσοδος: 10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πάνος Τσαγκάρης, The Seed στην Kalfayan Galleries

Πάνος Τσαγκάρης, «Τhe litany of the sun», 2022, μεικτή τεχνική σε καμβά. 82x56 cm. Ευγενική παραχώρηση: Kalfayan Galleries, Αθήνα -Θεσσαλονίκη

Η νέα έκθεση του Πάνου Τσαγκάρη με τίτλο The Seed (O Σπόρος) αποτελείται από πίνακες, έργα σε χαρτί και γλυπτικά στοιχεία, τα οποία δημιουργήθηκαν από την άνοιξη του 2020 και έπειτα. Ο Τσαγκάρης δεν αποφεύγει ποτέ τις κοινωνικο-πολιτικές αναταράξεις της εποχής του είτε πρόκειται για την οικονομική κρίση της Ελλάδας, για την αστυνομική βαρβαρότητα κατά των Αφροαμερικανών ή την 11η Σεπτεμβρίου. Κατά συνέπεια, όταν η επιδημία του Covid-19 έπληξε βαριά τη Νέα Υόρκη, την πολιτεία όπου ζει και εργάζεται, προβληματίστηκε βαθιά. Ο τίτλος της έκθεσης, The Seed, αντικατοπτρίζει τα συναισθήματά του για αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο σπόρος είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο του κυκλικού χρόνου, της γονιμότητας, της ανάπτυξης, της γέννησης και της αναγέννησης που προέρχεται από την ιερή γεωμετρία και το Δέντρο της Ζωής. Ο σπόρος είναι η αρχή της ζωής και αυτής της έκθεσης.

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11, Κολωνάκι, 9/6-29/7, Δ 11.00 - 15.00 | Τρ-Παρ 11.00 - 19.00 | Σ 11.00 – 15.00

Στέλιος Φαϊτάκης, Τhe Τriumph of Logic

Στέλιος Φαϊτάκης, Το Όνειρο της Πλατείας Εγκεφάλου, 2021, 200x260cm

Μετά από δεκατρία χρόνια επιβλητικής παρουσίας στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή ο Στέλιος Φαϊτάκης παρουσιάζει στην Αθήνα μια επιλογή από έργα του που δημιούργησε τα τελευταία χρόνια, από τη σειρά τεσσάρων μνημειωδών έργων με τίτλο «Fοrtunately, Absurdity is Lost» που παρουσίασε στο Τορίνο το 2014 στο υποβλητικό Palazzo Cavour σε επιμέλεια Maurizio Cattelan, μέχρι το «Mandala», τη σειρά έργων που παρουσίασε πέρσι στην International Art στο Χαϊνάν της Κίνας. Η επιστροφή του στην Αθήνα σηματοδοτείται από μια νέα σειρά δέκα έργων μεγάλης κλίμακας και δώδεκα σε χαρτί, όπου, μέσα από τον νεοβυζαντινό μοντερνισμό που συγκλίνει με τις σύγχρονες εικονογραφικές αναφορές, επιχειρεί έναν συγκλονιστικό σχολιασμό της εποχής. Αυτήν τη στιγμή που η σκιά του πολέμου μάς απειλεί με πυρηνικό αφανισμό, το «μυαλό του ζωγράφου» φέρνει στον νου φιγούρες όπως ο Νίτσε και ο βραβευμένος με Νόμπελ φυσικός Βόλφγκανγκ Πάουλι.

2/6-2/7, Allouche Benias Gallery, Κανάρη 1, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ. 11:00-17:00