ΘΕΑΤΡΟ

«Αινιγματικές Παραλλαγές» του Eric-Emmanuel Schmitt, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

Το θεατρικό έργο του Eric-Emmanuel Schmitt που ανεβαίνει στο ΙΜΚ έχει ως κύριο άξονά του την ιδέα πως ό,τι μας χωρίζει μπορεί να είναι τελικά και εκείνο που μας ενώνει και αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι η ομόνοια και η αγάπη στην ουσιαστική της διάσταση. Ο βραβευμένος με Νόμπελ συγγραφέας Αμπέλ Ζνόρκο (που ερμηνεύει ο Γιάννης Μπέζος) είναι ένας μοναχικός και απομονωμένος άνθρωπος που δέχεται να δώσει συνέντευξη στον δημοσιογράφο Έρικ Λάρσεν (Πυγμαλίων Δαδακαρίδης). Όσο η συνέντευξη προχωράει, αποδεικνύεται πως τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη συνθήκη και οι ισορροπίες ανάμεσα στους δύο άντρες αλλάζουν συνεχώς.

4/2-13/3, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, είσοδος: 15-25 ευρώ

«Αμαντέους» του Peter Shafer, σε σκηνοθεσία Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου

To έργο του Peter Shafer, που ανέβηκε για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι το 1979 στο Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας, αλλά μεταφέρθηκε και στον κινηματογράφο πέντε χρόνια αργότερα από τον Miloš Forman, αποσπώντας 8 Όσκαρ, ανεβαίνει τώρα για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλου. Το Αμαντέους, ένα από τα πιο διάσημα έργα της σύγχρονης δραματουργίας, βασίζεται στην κόντρα που είχε ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ με τον σύγχρονό του μουσικό Αντόνιο Σαλιέρι και στον μύθο περί δολοφονίας του πρώτου από τον δεύτερο. Τελικά, αυτό που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται μπροστά μας είναι η σύγκρουση του καλού με το κακό, του φωτός με το σκοτάδι αλλά και του εαυτού με τον εαυτό.

5-27/2, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, είσοδος: 10-30 ευρώ

«Χαλεπάς» της Αργυρώ Χιώτη

Τη μυθιστορηματική ζωή του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά μέσα από ένα ονειρικό αφήγημα προσπαθεί να φέρει επί της θεατρικής σκηνής η Αργυρώ Χιώτη. Από τη γέννησή του στον Πύργο της Τήνου μέχρι την εμβληματική Κοιμωμένη στο Α’ Κοιμητήριο Αθηνών αλλά και τον ψυχιατρικό εγκλεισμό, η εν λόγω σύγχρονη μουσική τραγωδία που ξετυλίγεται στον σκηνικό χώρο που έφτιαξε η Έφη Μπίρμπα αγγίζει κάθε πτυχή της πολυτάραχης προσωπικότητας του Χαλεπά. Σε λιμπρέτο του The Boy, μουσική του Jan Van Angelopoulos και με μια εκλεκτή ομάδα ερμηνευτών.

10-27/2, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 107, Αθήνα, είσοδος: 5-22 ευρώ

«H αλήθεια είναι» του Δημήτρη Δημητριάδη, σε σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη

Το νέο έργο του Δημήτρη Δημητριάδη ανεβαίνει από την bijoux de kant στη σκηνή του Faust για εννέα μόνο παραστάσεις. Στο Η αλήθεια είναι η θεατρική ομάδα βουτάει στη σκοτεινή πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως προκύπτει από τη σκληρότητα της καθημερινότητας, τη συγκάλυψη της συναισθηματικής παθογένειας, τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και τη στοχοποίηση του διαφορετικού. Σώμα, σεξουαλικότητα, συγγένεια, μνήμη, τραύμα, ταυτότητα, είναι οι έννοιες που διατρέχουν όσα συμβαίνουν επί σκηνής.

4-20/2, Faust, Καλαμιώτου 11, Αθήνα, είσοδος: 8-10 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«No Land» & «A Letter to Esmée» της Φωτεινής Πούλια και της Εσμεράλδας Μομφεράττου

Στην έκθεση της Φωτεινής Πούλια και της Εσμεράλδας Μομφεράττου που φιλοξενείται στην Crux Galerie, η καθεμία από τις δύο εικαστικούς καταγράφει ένα «δράμα» μέσα από τη δική της ξεχωριστή προσέγγιση που παντρεύει το φαντασιακό με το ρεαλιστικό. Από τη μια, η Φωτεινή Πούλια, μέσα από ζωγραφικά της έργα με λάδι σε ξύλινες επιφάνειες αλλά και σχέδια με μολύβι σε χαρτί, επιχειρεί να αναπαραστήσει το ανοίκειο μέσα από μια σύγχρονη εκδοχή τοπιογραφίας. Από την άλλη, τα τρισδιάστατα έργα της Εσμεράλδας Mομφερράτου θέτουν στο κέντρο του προβληματισμού τους την έννοια της φθοράς του χρόνου και της απώλειας. Με αυτόν τον τρόπο η καλλιτέχνις εκφράζει την επιθυμία της να «συνομιλήσει» με τη γιαγιά της που δεν γνώρισε ποτέ.

3/2-10/12, Crux Galerie, Σέκερη 4, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Έκθεση Giancarlo Scaglia

Η γκαλερί Bernier/Eliades παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση του Περουβιανού καλλιτέχνη Giancalo Scaglia, που στο έργο του ερευνά τη σχέση της ιστορίας με τη μνήμη. Πιο συγκεκριμένα, ο εικαστικός δείχνει ενδιαφέρον για τις ένοπλες συγκρούσεις που έγιναν στην πατρίδα του τις δεκαετίες του ’80 και του ’90 για να δείξει τελικά κάτι που δεν υπάρχει πια, τις ζωές που χάθηκαν αλλά και τη χαμένη συλλογική μνήμη, κατασκευάζοντας έτσι ένα ομοίωμα αυτής της απουσίας.

3/2-5/3, γκαλερί Bernier/Eliades, Επταχάλκου 11, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

«There is nothing inevitable about time»

Η νέα έκθεση με συμμετοχή πολυάριθμων καλλιτεχνών που φιλοξενείται στον χώρο Tavros αποτελείται από τρεις ενότητες έργων που συνομιλούν μεταξύ τους και εναλλάσσονται στον χώρο ανά διαστήματα. Μέσα από αυτό το εικαστικό πείραμα δημιουργείται ένα ψυχο-κινητικό σύστημα που αρθρώνει τη δική του λογική. Κεντρικό θέμα της έκθεσης είναι ο χρόνος, ο οποίος παίρνει μια ρευστή μορφή και κινείται έτσι προς πάσα κατεύθυνση, για να γεννηθούν τελικά άπειρες πιθανότητες μέσα από τη διαρκή «χορογραφία» που δημιουργεί ο διάλογος των έργων.

3/2-7/5, Tavros, Αναξαγόρα 33, Ταύρος, είσοδος ελεύθερη

«Για το καθετί υπάρχει ορισμένος καιρός» του Δημήτρη Αληθεινού

Στη νέα προσωπική του έκθεση ο Δημήτρης Αληθεινός πραγματεύεται διαχρονικά θέματα όπως ο θάνατος, ο έρωτας και ο χρόνος υπό το πρίσμα της τρέχουσας πραγματικότητας που επιβάλλει η πανδημία. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν δύο επιτοίχιες γλυπτικές εγκαταστάσεις αλλά και μια σειρά από πίνακες από εύπλαστο αποξηραινόμενο πηλό που συνδυάζουν τη σκληρότητα με την τρυφερότητα και χρησιμοποιούν εικόνες που θυμίζουν άνυδρη γη, πάνω στην οποία ο καλλιτέχνης δημιουργεί με τρόπο που τη ζωντανεύει.

3/2-15/3, Roma Gallery, Ρώμα 5, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

ΜΟΥΣΙΚΗ

Vinyl Market

Το καθιερωμένο ραντεβού όσων αγαπούν να ακούνε τη μουσική στις 33 1/3 στροφές δίνεται για άλλη μια φορά στην Τεχνόπολη. Για τρεις ημέρες οι λάτρεις του βινυλίου, όποια κι αν είναι η μουσική που προτιμούν, θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν digging στους πολυάριθμους πάγκους που θα στηθούν στον χώρο, ενώ δεν θα λείψουν και άλλες μουσικές εκπλήξεις.

4-6/2, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

Λεωνίδας Καβάκος & Ενρίκο Πάτσε

Μια νέα συναυλία ετοιμάζονται να παρουσιάσουν στο αθηναϊκό κοινό δύο σημαντικοί μουσικοί, ο Λεωνίδας Καβάκος και ο Ενρίκο Πάτσε. Σε αυτήν ο βιολιστής και ο πιανίστας πρόκειται να παίξουν ζωντανά συνθέσεις των Σούμπερτ, Σούμαν, Μπάρτοκ και Σααριάχο. Το ιδιαίτερων λυρικών και δεξιοτεχνικών απαιτήσεων πρόγραμμα ανατρέχει ουσιαστικά σε 200 χρόνια μουσικής δημιουργίας, μια και το παλαιότερο έργο, η Σονάτα του Σούμπερτ, γράφτηκε το 1817 και το νεότερο, αυτό της Σααριάχο, το 2009.

6/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, είσοδος: 11-60 ευρώ

Jean Louis Steuerman & Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Ο Βραζιλιάνος Jean Louis Steuerman, διακεκριμένος βιρτουόζος στο πιάνο με μακρά και σημαντική διεθνή πορεία και αξιομνημόνευτες συνεργασίες στο ενεργητικό του έρχεται στην Αθήνα για να συμπράξει για μια βραδιά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη μουσική διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού, στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Στη συναυλία θα ακουστούν το Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε λα ελάσσονα του Robert Schumann και μοναδικό έργο του συνθέτη για το συγκεκριμένο όργανο, αλλά και η Συμφωνία αρ. 6 σε λα μείζονα του Anton Bruckner. Θα προηγηθεί masterclass του Jean Louis Steuerman.

4/2, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα, είσοδος: 9-50 ευρώ

ΣΙΝΕΜΑ

«Petit Plan: Europa»

Για τρίτη χρονιά το κινηματογραφικό φεστιβάλ «Petit Plan: Europa» επιστρέφει σε φυσική αλλά και διαδικτυακή μορφή, με προβολές ταινιών που εστιάζουν στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών αξιών. Στη φετινή διοργάνωση, πέρα από τις ταινίες των διαγωνιστικών τμημάτων, θα παρουσιαστούν δύο αφιερώματα, το «Γάμος για Όλ@» και ένα αφιέρωμα στην σχολή Krzysztof Kieślowski Film School. Παράλληλα, θα γίνει και μια ειδική προβολή της ταινίας «Βασίλισσα χωρίς βασίλειο» που θα αφορά το περιβάλλον.

8-13/2, Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31, Αθήνα), Ελληνοαμερικανική Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα) και διαδικτυακά, είσοδος ελεύθερη με προκράτηση θέσης