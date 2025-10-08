ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Voucher 750 ευρώ: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Το πρόγραμμα αφορά 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

LifO Newsroom
Μικρή καθυστέρηση παρουσιάζει η έναρξη του προγράμματος κατάρτισης Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, καθώς, σύμφωνα με ενημερωτικά emails που έλαβαν οι δικαιούχοι, τα μαθήματα αναμένεται να αρχίσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου.

Η καθυστέρηση οφείλεται στον έλεγχο των δικαιολογητικών και στον τελικό σχηματισμό των τμημάτων, διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Κέντρα Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ). «Τα τμήματα θα ξεκινήσουν μετά τις 20 Οκτωβρίου. Αυτήν την περίοδο γίνεται έλεγχος δικαιολογητικών και η απαραίτητη διαδικασία για την ένταξή σας σε τμήμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στα emails που στάλθηκαν στους συμμετέχοντες.

Voucher 750 ευρώ: Ποιους αφορά

Το πρόγραμμα αφορά 170.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν θεωρητική κατάρτιση 150 ωρών αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες θα υποβληθούν σε εξετάσεις πιστοποίησης· όσοι επιτύχουν θα λάβουν ολόκληρο το ποσό των 750 ευρώ, ενώ όσοι δεν περάσουν θα εισπράξουν το 70%.

Οι πληρωμές εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των εξετάσεων, με τον ακριβή χρόνο να διαφέρει ανάλογα με το κάθε κέντρο κατάρτισης και τον ρυθμό ολοκλήρωσης των τμημάτων.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης “Ελλάδα 2.0”, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU) και στοχεύει στην ενίσχυση ψηφιακών, πράσινων και οικονομικών δεξιοτήτων, που θεωρούνται κρίσιμες για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Οι δικαιούχοι που έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους διαθέτουν πλέον μοναδικό αριθμό ΚΑΥΑΣ, μέσω του οποίου θα παρακολουθούν την πορεία της κατάρτισής τους και θα πιστοποιείται η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 

Οικονομία

Tags

