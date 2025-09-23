ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες και οι ώρες πληρωμής

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες και οι ώρες πληρωμής Facebook Twitter
0

Η αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων φτάνει στο τέλος της, καθώς ξεκινά αυτήν την εβδομάδα η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ οι πρώτες καταθέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στα ΑΤΜ.

Η διαδικασία ακολουθεί το γνωστό μοντέλο, με δύο βασικές ημερομηνίες πληρωμής (25 και 29 Σεπτεμβρίου), ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και να διευκολυνθεί η ροή καταβολών.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών (τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την Τετάρτη 24/9, μετά τις 17:00.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ) και οι κύριες και επικουρικές του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 26/9, μετά τις 17:00.

Από το 2026 νέες αυξήσεις

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2026:

  • Μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
  • Νέος μηχανισμός αυξήσεων με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.
  • Πάγωμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης για 200.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.

Από το 2027, ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται πλήρως, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις.

Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Associated Press: Πώς η ΑΑΔΕ έγινε ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής

Οικονομία / Associated Press: Πώς η ΑΑΔΕ κατάφερε να γίνει ο «κυνηγός» της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα

Το Associated Press, έλαβε άδεια πρόσβασης στα κεντρικά γραφεία της αρχής και διαπιστώνει ότι σήμερα, η χώρα που πέρασε σχεδόν μια δεκαετία βουτηγμένη στο χρέος, έχει μετατραπεί σε έναν από τους καλύτερους δημοσιονομικούς «μαθητές»
LIFO NEWSROOM
Στεγαστικό: Μετά τις φοροελαφρύνσεις η ώρα των κλειστών ακινήτων

Οικονομία / Στεγαστικό: Μετά τις φοροελαφρύνσεις η ώρα των κλειστών ακινήτων

Το επόμενο μέτωπο παρεμβάσεων θα είναι αυτό της κοινωνικής αντιπαροχής καθώς και ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν στους servicers να ρίξουν στην αγορά σπίτια που έχουν στην κατοχή τους, αλλά η πώλησή τους αντιμετωπίζει εμπόδια
LIFO NEWSROOM
Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Οικονομία / Σημαντική αύξηση στις αποδοχές εργαζομένων από υπερωρίες και στα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές

Κατά το πρώτο τετράμηνο εφαρμογής, οι αποδοχές από υπερωρίες και υπερεργασία αυξήθηκαν κατά 48% και τα έσοδα από εισφορές υπερωριών και υπερεργασίας αυξήθηκαν κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο του 2024
LIFO NEWSROOM
 
 