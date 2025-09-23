Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι ημερομηνίες και οι ώρες πληρωμής

Η αγωνία χιλιάδων συνταξιούχων φτάνει στο τέλος της, καθώς ξεκινά αυτήν την εβδομάδα η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου. Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το χρονοδιάγραμμα πληρωμών, με σαφή διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών, ενώ οι πρώτες καταθέσεις θα είναι διαθέσιμες ήδη από το απόγευμα της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου στα ΑΤΜ.

Η διαδικασία ακολουθεί το γνωστό μοντέλο, με δύο βασικές ημερομηνίες πληρωμής (25 και 29 Σεπτεμβρίου), ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα τραπεζικά καταστήματα και να διευκολυνθεί η ροή καταβολών.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μη μισθωτών (τέως ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) καθώς και οι συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά το 2017 μέσω ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την Τετάρτη 24/9, μετά τις 17:00.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, ΝΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΕΤΑΤ) και οι κύριες και επικουρικές του Δημοσίου.

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την Παρασκευή 26/9, μετά τις 17:00.

Από το 2026 νέες αυξήσεις

Παράλληλα, οι συνταξιούχοι θα δουν σημαντικές αλλαγές από τον Ιανουάριο του 2026:

Μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Νέος μηχανισμός αυξήσεων με βάση ΑΕΠ και πληθωρισμό, χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά.

Πάγωμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης για 200.000 εργαζόμενους συνταξιούχους.

Από το 2027, ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς καταργείται πλήρως, ανοίγοντας τον δρόμο για καθαρές αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις.