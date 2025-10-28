ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μέχρι πότε η παράταση για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής

Στόχος η διευκόλυνση των φορολογουμένων - Η προθεσμία έληγε αρχικά στις 20 Οκτωβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των «Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής» μηνός Σεπτεμβρίου, υπέγραψε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής.

Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ λόγω τεχνικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι υπόχρεοι κατά την ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων την 20η Οκτωβρίου 2025, ημερομηνία λήξης της αρχικής προθεσμίας.

Μέχρι πότε η παράταση για τις δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής

Στόχος της παράτασης είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων που επηρεάστηκαν από τις τεχνικές δυσκολίες.

Η απόφαση αφορά «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» με ημερομηνία αναχώρησης του μισθωτή ή ακύρωσης της μίσθωσης κατά το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025.

Σημειώνεται πως η σχετική απόφαση (Α 1146/2025) δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

