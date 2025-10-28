IRIS: Τι προβλέπεται από 1η Νοεμβρίου και ποιοι ζητούν παράταση - Ο λόγος

Την ανάγκη για παράταση στην εφαρμογή του νέου συστήματος πληρωμών IRIS επισημαίνει το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σημειώνει ότι από την 1η Νοεμβρίου οι επιχειρήσεις υποχρεούνται βάσει νόμου να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS.

IRIS: Ποιοι και γιατί ζητούν παράταση

Ωστόσο, όπως τονίζεται, για την υλοποίηση του μέτρου απαιτούνται οι κατάλληλες υποδομές, οι οποίες προς το παρόν δεν είναι επαρκείς. Σύμφωνα με τους λογιστές, η εφαρμογή του συστήματος καθυστερεί λόγω εκκρεμοτήτων που αφορούν τις τράπεζες.

Το Επιμελητήριο ζητά από την κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα παράταση, ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και να αποφευχθούν πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που δεν ευθύνονται για τις καθυστερήσεις.

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι το ΕΕΑ στηρίζει την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Επισήμανε, ωστόσο, πως το κράτος πρέπει πρώτα να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των συστημάτων πριν απαιτήσει την πλήρη εφαρμογή των μέτρων.

Παράλληλα, το ΕΕΑ καλεί το οικονομικό επιτελείο να λάβει υπόψη το κόστος που συνεπάγεται η ψηφιακή μετάβαση για τις επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται, το κόστος για την προσαρμογή στο νέο σύστημα IRIS κυμαίνεται από 500 έως 1.500 ευρώ, ποσό που θεωρείται σημαντικό βάρος για πολλές επιχειρήσεις.

Το Επιμελητήριο προτείνει τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των επαγγελματιών στη διαδικασία προσαρμογής.

Αντίστοιχο αίτημα για παράταση υποβάλλει και η Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών Προαστίων Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ).

Η Συντεχνία τονίζει την ανάγκη να δοθεί χρόνος στις επιχειρήσεις του κλάδου για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και την εκπαίδευση του προσωπικού, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα ψηφιακά συστήματα.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κλάδος των αρτοποιών αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις- οικονομικές, ενεργειακές και τεχνολογικές- και επιβαρύνεται περαιτέρω από τις νέες υποχρεώσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση, τη διασύνδεση και τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων.

IRIS: Οι σκέψεις για παράταση

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, παράταση ενός μήνα, δηλαδή για την 1η Δεκεμβρίου 2025, προβλέπει διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου που καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS από όλες τις επιχειρήσεις.

Το άρθρο 46 προβλέπει μετάθεση έναρξης ισχύος της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών μέσω υπηρεσιών άμεσης πληρωμής (Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 245 ν. 5193/2025). Στην παρ. 4 του άρθρου 245 του ν. 5193/2025 (Α’ 56), περί έναρξης ισχύος, οι λέξεις «από την 31η Οκτωβρίου 2025» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από την 1η Δεκεμβρίου 2025» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Το άρθρο 219, περί επέκτασης της υποχρέωσης υπηρεσιών άμεσης πληρωμής σε νομικά πρόσωπα, ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2025.».

Υπενθυμίζεται ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να διασυνδεθούν με το IRIS μέσω τερματικών POS ή QR κωδίκων, από την 1η Νοεμβρίου 2025. Σημειώνεται ότι τα προβλεπόμενα πρόστιμα για μη συμμόρφωση φτάνουν τα 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά.