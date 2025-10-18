Προσωπικός Αριθμός: Πότε λήγει η προθεσμία έκδοσης – Όσα πρέπει να ξέρετε

Η αντίστροφη μέτρηση για την απόκτηση του Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), του νέου ενιαίου κωδικού ταυτοποίησης των πολιτών, έχει ξεκινήσει. Η προθεσμία λήγει στις 5 Νοεμβρίου, έπειτα από παράταση δύο μηνών που δόθηκε προκειμένου να εξυπηρετηθεί το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών.

Η έκδοση του Προσωπικού Αριθμού πραγματοποιείται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myInfo στο gov.gr, ενώ η αναγραφή του είναι υποχρεωτική για την έκδοση της νέας ταυτότητας. Όπως έχει διευκρινιστεί, ο Π.Α. πρέπει να αποκτάται πριν από το ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα, ώστε να επιταχύνεται η διαδικασία.

Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί ένα ενιαίο ψηφιακό αναγνωριστικό για κάθε πολίτη, που αντικαθιστά τους επιμέρους αριθμούς που χρησιμοποιούνταν έως σήμερα — όπως το ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ και ο αριθμός ταυτότητας. Είναι μοναδικός, μόνιμος και αμετάβλητος για κάθε άτομο, ανεξάρτητα από αλλαγές ταυτότητας, διεύθυνσης ή άλλων προσωπικών στοιχείων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Π.Α. θα λειτουργεί ως “ψηφιακό κλειδί” για όλες τις συναλλαγές με το Δημόσιο, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και στον ιδιωτικό τομέα, σε τομείς όπως οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες.

Η μορφή και η διαδικασία απόδοσης

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελείται από 12 ψηφία:

τρία αλφαριθμητικά στοιχεία (τα δύο τα επιλέγει ο πολίτης),

τον ΑΦΜ του,

και ένα τρίτο αλφαριθμητικό ψηφίο που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από την εφαρμογή myInfo, με χρήση των κωδικών Taxisnet και επαλήθευση μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας (ΕΜΕπ). Ο πολίτης μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διορθώσει τα προσωπικά του στοιχεία πριν την οριστικοποίηση.

Πού θα εμφανίζεται ο Προσωπικός Αριθμός

Ο Προσωπικός Αριθμός θα αναγράφεται:

στην πίσω πλευρά της νέας αστυνομικής ταυτότητας,

και στην ψηφιακή ταυτότητα στο gov.gr wallet, ως το μοναδικό αναγνωριστικό του πολίτη στον ψηφιακό κόσμο.

Μέχρι σήμερα, έχουν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 1,7 εκατομμύρια νέες ταυτότητες, ενώ οι παλαιές «μπλε» ταυτότητες καταργούνται σταδιακά, βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη νέα ταυτότητα

Όσοι έχουν ήδη παραλάβει τη νέα ταυτότητα δεν χρειάζεται να την αντικαταστήσουν, καθώς ο Π.Α. μπορεί να προστεθεί ψηφιακά. Η ενημέρωση γίνεται αυτόματα, ενώ ο αριθμός λειτουργεί συμπληρωματικά, χωρίς να απαιτείται νέα έκδοση εγγράφου.

Διορθώσεις και προβλήματα στα μητρώα

Μέσω της πλατφόρμας myInfo, οι πολίτες μπορούν να διορθώνουν λάθη που εντοπίζονται στα επίσημα μητρώα (π.χ. ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ). Η διαλειτουργικότητα των συστημάτων επιτρέπει αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων, με στόχο την εξάλειψη των διπλών εγγραφών και των ασυμφωνιών που ταλαιπωρούν εκατομμύρια πολίτες.

Ο Π.Α. ενσωματώνει υψηλά πρότυπα κυβερνοασφάλειας, καθώς συνδέεται με διπλή ταυτοποίηση (OTP) και δεν περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα στη δομή του. Το υπουργείο τονίζει ότι τηρούνται πλήρως οι κανόνες GDPR και δεν επιτρέπεται η πώληση ή κοινοποίηση στοιχείων σε τρίτους.

Τι ισχύει για ανήλικους, κατοίκους εξωτερικού και πολίτες χωρίς Taxisnet

Οι ανήλικοι αποκτούν Π.Α. μέσω του γονέα ή κηδεμόνα.

Οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να εκδώσουν τον αριθμό σε Προξενική Αρχή.

Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet μπορούν να εξυπηρετηθούν δια ζώσης σε ΚΕΠ.

Σκοπός της μεταρρύθμισης είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό μητρώο πολιτών, που θα επιτρέπει απλούστερες, ταχύτερες και ασφαλέστερες συναλλαγές με το Δημόσιο, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και τα λάθη στα στοιχεία των πολιτών.

Όπως υπογραμμίζουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου, «ο Προσωπικός Αριθμός είναι το θεμέλιο για ένα κράτος χωρίς χαρτιά, με διαφάνεια και ενιαία ταυτοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες».

