Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η πληρωμή - Τι να κάνετε εάν δεν λάβετε την ενίσχυση

Οικονομική ενίσχυση έως και 800€ θα λάβουν σήμερα Παρασκευή, περίπου 1.1 εκατομμύρια πολίτες - ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής που είναι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου.

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης θα είναι τα 800 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Η επιστροφή ενοικίου αποτελεί μέτρο μόνιμου χαρακτήρα, που θα επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και στόχο έχει, όπως αναφέρουν τα στελέχη του υπουργείου, να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του στεγαστικού προβλήματος στην καθημερινότητα των νοικοκυριών που ζουν στο νοίκι.

Επιστροφή ενοικίου: Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται είναι έως 20.000 € για τον άγαμο, για ζευγάρι οικογενειακό εισόδημα 28.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για κάθε παιδί και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Επίσης, η ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Σημειώνεται ότι το ποσό της επιστροφής ενοικίου υπολογίζεται με βάση τις φορολογικές δηλώσεις και θα αντιστοιχεί στο 1/12 του δηλωθέντος ενοικίου, τόσο για την κύρια όσο και για τη φοιτητική κατοικία.

Επιστροφή ενοικίου: Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής

Ενοικιαστές, οι οποίοι αν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία δεν δουν στον τραπεζικό λογαριασμό τους την ενίσχυση έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν το ποσό που δικαιούνται.

Ειδικότερα, οι μισθωτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα εξέτασης της συνδρομής των προϋποθέσεων στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός τους υπηρεσία της ΑΑΔΕ μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, με την επισύναψη των κατάλληλων δικαιολογητικών, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτα μισθώματα, το επίδομα θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί ότι εισπράχθηκε από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Η κυβέρνηση υπολογίζει το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου σε περίπου 230 εκα. ευρώ για το 2025, ενώ το ύψος της επιστροφής ενοικίου κυμαίνεται ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων και την οικογενειακή τους κατάσταση.