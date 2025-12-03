Επίδομα παιδιού: Κλείνει σήμερα η πλατφόρμα Α21 - Διευκρινίσεις για τις νέες αιτήσεις

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 – Επίδομα Παιδιού, κλείνει προσωρινά, σήμερα Τετάρτη (3/12) στις 6 μμ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Μετά το πέρας της ώρας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική σελίδα ΕΔΩ

Στην ιστοσελίδα, opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για ό,τι δικαιούστε.