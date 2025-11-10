ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ακριβότεροι καφές και κρέατα, «ανάσα» στο ελαιόλαδο

Στο 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η αύξηση συνεχίζει να «οδηγείται» από τις τιμές στα τρόφιμα, παρότι σε επιμέρους προϊόντα υπήρξαν μειώσεις.
Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 2,3% σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι:
- Οι σοκολάτες ανέβηκαν κατά 21,1%,
- Ο καφές κατά 19,3%,
- Τα κρέατα κατά 10,6%,
ενώ το ελαιόλαδο κατέγραψε ισχυρή πτώση 36,9%, μετά τις έντονες ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών.
Στη στέγαση, οι τιμές ενισχύθηκαν 1,4%, κυρίως λόγω της νέας αύξησης 8,9% στα ενοίκια. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα (-3,3%), φυσικό αέριο (-6,3%) και πετρέλαιο θέρμανσης (-4,3%).
Η εικόνα του Δείκτη
- Ο ετήσιος πληθωρισμός Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στο 2% (έναντι 2,4% πέρυσι)
- Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε 0,1%
- Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου αυξήθηκε 2,5% (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025)
Από τι επηρεάστηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο
Αυξήσεις καταγράφηκαν σε:
- Τρόφιμα & ποτά (+0,9%)
- Αλκοολούχα ποτά & καπνό (+0,5%)
- Στέγαση (+0,4%)
- Υγεία (+0,4%)
- Εστίαση & καφετέριες (+0,8%)
Μειώσεις σημειώθηκαν σε:
- Ένδυση – υπόδηση (-2%)
- Μεταφορές (-1,9%, κυρίως καύσιμα και αεροπορικά)
- Τηλεπικοινωνίες (-0,3%)
Παρά τη σταθεροποίηση του γενικού δείκτη, οι ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα –ιδίως τρόφιμα και ενοίκια– συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέα μέτρα στήριξης.