ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ακριβότεροι καφές και κρέατα, «ανάσα» στο ελαιόλαδο

Από τι επηρεάστηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ακριβότεροι καφές και κρέατα, «ανάσα» στο ελαιόλαδο Facebook Twitter
0

Στο 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η αύξηση συνεχίζει να «οδηγείται» από τις τιμές στα τρόφιμα, παρότι σε επιμέρους προϊόντα υπήρξαν μειώσεις.

Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 2,3% σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι:

  • Οι σοκολάτες ανέβηκαν κατά 21,1%,
  • Ο καφές κατά 19,3%,
  • Τα κρέατα κατά 10,6%,

ενώ το ελαιόλαδο κατέγραψε ισχυρή πτώση 36,9%, μετά τις έντονες ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών.

Στη στέγαση, οι τιμές ενισχύθηκαν 1,4%, κυρίως λόγω της νέας αύξησης 8,9% στα ενοίκια. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα (-3,3%), φυσικό αέριο (-6,3%) και πετρέλαιο θέρμανσης (-4,3%).

Η εικόνα του Δείκτη

  • Ο ετήσιος πληθωρισμός Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στο 2% (έναντι 2,4% πέρυσι)
  • Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε 0,1%
  • Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου αυξήθηκε 2,5% (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025)

Από τι επηρεάστηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Αυξήσεις καταγράφηκαν σε:

  • Τρόφιμα & ποτά (+0,9%)
  • Αλκοολούχα ποτά & καπνό (+0,5%)
  • Στέγαση (+0,4%)
  • Υγεία (+0,4%)
  • Εστίαση & καφετέριες (+0,8%)

Μειώσεις σημειώθηκαν σε:

  • Ένδυση – υπόδηση (-2%)
  • Μεταφορές (-1,9%, κυρίως καύσιμα και αεροπορικά)
  • Τηλεπικοινωνίες (-0,3%)

Παρά τη σταθεροποίηση του γενικού δείκτη, οι ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα –ιδίως τρόφιμα και ενοίκια– συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέα μέτρα στήριξης.


 

Οικονομία

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ AKTOR ΔΕΠΑ LNG

Οικονομία / Υπεγράφη η συμφωνία AKTOR-ΔΕΠΑ με Venture Global για το αμερικανικό LNG και τη διανομή του στη ΝΑ Ευρώπη μέσω Ελλάδας

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία της νέας εταιρείας ATLANTIC - SEE LNG TRADE που συνέστησαν οι δύο ελληνικές εταιρείες με στόχο την εισαγωγή, εμπορία και εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου
LIFO NEWSROOM
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΙΟΝΙΟ

Οικονομία / Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ευρώπη η «ιστορική συμφωνία» για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο

Οι υπογραφές «μπήκαν» στο Ζάππειο, παρουσία Αμερικανών υπουργών και υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων, επιβεβαιώνοντας την στενή στρατηγική συνεργασία Αθήνας - Ουάσινγκτον στον τομέα της ενέργειας
LIFO NEWSROOM
 
 