ΕΛΣΤΑΤ: Στο 2% ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο – Ακριβότεροι καφές και κρέατα, «ανάσα» στο ελαιόλαδο

Στο 2% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, από 1,9% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η αύξηση συνεχίζει να «οδηγείται» από τις τιμές στα τρόφιμα, παρότι σε επιμέρους προϊόντα υπήρξαν μειώσεις.

Οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν 2,3% σε ετήσια βάση, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι:

Οι σοκολάτες ανέβηκαν κατά 21,1%,

Ο καφές κατά 19,3%,

Τα κρέατα κατά 10,6%,

ενώ το ελαιόλαδο κατέγραψε ισχυρή πτώση 36,9%, μετά τις έντονες ανατιμήσεις των προηγούμενων ετών.

Στη στέγαση, οι τιμές ενισχύθηκαν 1,4%, κυρίως λόγω της νέας αύξησης 8,9% στα ενοίκια. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε ηλεκτρικό ρεύμα (-3,3%), φυσικό αέριο (-6,3%) και πετρέλαιο θέρμανσης (-4,3%).

Η εικόνα του Δείκτη

Ο ετήσιος πληθωρισμός Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στο 2% (έναντι 2,4% πέρυσι)

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης αυξήθηκε 0,1%

Ο μέσος δείκτης δωδεκαμήνου αυξήθηκε 2,5% (Νοέμβριος 2024 – Οκτώβριος 2025)

Από τι επηρεάστηκε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο

Αυξήσεις καταγράφηκαν σε:

Τρόφιμα & ποτά (+0,9%)

Αλκοολούχα ποτά & καπνό (+0,5%)

Στέγαση (+0,4%)

Υγεία (+0,4%)

Εστίαση & καφετέριες (+0,8%)

Μειώσεις σημειώθηκαν σε:

Ένδυση – υπόδηση (-2%)

Μεταφορές (-1,9%, κυρίως καύσιμα και αεροπορικά)

Τηλεπικοινωνίες (-0,3%)

Παρά τη σταθεροποίηση του γενικού δείκτη, οι ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα –ιδίως τρόφιμα και ενοίκια– συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, με την κυβέρνηση να εξετάζει νέα μέτρα στήριξης.



