ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση στις πωλήσεις σε τρόφιμα, καύσιμα και ένδυση τον Σεπτέμβριο

Μείωση 1,7% σημείωσε ο όγκος των πωλήσεων στο λιανικό εμπόριο της χώρας τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς ο τζίρος κινήθηκε καθοδικά στην πλειονότητα των επιμέρους καταστημάτων, μεταξύ αυτών και τα σούπερ μάρκετ, όπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις μειώθηκαν σε: καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων (7,2%), ένδυση - υπόδηση (4,8%), μεγάλα καταστήματα τροφίμων (4,2%), πολυκαταστήματα (1%) και τρόφιμα - ποτά - καπνό (1%).

Στον αντίποδα, αυξήθηκαν σε: έπιπλα - ηλεκτρικά είδη- οικιακό εξοπλισμό (6,8%), φαρμακευτικά - καλλυντικά (6,4%) και βιβλία - χαρτικά - λοιπά είδη (5,2%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης όγκου (κύκλος εργασιών σε σταθερές τιμές) παρουσίασε μείωση 1,7% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 σημείωσε μείωση 8,1%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,9% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.

Ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών (κύκλος εργασιών σε τρέχουσες τιμές) παρουσίασε μείωση 0,7% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025 σημείωσε μείωση 5,3%.

Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 2,3% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2025.