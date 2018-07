Πρόστιμο - ρεκόρ ύψους 4,34 δισ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Google, για παράνομες πρακτικές που σχετίζονται με το λειτουργικό σύστημα Android και συνιστούν παράβαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Η Κομισιόν επισημαίνει πως «από το 2011, η Google έχει επιβάλει παράνομους περιορισμούς σε κατασκευαστές συσκευών Android και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών επικοινωνιών, με σκοπό να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της στη γενική διαδικτυακή αναζήτηση».

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι τόνισαν ότι η Google παραβίασε τους νόμους περί αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, συνάπτοντας συμφωνίες με κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων όπως η HTC, η Huawei και η Samsung.

Οι συμφωνίες προέβλεπαν ότι υπηρεσίες της Google, όπως η γραμμή αναζήτησης και το πρόγραμμα περιήγησης Chrome, θα ευνοούνται έναντι ανταγωνιστικών υπηρεσιών. Οι ευρωπαϊκές αρχές δήλωσαν ότι οι πρακτικές αυτές οδηγούν σε αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Google πρέπει πλέον να θέσει οριστικά τέλος σε αυτές τις πρακτικές εντός 90 ημερών, ειδάλλως θα της επιβληθούν χρηματικές ποινές ύψους έως και 5% του μέσου ημερήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών της Alphabet (μητρικής εταιρείας της Google).

Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβάλλεται από την ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή σε μία μόνο εταιρία.

Εκπρόσωπος της Google ανακοίνωσε πως η εταιρία θα ασκήσει έφεση. «Το λειτουργικό Android έχει δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για όλους, όχι λιγότερες. To ακμάζον οικοσύστημα, η καινοτομία και η μείωση των τιμών αποτελούν κλασικά χαρακτηριστικά του ισχυρού ανταγωνισμού. Σκοπεύουμε να ασκήσουμε έφεση κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», υπογράμμισε.

Η ευρωπαία επίτροπος Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, υπογράμμισε πως «η συγκεκριμένη υπόθεσή μας αφορά τρία είδη νομικών περιορισμών που έχει επιβάλει η Google σε κατασκευαστές συσκευών Android και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων προκειμένου να διασφαλίζει ότι η κίνηση στις συσκευές Android κατευθύνεται προς τη μηχανή αναζήτησης της Google. Με τον τρόπο αυτό, η Google έχει χρησιμοποιήσει το Android ως όχημα για να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της μηχανής αναζήτησής της».

