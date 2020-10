View this post on Instagram

Λειτουργώντας επίσης ως εργαστήρι παραγωγής και διαφύλαξης όλων των εκφάνσεων του καθημερινού τρόπου ζωής από την βυζαντινή εποχή, το Άγιον Όρος συνδέεται με την ωρολογοποιία ήδη από τον 10ο αιώνα. Ένα από τα πλέον γνωστά ωρολογοποιεία, είναι αυτό με βάση του τις Καρυές, και αντικείμενό του, την εξ ολοκλήρου κατασκευή επιτραπέζιων ωρολογίων, καθώς και την επισκευή και συντήρηση των πάσης προελεύσεως ρολογιών του Αγίου Όρους.⁣ ⁣ 
---⁣ 
Operating also as a workshop of production and preservation of all aspects of daily life since the Byzantine times, Mount Athos has been associated with watchmaking since the 10th century AD. One of the most famous watchmaking ateliers in the field of complete manufacture of table clocks, as well as the repair and maintenance of all clocks of Mount Athos, is the one based on Karyes.