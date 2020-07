Ένα σφραγισμένο, άθικτο video game Super Mario Bros έχει καταρρίψει παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ έναντι 114.000 δολαρίων.

Το κλασικό παιχνίδι κυκλοφόρησε το 1985 και ήταν από τις πρώτες εκδόσεις που κατασκευάστηκε από τη Nintendo για τη δημοφιλή κονσόλα Nintendo Entertainment System. Το χαρτόνι με το οποίο είναι σφραγισμένο χρησιμοποιήθηκε σε περιορισμένα αντίτυπα στις ΗΠΑ και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από πλαστικό.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Heritage Auctions, με έδρα το Ντάλας, το Super Mario Bros σε δισκέτα κατέρριψε το ρεκόρ της υψηλότερης τιμής, στην οποία έχει πουληθεί video game. Κατέχει δηλαδή τον τίτλο του πολυτιμότερου video game στην ιστορία.

