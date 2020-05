Το ‘Rough and Rowdy Ways’ όπως ονομάζεται το νέο άλμπουμ του Μπομπ Ντίλαν θα κυκλοφορήσει στις 19 Ιουνίου. σηματοδοτώντας την δισκογραφική του επιστροφή με νέα τραγούδια μετά από 8 χρόνια.

Ο δίσκος θα είναι διπλός και έρχεται μετά από τρία άλμπουμ με διασκευές – τα Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) και το τριπλό Triplicate (2017). Το προηγούμενο άλμπουμ του με τραγούδια που είχε συνθέσει ο ίδιος ήταν το Tempest που κυκλοφόρησε το 2012.

Δυο κομμάτια από το νέο άλμπουμ του Ντίλαν κυκλοφόρησαν τις προηγούμενες βδομάδες. Το Murder Most Foul είναι το μεγαλύτερο κομμάτι που έχει γράψει. Διαρκεί 17 λεπτά και είναι μια μυστικιστική ελεγεία πάνω στην δολοφονία του Τζον Κένεντι. Στο πιο σύντομο σε διάρκεια Ι Contain Multitudes, τραγουδάει: “I’m just like Anne Frank, like Indiana Jones / And them British bad boys, the Rolling Stones … I sing the songs of experience like William Blake / I have no apologies to make.”

Κυκλοφόρησε όμως και ένα τρίτο τραγούδι, πιο γρήγορο, με στοιχεία blues και ροκ και τίτλο False Prophet. Εκεί λέει τους στίχους: "I ain't no false prophet / I just said what I said / I'm just here to bring vengeance on somebody's head."

O Ντίλαν επρόκειτο να περιοδεύσει αυτό το διάστημα στην Ιαπωνία αλλά αναγκάστηκε να αναβάλει στις συναυλίες του λόγω της πανδημίας.