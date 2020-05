Ένας νεαρός Αιγύπτιος σκηνοθέτης, φωτογράφος και κινηματογραφιστής που φυλακίστηκε επειδή σκηνοθέτησε ένα μουσικό βίντεο, που επέκρινε τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ ελ-Σίσσι, πέθανε σε φυλακή στο Κάιρο.

Ο Shady Habash, 24 ετών, πέθανε στη φυλακή Tora, δήλωσε ο δικηγόρος Ahmed al-Khawaga, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για την αιτία του θανάτου του.

«Η υγεία του είχε επιδεινωθεί εδώ και αρκετές ημέρες. Νοσηλεύτηκε και μετά επέστρεψε στη φυλακή χθες το βράδυ όπου πέθανε », είπε στο AFP, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Habash συνελήφθη τον Μάρτιο του 2018, κατηγορούμενος για «διάδοση ψεύτικων ειδήσεων» και ότι «άνηκε σε παράνομη οργάνωση», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η σύλληψή του έγινε αφού σκηνοθέτησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι «Balaha» του ροκ τραγουδιστή Ράμι Έσχαμ.

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρονται σε χαρακτήρα από μια αιγυπτιακή ταινία που είναι γνωστός ως διαβόητος ψεύτης, κάτι που αποδόθηκε στον Σίσσι από τους επικριτές του.

Ο Έσχαμ από την πλευρά του κέρδισε δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της λαϊκής εξέγερσης εναντίον του τότε προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ στις αρχές του 2011 και έκτοτε βρίσκεται εξόριστος στη Σουηδία.

Το βίντεο είχε περισσότερες από πέντε εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

Το Αραβικό Δίκτυο Πληροφοριών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ANHRI) ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter ότι ο θάνατος του Habash είναι αποτέλεσμα «αμέλειας και έλλειψης δικαιοσύνης».

Ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν τακτικά τις κακές συνθήκες φυλακής στην Αίγυπτο.

Σε δήλωση της, η PEN America χαρακτήρισε τον θάνατο του Habash ως «καταστροφικό πλήγμα για την καλλιτεχνική ελευθερία».

Today, young Egyptian photographer, filmmaker, and director Shady Habash passed away in prison apart from his loved ones.



Shady had been arrested on March 1, 2018, just days after the release of the song Balaha--which he did post-production for.



