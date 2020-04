Ο τραγουδιστής Τόνι Μπένετ είχε τον πρώτο ρόλο σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στο Σαν Φρανσίσκο.

Ο 93χρονος καλλιτέχνης είχε την ιδέα να καλέσει τους κατοίκους της πόλης να βγουν στα μπαλκόνια, στις ταράτσες, στα παράθυρα και να τραγουδήσουν ταυτόχρονα το εμβληματικό του τραγούδι «I Left My Heart in San Francisco». Ο Τόνι Μπένετ και η υπεύθυνη Πρωτοκόλλου της δημοτικής αρχής της πόλης, Σάρλοτ Μέιλαρντ Σουλτζ θέλησαν να ανυψώσουν το ηθικό των κατοίκων που παραμένουν στα σπίτια λόγω των μέτρων για τον περιορισμό εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού και να τιμήσουν τους επαγγελματίες που εργάζονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της.

I am so proud to see San Francisco come together and make a difference during this uncertain time. Today at 12pm PDT, we'll sing I Left My Heart in San Francisco together from home. I encourage you to join, record your performance, and share online! #SingOutSF pic.twitter.com/sv4nshOiS7