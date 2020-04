Πολυβραβευμένοι σκηνοθέτες από όλο τον κόσμο δημιούργησαν την δική τους ολιγόλεπτη ταινία, εμπνευσμένη ελεύθερα από το βιβλίο «Χορείες χώρων» του Ζωρζ Περέκ και τις ημέρες της καραντίνας, μετά από πρόσκληση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του υπουργείου Πολιτισμού.

Οι ταινίες που συμμετέχουν στο πρότζεκτ «Χώροι #2» είναι οι: Spotting Fig trees του Ταρίκ Ακτάς, These Days του Ματέο Μπεντέσκι, cnfnmnt e/scp(i)sm του Ντενί Κοτέ, Άτιτλο της Ρέιτσελ Λι Τζόουνς, A Fable (O Fabula) του Ράντου Ζούντε, Be Absolute for Death του Τζον Κ. Λιντς και Visit του Τζιά Τζανκ-κε. Μπορείτε να δείτε το «Χώροι #2» εδώ.

Το πρότζεκτ «Χώροι #1» με μικρού μήκους ταινίες οκτώ αγαπημένων Ελλήνων σκηνοθετών είναι διαθέσιμο στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube. Σύντομα θα ακολουθήσει και το «Χώροι #3» με τη συμμετοχή και άλλων σπουδαίων σκηνοθετών από όλο τον κόσμο (ανάμεσά τους οι Άλμπερτ Σέρα, Γιούνγκ Τσανγκ, Βίκτορ Μορένο κ.ά)

Περισσότερα για τους δημιουργούς που συμμετέχουν στο «Χώροι #2»

Ταρίκ Ακτάς: Ο σκηνοθέτης, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία και ζει και εργάζεται στην Κωνσταντινούπολη, είναι απ’ τις πιο δυνατές νέες κινηματογραφικές φωνές του τουρκικού σινεμά. Τον γνωρίσαμε με την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, Στο νεφέλωμα του νεκρού αλόγου, η οποία ξεκίνησε την πορεία της από τα Works in Progress της Αγοράς του 58ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο.

Ματέο Μπεντέσκι: Ο πολλά υποσχόμενος εκπρόσωπος του νέου αργεντίνικου σινεμά, μας εντυπωσίασε στο 60ό Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με το γλυκόπικρο Μέλη της οικογένειας, το οποίο έκανε την πρεμιέρα του στο Πανόραμα της Μπερλινάλε.

Ντενί Κοτέ: Ο κορυφαίος καναδός δημιουργός του ανεξάρτητου σινεμά, γνωστός από τις ταινίες του Βορινές πολιτείες, H Βικ + η Φλο είδαν μια αρκούδα και Η ανθολογία μιας πόλης-φάντασμα, οι οποίες συμμετείχαν σε όλα τα μεγάλα Φεστιβάλ, ανάμεσά τους στις Κάννες, το Φεστιβάλ του Βερολίνου, στο Λοκάρνο, κερδίζοντας πολυάριθμα βραβεία.

Be Absolute for Death του Τζον Κ. Λιντς

Ρέιτσελ Λι Τζόουνς: Η αμερικανο-ισραηλινή δημιουργός του Advocate, βρέθηκε στη βραχεία λίστα των υποψηφιοτήτων για το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ. Η βραβευμένη με Χρυσό Αλέξανδρο σκηνοθέτις στρέφει γενναία το βλέμμα της στην πραγματικότητα και στο έργο της έχει ασχοληθεί με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη.

Ράντου Ζούντε: Ο πολυβραβευμένος ρουμάνος σκηνοθέτης που μας έχει χαρίσει το Aferim! (Αργυρή Άρκτος σκηνοθεσίας, Μπερλινάλε 2015), το οποίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και το Αδιαφορώ αν καταγραφούμε στην Ιστορία ως Βάρβαροι, που παρουσιάζει τη βαλκανική ιστορία όπως κανείς άλλος δεν θα μπορούσε.

Τζον Κάρολ Λιντς: Ο διάσημος αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως τα Fargo, Gran Torino, Zodiac, μάς χάρισε με την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα -το υπέροχο Lucky– την τελευταία μεγάλη στιγμή του Χάρι Ντιν Στάντον στο σινεμά.

Τζιά Τζανκ-κε: Ένας ρεαλιστής φιλόσοφος της νέας γενιάς του κινεζικού κινηματογράφου, ο σπουδαίος και πολυπράγμων σκηνοθέτης, αποτυπώνει τη ζωή όπως πραγματικά είναι, χωρίς περιστροφές ή συμβιβασμούς. Με τις ταινίες του Οι Στάχτες μιας Αγάπης, Αίσθηση Αμαρτίας, Ακίνητες Ζωές, έχει ταξιδέψει στα πιο σημαντικά Φεστιβάλ του κόσμου, όπως στις Κάννες και στη Βενετία, όπου κέρδισε Χρυσό Λέοντα για την ταινία του Ακίνητες Ζωές.