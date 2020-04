Με μία ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Τέιλορ Σουίφτ έκανε γνωστό ότι ακυρώνει όλες τις εμφανίσεις της για το 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η απόφαση πάρθηκε ώστε να περιοριστεί η εξάπλωση του κορωνοϊού. Η Σουίφτ δήλωσε «στενοχωρημένη» που δεν θα βρεθεί με τους ακροατές της στις συναυλίες αλλά σίγουρη πως πρόκειται για τη σωστή απόφαση.

«Παρακαλώ, να παραμείνετε υγιείς και ασφαλείς» έγραψε, και υποσχόμενη ότι θα επανέλθει στις συναυλίες το γρηγορότερο δυνατό παρακίνησε τους ακροατές της να συνεχίσουν να βρίσκονται σε καραντίνα «για το καλό όλων μας».

I'm so sad I won't be able to see you guys in concert this year, but I know this is the right decision. Please, please stay healthy and safe. I’ll see you on stage as soon as I can but right now what’s important is committing to this quarantine, for the sake of all of us. pic.twitter.com/qeiMk2Tgon