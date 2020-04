Στις 25 Μαρτίου, το μουσείο Getty στο Λος Άντζελες προκάλεσε τους φιλότεχνους που είναι σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού, να αναπαραστήσουν διάσημα έργα τέχνης με τα αντικείμενα που θα βρουν στο σπίτι τους.

Ήδη από την πρώτη ημέρα, εκατοντάδες ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, ανεβάζοντας στα social media φωτογραφίες με ευφάνταστες αναπαραστάσεις αριστουργημάτων με «σπιτικά υλικά», αλλά όσο οι μέρες περνούν, η τάση εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και ο ανταγωνισμός αυξάνεται.

«Σας προκαλούμε να αναδημιουργήσετε κάποιο έργο τέχνης με αντικείμενα (και ανθρώπους) στο σπίτι σας.

🥇 Διαλέξτε το αγαπημένο σας έργα

🥈 Βρείτε τρία αντικείμενα στο σπίτι σας

🥉 Αναδημιουργήστε το έργο με αυτά

Και μοιραστείτε το μαζί μας», έγραψαν στο Twitter οι διαχειριστές της σελίδας του μουσείου, αλλά όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, πολλοί από εκείνους που ανταποκρίθηκαν δεν έμειναν «πιστοί» στους κανόνες και χρησιμοποίησαν πολύ περισσότερα από τρία αντικείμενα για τις αναπαραστάσεις τους!

Edwaert Collier - A vanitas still life with books and leaflets a globe a princely flag a musical score musical instruments and an hourglass. pic.twitter.com/yeheJDyyRO