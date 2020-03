Με ένα ευφάνταστο εγχείρημα, το μουσείο Getty του Λος Άτζελες προκαλεί τη δημιουργικότητα χιλιάδων ανθρώπων σε κατ'οίκον περιορισμό λόγω κορωνοϊού, ενθαρρύνοντάς τους να αναδημιουργήσουν διάσημα έργα τέχνης, με τα διαθέσιμα υλικά και αντικείμενα του σπιτιού τους.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V